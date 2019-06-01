«Тоттенхэм» vs «Ливерпуль». Кто выиграет Лигу чемпионов?

01 июня 2019, 20:06

«Соккер.ру» держит руку на пульсе главного матча дня и европейского сезона. Напоминаем о козырях финалистов!

Журналисты клубного канала «Тоттенхэма» показали Почеттино видео, где болельщики «шпор» со всего мира и Харри Кейн, смотревший матч дома по телевизору, праздновали победный гол Моуры. И Маурисио сразу сделал вывод – такое отношение людей к футболу, к клубу, к гербу делает его работу более ответственной.

Поэтому Торрейра так плакал после замены в Баку, а Эмери – хотя у него этих кубков немало, после финального свистка был похож на человека, которому только что сказали, что до конца жизни будет жить в однокомнатной квартире с Дзюбой, а Глушаков станет их единственным гостем. Для людей из еврокубковых финалов и топ-5 футбол не просто выгодная денежная работа и путь к роскоши.

Что точно понимают футболисты большого уровня – ответственность. Сон столько раз говорит, как важен его успех для детей из Южной Кореи, поскольку верит в «миссию», если хотите – мальчишки и девчонки влюбляются в футбол у него на родине благодаря его игре. И тренер «шпор» грамотно сформулировал: «Мы – менеджеры эмоций». Великая награда для актеров, певцов или спортсменов.

Сами по себе кубки – куски метала, но отношение людей меняет их значение для миллионов. Так что пора делать прогнозы на матч, в котором встретятся две достойные команды. «Тоттенхэм» упустил шанс стать чемпионом Англии – а он был в сезоне с победой «Лестера». «Ливерпуль» упустил аналогичную возможность сейчас, но Клопп и Почеттино заслужили уважение своей работой. У финалистов ЛЧ есть поставленная игра и невероятные поединки за спиной. Пора выяснить, какие же козыри могут предъявить сегодня?

За «Тоттенхэм». Статус «второго номера»

Кто ждет победы «шпор»? Все, кто не ставит на «Ливерпуль», но формальный фаворит – тот, кто прошел «Барселону» и сыграл в киевском финале. Особенно после того, как Кариуса заменили на Алиссона. «Красные» стали сильнее, а «шпоры» не изменились – третья команда с 77 пунктами за душой стала четвертой с 71 баллом, но состав-то прежний. Впрочем, формальный статус аутсайдера играет на руку Почеттино – его не осудят за игру вторым номером. Но никто не помешает использовать тактику борьбы с МС и «Аяксом». Отсидеться и уколоть отравленной «шпорой» - тоже метод.

За «Ливерпуль». Прогресс команды за год

Клопп прокачал команду. Год назад в финале играл четвертый клуб АПЛ – финишировали на два пункта ниже, чем «Тоттенхэм», и на шесть – чем МЮ Моуриньо. Да, тогда прошли и МС , и «Рому», но в финале «Реал» поставил их на место. Дело не только в травме плеча Салаха или сотрясении мозга Кариуса, но и в общей неготовности остановить команду Зидана. Сейчас же речь о коллективе, который набрал 97 пунктов в АПЛ , и даже в Барселоне сыграл лучше, чем можно судить по результату. «Ливерпуль» за год прибавил, стал более зрелым.

За «Тоттенхэм». Сыгранность коллектива

Чем не козырь? У «Ливерпуля» есть перестановка в воротах, есть новый опорный полузащитник – и не тот, кого ждали в центре поля из новичков. А у «Тоттенхэма» все на своих местах, поскольку возведение дорогущей арены и отказ Леви распродать состав прошлым летом не позволили усилиться, зато обеспечили финал Лиги чемпионов как награду за много лет труда. Но в этом тоже козырь. Футболисты «Тоттенхэма» - спетый коллектив во всех смыслах, ведь у них есть свой герой раздевалки – Сиссоко, и о нем сочиняли песни. А на поле явно поверили в себя.

За «Ливерпуль». Изменения в линии защиты

Все обращают внимание на голевые передачи Робертсона, но откуда такая свобода для латералей? От центра защиты, где Матип и ван Дейк сформировали мощный дуэт – всего 22 пропущенных в АПЛ и 21 сухарь. Алиссон на старте сезона ошибался по мелочам, но собрался и спасал не раз. Клопп «прокачал» линию защиты, и дело не только в замене голкипера. В Киеве, например, играл с первых минут Ловрен, а сейчас Деян – тамада из раздевалки, ведь разговаривает на множестве языков и любит шутить. Матип не шутит, зато его смелые проходы вперед – одна из фишек команды.

За «Тоттенхэм». Тактическая вариативность

У Клоппа в АПЛ 24 игры по схеме «4-3-3», но переход на два форварда наблюдали всего дважды, то есть фактически две схемы с небольшими перестановками – а их могут себе позволить, ведь Фирмино умеет уступать место на острие. В ЛЧ все еще проще – ни разу Юрген не отказывался от базовой схемы с одним центральным нападающим, просто однажды поставил двух людей в опорную зону вместо трех. Тогда как у Почеттино 10 тактических схем в АПЛ и 5 разных – в ЛЧ . Подстройка под соперника налицо, а «Ливерпуль» не очень любит, если их особенности учитывают, как это делали ребята из МС во втором круге АПЛ .

За «Ливерпуль». Многократные поражения «шпор»

У «Ливерпуля» в этом сезоне хватало неоднозначных матчей – были в АПЛ победы в один мяч, помним истории с пенальти, симуляциями и офсайдами. Клоппу иногда фартило, хотя никто не заявит, что у «красных» нет игры или они везение не заслужили. «Тоттенхэм» же – удачливый и проигрывающий. Могут похвастаться дикими ответными матчами против «Манчестер Сити» и «Аякса», им повезло в первых поединках с теми же соперниками, но Клопп видел, как 18 раз за сезон разные соперники обыгрывали Почеттино. То, что «шпоры» в отдельные вечера сами на себя не похожи и однозначно проигрывают – козырь «Ливерпуля».

За «Тоттенхэм». Давление на Клоппа и его команду

Сложно найти тренера с такой серией поражений в финалах. Трудно не стать посмешищем в глазах циничных нейтральных комментаторов – не говоря о врагах из кланов МЮ или «Эвертона», проиграв два финала подряд, как «Валенсия» в начале этого века. Или три решающих поединка ЛЧ за карьеру с финалом ЛЕ в придачу. На «красных» оказывается колоссальное давление, а вот «шпоры», понимая историческую значимость момента, могут расслабиться быстрее. Финал в Мадриде – награда за многолетний труд и грамотность, но для лондонцев это не второй финал подряд. «Ливерпуль» за возможное поражение осудят, «Тоттенхэм» - нет.

За «Ливерпуль». Результаты очных поединков

У «шпор» одна победа за много, много лет. Победа со счетом 4:1, но ее не поддержали продолжением серии. Два последних матча выиграл «Ливерпуль», как и многие поединки до этого. Почеттино однозначно научил «Тоттенхэм» реже безропотно сдаваться против «красных», но результаты в целом говорят – лондонцы в Мадриде встретят неудобного соперника. И, прежде всего, тактически. Фланговая игра, прессинг, выход в атаку через крутых центральных защитников, умеющих сделать проход (Матип) или отдать крутой пас (ван Дейк) – все, что может сработать против «шпор». Обратите внимание, что у команд похожие показатели в ЛЧ . Далеко не лидерские, то есть и Клопп, и Почеттино хитрили. И когда оба хитрят в очных матчах, то обычно Юрген побеждает.

Мнение читателей. Так кто ближе к трофею?

Если следовать тренду сезона в турнире, то вы знаете, кто победит. «Аякс» поломал «Реал», сбил программу, которая стала привычной для Переса и клубов из Испании, «Ювентус» остановил «Атлетико», голландцы – команду Роналду. «Ливерпуль» унизил лично Месси в ответном матче и его «Барселону», поэтому получаем сезон неожиданностей.

Но у финалов обычно свои правила. Обратите внимание, что со времен победы «Челси» над «Баварией» не было чемпиона сезона, который до финала мог считаться аутсайдером. «Боруссия» Д, «Атлетико» и «Ювентус», как и «Ливерпуль», уступали. Но ведь теперь сами «красные» - формальные фавориты. Клопп подготовил свою команду, а неудача в АПЛ прижала к стенке – у формальных гостей финала хватает причин, чтобы выиграть.

Впрочем, когда речь о мононациональном еврокубковом поединке, так и хочется вспомнить – «Реал» обыгрывал «Атлетико» в дополнительное время и серии пенальти, «Бавария» помучилась с «Боруссией» Д и победа была в один мяч. МЮ и «Челси» в Москве в «Лужниках» исполняли пенальти. Как видите, когда сталкиваются знакомые соперники, то давление пересиливает благородную в футболе любовь к риску.

Если финал не получится диким, зрелищным и результативным, то пойдет изнурительная игра на результат. И в таком случае у «Ливерпуля» и «Тоттенхэм» равные шансы. Что не мешает вам подключить интуицию и до стартового свистка назвать того, кого в качестве победителя подсказывает ваш футбольный опыт. Ставя вопрос о заслуженности, выйдете на два диаметральных ответа, поэтому тут скорее правильно спрашивать: кому желаете победы?