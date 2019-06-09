Кому достанется кубок? Решающие битвы Лиги Наций

вчера, 13:00

«Соккер.ру» готов сразу к двум матчам – за третье место, а также к большому финалу Роналду против ван Дейка.

Лесенка ведет на вершину – 71-сантиметровый кубок Лиги Наций из стерлингового серебра достанется или Португалии, или Нидерландам. Также победитель получит 7.5 млн евро, а финалист – на миллион меньше. Хотя трофей им важнее денег.

Разгорается пикниковым костром отбор к Евро-2020, но воскресенье пройдет под эгидой первого в истории финала Лиги Наций. У Португалии не было плохой привычки побеждать в больших финалах до Роналду, а с ним выиграли Евро-2016 через 12 лет после проигранного финала. Теперь дома разыграют финал в Лиге Наций.

Англия же упустила возможность завоевать медали в России – стали четвертыми, проиграв Бельгии, а до этого не прошли в финал, уступив Хорватии. Теперь проиграли Нидерландам – вечному финалисту, но редкому чемпиону. Не факт, что у подопечных Саутгейта после овертайма хватит сил, чтобы легко обыграть Швейцарию. Интрига будет в двух матчах!

Составы на решающие поединки

Начнем с игры за третье место, тут вариантов больше. Поскольку Швейцария показательно уступила Роналду, но с остальными сыграла неплохо, а британцы не избалованы победами сборной, Петкович и Саутгейт должны ставить оптимальные основные составы и относиться к игре так, как к маленькому финалу.

Не исключено, что против Англии тренер Швейцарии сыграет в три центральных. Людей для такой схемы хватает, а Мбабу и Родригеса даже полезно поставить ближе к атаке. Кроме того, Эдимилсон может работать в центре поля рядом с Джакой, а Шакири сам справится с пасами на Сеферовича. Англия вполне может чаще работать с мячом против швейцарцев, а тем понадобятся контратаки.

Британцы могут сыграть «4-3-3». И поставить Александера-Арнольда на правый фланг, а то контракт у Уокера дорогой, но и ошибки недешевые. Магуйар, как и Стоунз, много ошибались против Нидерландов, да и второго может заменить тот же Гомес. Роуза ждут слева, но Чилуэлл из «Лестера» понравился больше, чем Делф. В центре поля Райса можно заменить на Дайера, дополнив парочку из финала ЛЧ – Хендерсона и Алли.

В атаке Англии вряд ли будет Рэшфорд, если капитан Кейн готов к матчу с первых минут. А вот вице-капитан Стерлинг и Санчо вполне могут сохранить места на поле, поскольку в дебюте с Голландией играли неплохо. Джейдон потом устал и был заменен на Лингарда, но тот забил из микроскопического офсайда – героем полуфинала стал не Джесси, а Промес. А сегодня главным может стать любой.

Ориентировочные составы

Швейцария (3-5-1-1): Зоммер – Шер, Эльведи, Аканджи – Мбабу, Фернандес, Закария, Джака, Родригес – Шакири – Сеферович.

Англия (4-3-3): Пикфорд – Александер-Арнольд (Триппьер), Гомес (Стоунз), Магуайр, Чилуэлл (Роуз) – Алли, Хендерсон, Дайер – Санчо (Лингард), Кейн, Стерлинг.

У португальцев очень мощно сыграли Бернарду Силва и Роналду, но у Пепе возникли проблемы со здоровьем. И юный Фелиш не стал железно основным – вполне возможно, что в финале у Сантуша появятся причины доверить место в основе рядом с Роналду другому атакующему игроку, например, Гедешу. Идеального напарника для Криштиану пока не нашли.

Зато Карвалью, Невеш и Моутиньо – нормальная связка в центре, чтобы бороться с де Йонгом и его напарниками. Впрочем, Данилу и Фернандеш тоже в наличии. Геррейру может сыграть слева, Семеду – справа, а в центре Диаша поддержит опытный Фонте, раз Пепе вылетел из-за травмы. А вратарь у Португалии привычный – Патрисиу. Схема игры может быть «4-3-2-1», поскольку с открытым забралом на дерзких голландцев Сантуш вряд ли пойдет, его команда для этого слишком рациональная.

Подопечные Кумана точно устали сильнее – играли позднее и сражались в овертайме. Но у голландцев есть интересные варианты, чтобы освежить игру. Не очень понравилась работа Думфриса справа – быть может, есть смысл его подменить, если сменщик готов. Де Рон в центре не показал того, что может ван де Бек, а вот ван Дейк и де Лигт – основная пара защитников перед глазами у Силлессена. Как Блинд – главный левый бек сборной Нидерландов.

Куман может выпустить с первых минут ту же связку в атаке? Не нужно. Бабел слева - логично, Депай в качестве блуждающего форварда, «ложной девятки» - тоже, а вот голы Промеса должны были убедить наставника, что именно Квинси нужен правее центра, а не Бергвейн, который сыграл в полуфинале с Англией не так продуктивно. Реализация была проблемой, поэтому нужно подумать, кому довериться.

Португалия (4-3-1-2): Патрисиу – Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру – Моутиньо, Невеш (Данилу; Фернандеш), Карвалью – Бернарду – Роналду, Фелиш (Гедеш).

Нидерланды (4-3-3): Силлессен – Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд – Вейналдум, де Йонг, ван де Бек (де Рон) – Промес, Депай, Бабел.

Любопытные детали перед матчами

• из 25 поединков в истории Швейцарии и Англии лишь в трех победили первые. Островитяне взяли 17 побед при 5 ничьих, разница мячей – 19:57. К слову, в сентябре уже играли между собой, Англия выиграла 1:0 благодаря голу Рэшфорда;

• Англия в шести последних встречах одержала пять побед. Проиграли только Нидерландам в овертайме, а до этого – Бельгии на ЧМ -18;

• поединки сборной Саутгейта довольно результативные. По пять голов набросали в отборе Евро-2020 Чехии и Черногории, обыгрывали Хорватию, США и Испанию, в каждом матче был «тотал больше 2.5»;

• а швейцарцы рубятся еще результативнее – в их матчах от двух до шести голов, как было в перестрелке с Данией 3:3. Петкович не может контролировать команду, нередко срываются, играя прилично;

• Швейцария хлопнула Исландию 6:0, а Бельгию переиграли со счетом 5:2, уступая. Да, на чемпионате мира шведы их прошли – 1:0, но там было напряжение. А сегодня, если континентальная сборная расслабится – странной защите Англии будет непросто;

• у португальцев одно поражение в 10 последних матчах – от Уругвая на чемпионате мира. С другой стороны, у сборной Роналду немало ничьих – целых пять. Из десяти матчей выиграли всего четыре, зато у поляков, итальянцев и швейцарцев, не только Шотландии в спарринге;

• Нидерланды проигрывали Германии (отбор Евро) и Франции (Лига Наций), но кого только не обыгрывали в последнее время. Пропустили чемпионат мира, зато не уступили Бельгии – 1:1, грохнули Германию, Францию и Англию. У Кумана бегущая команда;

• Португалия и Нидерланды уже играли между собой недавно – в марте год назад в Женеве. Депай, Бабел и ван Дейк забили три безответных мяча, причем Роналду был на поле, а состав Сантуша был основным;

• поражение 0:3 стало всего вторым для Португалии в истории против Нидерландов. Помним знаменитые схватки между сборными, а в целом южане выступают лучше – 7 побед, 4 ничьих, 2 осечки;

• Португалия дома не уступает в 13 официальных матчах подряд. Последний раз в родных стенах их побили в сентябре 2014 года, сделали это албанцы. Тот матч – рождение чемпионов Европы, после него многое переосмыслили и поменяли;

• голландцы хорошо чувствуют себя на чужом поле. У них в 21 матче всего три поражения. Конечно, пропуск Евро-2016 и ЧМ -18 говорит не в пользу команды, но «апельсины» созрели – Куман тренирует замечательную команду;

• сегодня последний матч в карьере арбитра проведет Альберто Ундиано Мальенко. Знаменитый испанский судья работает с 26 лет, у него колоссальный опыт как крутых матчей, так и слабых. Сегодня, надеемся, не будет активным участником игры и финал получится о футболе, а не о судействе.

Прогнозы «Соккер.ру»: в игре за третье место победит Англия, но хочется веселья – обе забьют. А в финале Португалия попробует остаться собой, но Нидерландам в кои веки улыбнется удача.

У Роналду крутые напарники, но ребята из «Аякса» заслужили международный успех - хотя бы победу в Лиге Наций. Но кубок возьмут, если все – от ван Дейка до Мемфиса, сыграют круто.