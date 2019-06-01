Секрет успехов «Тоттенхэма»

01 июня 2019, 15:00

Это не английский «Аякс», но «Соккер.ру» находит причину похвалить финалиста ЛЧ , прошедшего голландцев в полуфинале.



У «шпор» трансферная стратегия небогатого клуба, хотя речь о состоятельной команде, которая за последние семь сезонов потратила на новичков 520 млн евро – полмиллиарда. Вот только в основном подбирают футболистов под задачи, что и роднит с середняками. Им важно, чтобы Алдервейрелд и Санчес подходили под стиль Вертонгена в центре защиты.

Принципиально, чтобы у Трипьера и Роуза были характеристики, которые позволят им вместе закрывать фланги именно в схемах Почеттино – но при этом уже их сменщики подбираются так, чтобы разнообразить подход. Но перетекание схем у Маурисио контролируется очень строго. Ваньяма и Сиссоко оказались в составе не просто так, как Алли, Сон или Моура.

Эриксена переучивали в центрхава, но был прототип – Модрич заиграл в «Тоттенхэме», был важным и уместным. Забавно, что именно свой Кейн не всегда вписывался в концепцию – у Почеттино были сложные отрезки, когда Харри буквально отрезали от команды, которая дышала не так, как молодой английский «столб». Но для воспитанника сделали исключение, доверяли, подучили смещаться с центра – тут и Саутгейт помог. И в результате снова попадание – голы, много голов.

Менеджеры «Тоттенхэма» - гениальные скряги

Леви никогда не тратил больше всех, но и не скупился, как некоторые. Например, в сезон продажи ван дер Варта и Модрича на общую сумму в 48 млн евро «Тоттенхэм» подписал двух будущих ветеранов и лидеров этого состава – Льориса и Вертонгена, всего за 25.1 млн евро. Через год приехал Эриксен из «Аякса» за 13.5 млн евро. Получается, суммарно за троих главных ветеранов отдали всего 38.6 млн евро.

Киран Трипьер – 4.9 млн евро, Эрик Дайер – 5 млн евро, Деле Алли – 6.63 млн. Разве это не совсем удачные трансферы? Ваньяма – 14.4 млн евро, Алдервейрелд – 16 млн евро. Прекрасные цены за новичков в основу. Только Сиссоко по трансферной стоимости в 35 млн евро, Сон за тридцать и Моура за 28.4 млн евро могут зайти в список «недешевые». Вот только есть одна загвоздка. Суммарно эти три трансфера стоили всего 93.4 млн евро.

А помните такого Гарета Бэйла? «Реал» за него отдал «Тоттенхэму» 101 млн евро. То есть если суммировать 12 трансферов – старт на финал плюс или Сон, или Моура на выбор (один из них может не сыграть в основе, если в центре выйдут и Ваньяма, и Сиссоко), то получаем команду за 144.5 евро. Это если не забыть тот миллион евро, который «Лидс» в далеком 2007 году получил за юного Роуза – хронологически первого ветерана этого «Тоттенхэма».

Дэнни ссорился с клубом и заявлял, что команда без амбиций, что хочет уйти. А правым оказался Леви – босс «шпор» построил арену, которая будет кормить клуб десятилетиями, а параллельно совершил настолько мало ошибок, что суммарно три давних трансфера – Ван дер Варта, Модрича и Бэйла, покрывают стоимость основы на финал Лиги чемпионов. Конечно, такие параллели нужны, чтобы осознать мастерство, но не мешают отметить, что все на самом деле было сложнее.

Главные трансферы «шпор» - пятилетней давности

И речь не о футболистах, а о дуэте тренера и скаута. Пол Митчелл был плохим футболистом, стал скаутом, а когда в январе 2013 года «Саутгемптон» пригласил нового молодого тренера Почеттино, аргентинец не стал выгонять с работы главу службы скаутов. Плодом их работы стал успешный сезон – «Святые» финишировали на восьмом месте, а в результате Леви заметил Маурисио.

Почеттино в 2014 году стал третьим тренером «шпор» за сезон – Виллаш-Боаш и Шервуд найти подход к непростой команде не сумели. В итоге аргентинец оказался первым за тридцать пять лет, кто работал с лондонцами так долго. И что важно – в ноябре 2014 года в «Тоттенхэм» пришел также Пол Митчелл. С его помощью нашли или одобрили трансферы Алли, Трипьера и Алдервейрелда. Но уже через два года начались проблемы.

Митчелл подал в отставку с формулировкой, что его любимая работа превратилась в ад, а Почеттино защищал соратника – мол, Пол просто хочет больше свободы, но поскольку «шпоры» строят новую арену, вердикт по трансферам за клубом, а не за скаутом – читай, за Леви. Но босс «Тоттенхэма» умудрился убедить главного скаута остаться до конца контракта, ведь замену ему найти было сложно. И в такой «творческой» и слегка скандальной атмосфере клуб наделал немало неудачных трансферов.

Если за семь лет потратили 520 млн евро, а основа забирает на себя примерно 145, то где разница? Орье за 25 млн евро – странный трансфер странного футболиста, Янссен за 22.1 млн евро – прокол, сейчас Винсента хотят под шумок выхода в финал ЛЧ спихнуть в Россию, судя по словам его агента. Н’Куду за 11 млн евро не заиграл и отбывал в аренду. Н'Жие уже покинул команду – за вдвое меньшие деньги, чем приехал.

Фасио тоже не стал своим на долгие годы, перебрался в «Рому». Ламеле – экс-игроку римлян, мешали проблемы со здоровьем, Сольдадо не отработал все 30 млн евро и ушел за вдвое меньшие деньги. Вот только все эти траты давно перекрыты! В этом особенность «Тоттенхэма». Если они за семь сезонов тратят 520 млн евро, то это не деньги шейхов или российского миллиардера, а то, что клуб заработал. За те же сезоны – стартовой отметкой берем год приезда Льориса и Вертонгена, продали контрактов игроков на сумму 502 миллиона евро.

Лондонцы готовятся к стомиллионным прощаниям

Отрицательный трансферный баланс всего 18 миллионов евро за семь лет! Несерьезные деньги для клуба, который позволил себе стадион за более чем полмиллиарда евро – Леви стесняется назвать точную сумму, ведь явно вышли за рамки 400 млн фунтов, как планировали. Также надо четко понимать, что у «шпор» сейчас 637 млн фунтов долговых обязательств – точную цифры назвал сам Леви. Но даже эти кредиты не мешают уверенно смотреть в будущее.

Секрет в том, что у «Тоттенхэма» сработали «низовые» трансферы, пока рынок был текучим. На человеческом языке это значит, что «шпоры» успели набрать состав во времена, когда Алли стоил меньше 7 миллионов евро, ведь сейчас за него потребовали бы все 50. В результате клубу достаточно продать контракты Алли и Эриксена по 100 млн евро – а желающие найдутся, а за Кейна выручить больше – в районе 150 млн евро, чтобы одним махом покрыть почти все кредиты при необходимости.

Но продавать всех необязательно. Премиальные от УЕФА выросли в этом сезоне. И путевку в новую ЛЧ себе гарантировали. Так что «Тоттенхэм» может остаться на плаву в футбольном смысле, не продавая всех самых ценных игроков. А если Сарри возглавит «Ювентус» - может остаться еще на год Почеттино. Леви всегда темнит и уходит от прямых ответов, будет ли распродажа.

Вот только раз клубу надо постепенно отдать 720 млн евро, то прощания точно будут. Причем их логично делать под шумок финала ЛЧ , пока покупатели пускают слюни. Но если у Почеттино и скаутов получилось собрать основу на финал ЛЧ за 145 млн евро, то никто не мешает делать более дорогие, но похожие ставки в будущем. Зато их путь доказывает - клуб, подписавший Алли, Эриксена, Сона, Алдервейрелда, Трипьера и Вертонгена с Льорисом суммарно дешевле, чем стоил «Реалу» молодой Бэйл, заслужил финал Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» такой же уникальный, как «Ливерпуль»

«Шпоры» умеют крутиться. Здесь между ними на поле в плей-офф ЛЧ и за его пределами нет разницы. Удивительной проворности корпорация, причем очень последовательная в своих намерениях и методах. Например, Дэниел Леви управляет «шпорами» с 2001 года. Продержаться в АПЛ целых восемнадцать лет может только человек, который полностью соответствует занимаемой должности.

Когда новый босс только пришел, то «шпоры» были середняком АПЛ – заняли двенадцатое место по итогам чемпионата. А теперь это участники финала Лиги чемпионов. Их стартовый состав не такой дешевый, как у «Аякса» - ведь у голландцев много воспитанников, но обратите внимание, как футбол издевается над «денежными мешками». Причем это очень важный момент и касается двух финалистов ЛЧ .

Если посчитать чистые расходы на трансферы в АПЛ за последние пять лет – с лета 2014 года, то у МС отрицательный баланс равен 496 миллионам фунтов, у МЮ – 417, у «Арсенала» - 166, а это первая тройка главных транжир пятилетия. Дальше идут «Эвертон» и «Кристал Пэлас», то есть у «Челси» политика умнее – выбросили «всего» 119 млн фунтов. Причем эти миллионы легко можно отбить одной продажей Азара, то есть «аристократы» работают с умом.

Но у «Лестера» отрицательный баланс 113 млн фунтов, у ВБА – 85 миллионов, а у «Тоттенхэма» - всего 50. Пятьдесят миллионов, которые при подсчете не за пять лет, а за семь превращаются в 18. Совпадение, которое заслужили – именно таким является отрицательный баланс «Ливерпуля». Команда Клоппа заплатила всего на 18 миллионов фунтов больше за тех, кого купила, чем выручила с продаж! И сыграет во втором финале ЛЧ подряд, тогда как МЮ потратил в 23 раза больше, а МС – в 27 раз, но о подобном могут пока лишь мечтать.