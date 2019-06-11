Островитяне с амбициями

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Сборная России завершает сезон-2018/19 матчем с Кипром. «Соккер.ру» - о сборной, которая сочетает в себе признаки середняка и аутсайдера.

Сборную Кипра всерьез как-то не принято воспринимать. Чисто психологически ее сложно ассоциировать с типичной командой-карликом, но и включать в список тех, кто борется на самом деле за выход из группы, тоже не получается. Даже с учетом того, что теперь из каждой группы в финальную часть выбираются две сборные. Такое несоответствие обусловлено несколькими факторами.

Сама игра сборной Кипра оставляет желать лучшего. По результатам киприоты уступают очень многим европейским командам. В рейтинге ФИФА они занимают очень скромное 89-е место, что, например, ниже, чем у Люксембурга, который накануне смог не проиграть крупно Украине – уступил только со счетом 0:1. Портит впечатление и выездная игра Кипра, который на чужом поле в 15 последних матчах выиграл только раз. Да и то – у Гибралтара (2:1) – у команды, собранной буквально на коленке.

В основном Кипр в гостях терпит поражения и почти не забивает. В той же серии из 15 гостевых матчей кроме одной победы есть еще и одна ничья со Словенией (1:1), добытая в октябре прошлого года в Лиге Наций. Командно Кипр не был никогда силен и не блистал, хотя периодически приближался к успеху. Например, в отборочном цикле к чемпионату Европы 2016 года он был близок к третьему месту в группе, что дало бы право сыграть хотя бы в стыковых матчах. Но нужно было обыгрывать в решающем поединке Боснию и Герцеговину, чего киприоты сделать не смогли.

Да и вряд ли они бы сумели потом в стыках сыграть роль не статистов. Но 12 очков, набранные в том отборочном цикле, заставляют задуматься. Да и в целом, несмотря на статус аутсайдера, которого всерьез никто не воспринимает, Кипр в каждом цикле набирает стабильные очки, чем и отличается от сборных вроде Сан-Марино. Например, при жеребьевке отборочных групп на Евро-2020 киприоты оказались в приличной компании в четвертой корзине вместе с Грецией, Румынией, Черногорией, Словенией и Албанией. Вот и Денис Бояринцев предупреждает нынешнюю сборную России:

Мы уже однажды обжигались с Кипром, и об этом нужно помнить. У них команда гораздо крепче, чем у Сан-Марино. Если у нашей сборной будут проблемы с настроем на игру, то киприоты могут и упереться. Но в целом, у команды, которая ставит перед собой задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы, не должны возникать проблемы во встречах с такими сборными.

Бояринцев вспомнил о том, как мы уже обжигались с Кипром. Случилось это в отборочном цикле к чемпионату мира 1998 года. Тогда в домашнем матче Россия обыграла киприотов со счетом 4:0, а вот на выезде не сумела набрать три очка, сенсационно по тем временам сыграв вничью – 1:1. Любопытно, что вратарем в той игре был как раз нынешний главный тренер россиян Станислав Черчесов. Но это совсем другая история. Нынешняя же гласит, что у топовых сборных при всех достоинствах киприотов не было и не должно быть проблем с этой островной командой. Но почему же при статусе, близком к аутсайдерскому, Кипр воспринимается серьезнее?

Во многом имя кипрскому футболу делают его клубы. В рейтинге коэффициентов УЕФА Кипр занимает достойное 18-е место. Клубы из этой страны выступают успешнее, чем клубы из Сербии, Польши и Шотландии, например. Наверняка все еще помнят сенсационный заход АПОЭЛ в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2012 году. Регулярно в Лиге Европы кровь портят всем АЕК и «Аполлон», так что в отличие от сборной клубам есть чем гордиться.

Правда, такие успехи не очень-то тянут за собой сборную, потому что в них очень много легионеров. На Кипре вообще только один из трех футболистов местных клубов является киприотом. Все остальные – легионеры. Поэтому у тренеров сборной не такой большой выбор. При этом игроки – это еще один фактор, который мешает воспринимать киприотов как записных аутсайдеров. Поскольку не банкиры и официанты составляют костяк команды, а настоящие профессионалы.

Среди них есть даже игрок «Ювентуса», например. Но с Россией 21-летний Григорис Кастанос сыграть не сможет. Зато обороне россиян будет угрожать 26-летний Пиерос Сотириу – еще одна звезда сборной Кипра. Этот нападающий играет за «Копенгаген» и делает это весьма результативно. Также в атаке хорошо себя проявляет опытный Георгиос Эфрем, который выступает за АПОЭЛ , но рос в системе лондонского «Арсенала». К ним следует добавить защитника «Стандарда» Константиноса Лайфиса. 26-летний защитник эффективен и результативен.

В плане манеры игры от Кипра стоит ждать очень закрытого футбола, простого, ориентированного на быстрый выход из обороны. Примерно так на выезде три дня назад киприоты играли против Шотландии, которой уступили со счетом 1:2. Они выстраивались в три защитника, что переформатируется в пять защитников, опечатывали свою штрафную и удирали. Так что с ними надо играть максимально напористо, терпеливо, изобретательно и при этом очень внимательно. Чтобы игра с Кипром не стала аналогом Марибора по влиянию на историю сборной России и своей легендарности с негативным окрасом.