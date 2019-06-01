Секрет успехов «Тоттенхэма»

Это не английский «Аякс», но «Соккер.ру» находит причину похвалить финалиста ЛЧ, прошедшего голландцев в полуфинале.
У «шпор» трансферная стратегия небогатого клуба, хотя речь о состоятельной команде, которая за последние семь сезонов потратила на новичков 520 млн евро – полмиллиарда. Вот только в основном подбирают футболистов под задачи, что и роднит с середняками. Им важно, чтобы Алдервейрелд и Санчес подходили под стиль Вертонгена в центре защиты.
Принципиально, чтобы у Трипьера и Роуза были характеристики, которые позволят им вместе закрывать фланги именно в схемах Почеттино – но при этом уже их сменщики подбираются так, чтобы разнообразить подход. Но перетекание схем у Маурисио контролируется очень строго. Ваньяма и Сиссоко оказались в составе не просто так, как Алли, Сон или Моура.
Эриксена переучивали в центрхава, но был прототип – Модрич заиграл в «Тоттенхэме», был важным и уместным. Забавно, что именно свой Кейн не всегда вписывался в концепцию – у Почеттино были сложные отрезки, когда Харри буквально отрезали от команды, которая дышала не так, как молодой английский «столб». Но для воспитанника сделали исключение, доверяли, подучили смещаться с центра – тут и Саутгейт помог. И в результате снова попадание – голы, много голов.
Менеджеры «Тоттенхэма» - гениальные скряги
Леви никогда не тратил больше всех, но и не скупился, как некоторые. Например, в сезон продажи ван дер Варта и Модрича на общую сумму в 48 млн евро «Тоттенхэм» подписал двух будущих ветеранов и лидеров этого состава – Льориса и Вертонгена, всего за 25.1 млн евро. Через год приехал Эриксен из «Аякса» за 13.5 млн евро. Получается, суммарно за троих главных ветеранов отдали всего 38.6 млн евро.
Киран Трипьер – 4.9 млн евро, Эрик Дайер – 5 млн евро, Деле Алли – 6.63 млн. Разве это не совсем удачные трансферы? Ваньяма – 14.4 млн евро, Алдервейрелд – 16 млн евро. Прекрасные цены за новичков в основу. Только Сиссоко по трансферной стоимости в 35 млн евро, Сон за тридцать и Моура за 28.4 млн евро могут зайти в список «недешевые». Вот только есть одна загвоздка. Суммарно эти три трансфера стоили всего 93.4 млн евро.
А помните такого Гарета Бэйла? «Реал» за него отдал «Тоттенхэму» 101 млн евро. То есть если суммировать 12 трансферов – старт на финал плюс или Сон, или Моура на выбор (один из них может не сыграть в основе, если в центре выйдут и Ваньяма, и Сиссоко), то получаем команду за 144.5 евро. Это если не забыть тот миллион евро, который «Лидс» в далеком 2007 году получил за юного Роуза – хронологически первого ветерана этого «Тоттенхэма».
Дэнни ссорился с клубом и заявлял, что команда без амбиций, что хочет уйти. А правым оказался Леви – босс «шпор» построил арену, которая будет кормить клуб десятилетиями, а параллельно совершил настолько мало ошибок, что суммарно три давних трансфера – Ван дер Варта, Модрича и Бэйла, покрывают стоимость основы на финал Лиги чемпионов. Конечно, такие параллели нужны, чтобы осознать мастерство, но не мешают отметить, что все на самом деле было сложнее.
Главные трансферы «шпор» - пятилетней давности
И речь не о футболистах, а о дуэте тренера и скаута. Пол Митчелл был плохим футболистом, стал скаутом, а когда в январе 2013 года «Саутгемптон» пригласил нового молодого тренера Почеттино, аргентинец не стал выгонять с работы главу службы скаутов. Плодом их работы стал успешный сезон – «Святые» финишировали на восьмом месте, а в результате Леви заметил Маурисио.
Почеттино в 2014 году стал третьим тренером «шпор» за сезон – Виллаш-Боаш и Шервуд найти подход к непростой команде не сумели. В итоге аргентинец оказался первым за тридцать пять лет, кто работал с лондонцами так долго. И что важно – в ноябре 2014 года в «Тоттенхэм» пришел также Пол Митчелл. С его помощью нашли или одобрили трансферы Алли, Трипьера и Алдервейрелда. Но уже через два года начались проблемы.
Митчелл подал в отставку с формулировкой, что его любимая работа превратилась в ад, а Почеттино защищал соратника – мол, Пол просто хочет больше свободы, но поскольку «шпоры» строят новую арену, вердикт по трансферам за клубом, а не за скаутом – читай, за Леви. Но босс «Тоттенхэма» умудрился убедить главного скаута остаться до конца контракта, ведь замену ему найти было сложно. И в такой «творческой» и слегка скандальной атмосфере клуб наделал немало неудачных трансферов.
Если за семь лет потратили 520 млн евро, а основа забирает на себя примерно 145, то где разница? Орье за 25 млн евро – странный трансфер странного футболиста, Янссен за 22.1 млн евро – прокол, сейчас Винсента хотят под шумок выхода в финал ЛЧ спихнуть в Россию, судя по словам его агента. Н’Куду за 11 млн евро не заиграл и отбывал в аренду. Н'Жие уже покинул команду – за вдвое меньшие деньги, чем приехал.
Фасио тоже не стал своим на долгие годы, перебрался в «Рому». Ламеле – экс-игроку римлян, мешали проблемы со здоровьем, Сольдадо не отработал все 30 млн евро и ушел за вдвое меньшие деньги. Вот только все эти траты давно перекрыты! В этом особенность «Тоттенхэма». Если они за семь сезонов тратят 520 млн евро, то это не деньги шейхов или российского миллиардера, а то, что клуб заработал. За те же сезоны – стартовой отметкой берем год приезда Льориса и Вертонгена, продали контрактов игроков на сумму 502 миллиона евро.
Лондонцы готовятся к стомиллионным прощаниям
Отрицательный трансферный баланс всего 18 миллионов евро за семь лет! Несерьезные деньги для клуба, который позволил себе стадион за более чем полмиллиарда евро – Леви стесняется назвать точную сумму, ведь явно вышли за рамки 400 млн фунтов, как планировали. Также надо четко понимать, что у «шпор» сейчас 637 млн фунтов долговых обязательств – точную цифры назвал сам Леви. Но даже эти кредиты не мешают уверенно смотреть в будущее.
Секрет в том, что у «Тоттенхэма» сработали «низовые» трансферы, пока рынок был текучим. На человеческом языке это значит, что «шпоры» успели набрать состав во времена, когда Алли стоил меньше 7 миллионов евро, ведь сейчас за него потребовали бы все 50. В результате клубу достаточно продать контракты Алли и Эриксена по 100 млн евро – а желающие найдутся, а за Кейна выручить больше – в районе 150 млн евро, чтобы одним махом покрыть почти все кредиты при необходимости.
Но продавать всех необязательно. Премиальные от УЕФА выросли в этом сезоне. И путевку в новую ЛЧ себе гарантировали. Так что «Тоттенхэм» может остаться на плаву в футбольном смысле, не продавая всех самых ценных игроков. А если Сарри возглавит «Ювентус» - может остаться еще на год Почеттино. Леви всегда темнит и уходит от прямых ответов, будет ли распродажа.
Вот только раз клубу надо постепенно отдать 720 млн евро, то прощания точно будут. Причем их логично делать под шумок финала ЛЧ, пока покупатели пускают слюни. Но если у Почеттино и скаутов получилось собрать основу на финал ЛЧ за 145 млн евро, то никто не мешает делать более дорогие, но похожие ставки в будущем. Зато их путь доказывает - клуб, подписавший Алли, Эриксена, Сона, Алдервейрелда, Трипьера и Вертонгена с Льорисом суммарно дешевле, чем стоил «Реалу» молодой Бэйл, заслужил финал Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм» такой же уникальный, как «Ливерпуль»
«Шпоры» умеют крутиться. Здесь между ними на поле в плей-офф ЛЧ и за его пределами нет разницы. Удивительной проворности корпорация, причем очень последовательная в своих намерениях и методах. Например, Дэниел Леви управляет «шпорами» с 2001 года. Продержаться в АПЛ целых восемнадцать лет может только человек, который полностью соответствует занимаемой должности.
Когда новый босс только пришел, то «шпоры» были середняком АПЛ – заняли двенадцатое место по итогам чемпионата. А теперь это участники финала Лиги чемпионов. Их стартовый состав не такой дешевый, как у «Аякса» - ведь у голландцев много воспитанников, но обратите внимание, как футбол издевается над «денежными мешками». Причем это очень важный момент и касается двух финалистов ЛЧ.
Если посчитать чистые расходы на трансферы в АПЛ за последние пять лет – с лета 2014 года, то у МС отрицательный баланс равен 496 миллионам фунтов, у МЮ – 417, у «Арсенала» - 166, а это первая тройка главных транжир пятилетия. Дальше идут «Эвертон» и «Кристал Пэлас», то есть у «Челси» политика умнее – выбросили «всего» 119 млн фунтов. Причем эти миллионы легко можно отбить одной продажей Азара, то есть «аристократы» работают с умом.
Но у «Лестера» отрицательный баланс 113 млн фунтов, у ВБА – 85 миллионов, а у «Тоттенхэма» - всего 50. Пятьдесят миллионов, которые при подсчете не за пять лет, а за семь превращаются в 18. Совпадение, которое заслужили – именно таким является отрицательный баланс «Ливерпуля». Команда Клоппа заплатила всего на 18 миллионов фунтов больше за тех, кого купила, чем выручила с продаж! И сыграет во втором финале ЛЧ подряд, тогда как МЮ потратил в 23 раза больше, а МС – в 27 раз, но о подобном могут пока лишь мечтать.
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» - монстры финансовой эффективности в мире трансферов. Когда на кубок чемпионов претендуют клубы, чей трансферный баланс во много раз лучше, чем у «Арсенала» и «Эвертона» - остается аплодировать. В АПЛ огромные средства есть у всех, но не каждый умеет ими распоряжаться. Зато в мире футбола не все решают строго деньги, и это прекрасно!