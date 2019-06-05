Новинка в меню! Копа Европа 2019

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» рад, что после финалов еврокубков звезды футбола продолжат вас развлекать, ведь на неделе разыграют еще один трофей.

Евро для самых сильных и везучих

Победа в Лиге Наций не намного проще, чем успех в финальной части Евро. Требуете доказательств? Посмотрите на состав групп в дивизионе А. Часто на чемпионатах Европы в одной группе Германия, Голландия и Франция? Крайне редко, и еще реже немцы вылетают – никакого плей-офф, как и у других чемпионов мира, награжденных «Орденом почетного легиона».

Великолепная Бельгия со звездами из финалов еврокубков тоже погорела – а швейцарцы как редкая, но допустимая для Евро сенсация в полуфинале. Португалия вышла в финальную четверку из непростой группы, ведь Италия и Польша не играли плохо, отбирали очки у команды Роналду без самого Криштиану на поле. Наконец, группа Англии, Испании и Хорватии таит в себе двух полуфиналистов ЧМ -18.

Настоящая Копа Европа – короткий турнир для самых сильных сборных с самым высоким рейтингом. Вот и получается, что турнир из 12 национальных команд - как Евро в миниатюре. Причем обычно к финальным частям долго готовятся, а здесь надо было играть, прерываясь на матчи в клубах – стало сложнее, немцы, французы, испанцы и бельгийцы не справились.

В результате в четверке не Ройс, Мбаппе, Рамос и Азар – а такой квартет могли ожидать, если бы жребий позволил, исходя из возможностей сборных, а другие претенденты на новый титул.

Турнир, стартующий с полуфиналов

Сегодня Португалия сыграет против Швейцарии, а сборная Англии завтра сразится против команды Нидерландов. То есть в финале может быть или Роналду против игроков «Аякса» и «Ливерпуля» из числа голландских сборников, или тот же Криштиану против сборной Англии – там многие ребята из «Тоттенхэма».

Но даже если хозяева финальной части португальцы сейчас вылетят – получим примечательный финал. Швейцария и против Англии, и против Нидерландов может сыграть дерзко. После победы над Бельгией им море по колено? Не совсем, ведь вспомните отбор Евро-2020 и эпичный камбэк Дании против команды Владимира Петковича – отыгрались с 0:3. Швейцарцы урок усвоили?

Уж кто точно усвоил, так это сборная Нидерландов. Финальная часть Лиги Наций – первый крупный турнир для сборной очень футбольной страны со времен ЧМ -14, когда добрались до третьего места с помощью Ван Гала. И если Куман в будущем тоже хочет поработать с «Барселоной», но успешнее, чем Луи, то должен сейчас, имея в расположении ван Дейка, Депая и талантов «Аякса» отомстить «шпорам» из числа английских сборников за полуфинал ЛЧ .

Впрочем, сама Англия после неудачи на ЧМ -18 хочет реабилитации и трофея. Не пройти хорватов, измочаленных сложными матчами плей-офф и серией пенальти с Россией сборная с таким талантливым молодым составом, как у Саутгейта, права не имела. Зато за год Уокер, Стоунз, Рэшфорд, Стерлинг и Кейн хуже стали. Появился Санчо, выиграли ЛЧ Хендерсон и Александер-Арнольд. Всегда может удивить Алли.

Учитывая класс игроков Нидерландов, Португалии и Англии, фактически увидим полуфиналы Евро. Только в роли России из 2008-го – сборная Швейцарии-2019. Но и они на своем месте, крепкая у Петковича команда.

Лига Наций уже себя оправдывает

Сборная России никогда с такой серьезностью не относилась к товарищеским матчам, как к зарубам против Турции и Швеции в новом турнире для сборных. А поскольку в Дивизион А не попали – в следующий раз снова будут сражаться с равными по рейтингу и теми, кто вылетел из элиты в другую лигу. И снова путь будет сложным.

Лига Наций куда лучше готовит национальные сборные к отборочным матчам Евро, нежели это делали обычные спарринги. Вспомните события группового этапа. Товарищеские матчи Нидерландов и Германии значения бы не имели, а так голландцы сначала прибили немцев 3:0, а потом вышли в финал благодаря голу ван Дейка на 90-й минуте и ничьей 2:2 в официальном матче! Победа Швейцарии над Бельгией 5:2 – камбэк с 0:2, тоже не забыта.

Матчи Испании и Хорватии – размен победами 6:0 и 2:3, получились крутыми. Выделяется также фактически матч плей-офф от Англии и Хорватии – и гол Кейна на 85-й минуте. Все было серьезно. В низших лигах тоже была настоящая борьба. А теперь одна из четырех национальных команд – Грузия, Беларусь, Косово или Македония, получит шанс сыграть в финальной части Евро-2020. Отлично придумано, ведь нашли мотивацию для всех.

Также дарят шанс одному из четверки лучших на кубок. Причем если на обычных Евро упразднили матч за третье место, то в Лиге Наций нас в любом случае ждет полный комплект. В день финала сыграют те, кто уступит в будние дни.

Финалисты не избалованы трофеями

Сама Лига Наций может стать престижным турниром со временем. Ведь потребность в победах в европейском футболе высокая. У Португалии есть «золото» Евро-2016, но тот успех стал неожиданностью и достался с боями – Франция являлась фаворитом домашнего финала, и только стечение обстоятельств, ошибки хозяев турнира и Эдер помешали Дешаму стать чемпионом континента до поездки на мировое первенство в Россию.

Зато сейчас только Португалия из финальной четверки может похвастаться трофеем, которому не сто лет. Англия ничего давно не выигрывала, а потребность в успехах в стране победившей экономической глупости колоссальная. Вы сами видели, как британцы реагируют на долгожданные и редкие победы – на чемпионский парад «Ливерпуля» приехало со всей Англии больше фанатов «красных», чем жителей в самом городе.

750 тысяч превратятся в миллионы, если Саутгейт выиграет Лигу Наций. Только представьте, как они будут праздновать победу сборной! Но Англия пока не выиграла. Но и для Швейцарии или Нидерландов успех в Лиге Наций тоже будет событием общенационального масштаба. У обеспеченных стран хватит задора, чтобы отпраздновать трофей, если его заслужат. Не говоря о том, что Португалия сыграет в полуфинале и финале – если до него доберется, в родных стенах, то есть поддержка обеспечена.

Плюс фанаты со стажем помнят, что случилось в прошлый раз, когда решающие матчи европейского турнира для сборных сыграли в стране портвейна – на Евро-2004 триумф поджидал сборную Греции, аутсайдера финальной части. Поэтому не спешите делать прогнозы. Футболисты клубов устали после длинного сезона, времени на подготовку мало, а тут сразу игры на вылет.

Полуфиналы и финал Лиги Наций – уникальное явление в футболе. Блюдо, которое пока никто не пробовал. И самый важный нюанс – нет однозначного фаворита. Им могла стать команда Нидерландов, но вы знаете голландскую историю на крупных турнирах – в этот раз Ван Бастена, чтобы забил гол на века, у Кумана в команде нет. А вот потребность в победе у каждого из четверки. Была бы в списке хитрая и набившая руку и ногу Франция – можно было заявлять, что есть лидер.

А так Роналду, Шакири, Кейн и ван Дейк одинаково верят в успех. Кстати, Лига Наций, как правильно все отмечают, может стать еще и важной в борьбе за «Золотой мяч». Месси еще не сыграл на Копа Америка, но если Вирджил поднимет над головой трофей Лиги Наций – увеличит свои шансы. А кто ваш фаворит турнира в Португалии?