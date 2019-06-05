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Новинка в меню! Копа Европа 2019

сегодня, 10:00
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
ван Дейк Вирджил
ван Дейк Вирджил
Защитник

«Соккер.ру» рад, что после финалов еврокубков звезды футбола продолжат вас развлекать, ведь на неделе разыграют еще один трофей.

Евро для самых сильных и везучих

Победа в Лиге Наций не намного проще, чем успех в финальной части Евро. Требуете доказательств? Посмотрите на состав групп в дивизионе А. Часто на чемпионатах Европы в одной группе Германия, Голландия и Франция? Крайне редко, и еще реже немцы вылетают – никакого плей-офф, как и у других чемпионов мира, награжденных «Орденом почетного легиона».

Великолепная Бельгия со звездами из финалов еврокубков тоже погорела – а швейцарцы как редкая, но допустимая для Евро сенсация в полуфинале. Португалия вышла в финальную четверку из непростой группы, ведь Италия и Польша не играли плохо, отбирали очки у команды Роналду без самого Криштиану на поле. Наконец, группа Англии, Испании и Хорватии таит в себе двух полуфиналистов ЧМ-18.

Настоящая Копа Европа – короткий турнир для самых сильных сборных с самым высоким рейтингом. Вот и получается, что турнир из 12 национальных команд - как Евро в миниатюре. Причем обычно к финальным частям долго готовятся, а здесь надо было играть, прерываясь на матчи в клубах – стало сложнее, немцы, французы, испанцы и бельгийцы не справились.

В результате в четверке не Ройс, Мбаппе, Рамос и Азар – а такой квартет могли ожидать, если бы жребий позволил, исходя из возможностей сборных, а другие претенденты на новый титул.   

Турнир, стартующий с полуфиналов

Сегодня Португалия сыграет против Швейцарии, а сборная Англии завтра сразится против команды Нидерландов. То есть в финале может быть или Роналду против игроков «Аякса» и «Ливерпуля» из числа голландских сборников, или тот же Криштиану против сборной Англии – там многие ребята из «Тоттенхэма».

Но даже если хозяева финальной части португальцы сейчас вылетят – получим примечательный финал. Швейцария и против Англии, и против Нидерландов может сыграть дерзко. После победы над Бельгией им море по колено? Не совсем, ведь вспомните отбор Евро-2020 и эпичный камбэк Дании против команды Владимира Петковича – отыгрались с 0:3. Швейцарцы урок усвоили?

Уж кто точно усвоил, так это сборная Нидерландов. Финальная часть Лиги Наций – первый крупный турнир для сборной очень футбольной страны со времен ЧМ-14, когда добрались до третьего места с помощью Ван Гала. И если Куман в будущем тоже хочет поработать с «Барселоной», но успешнее, чем Луи, то должен сейчас, имея в расположении ван Дейка, Депая и талантов «Аякса» отомстить «шпорам» из числа английских сборников за полуфинал ЛЧ.

Впрочем, сама Англия после неудачи на ЧМ-18 хочет реабилитации и трофея. Не пройти хорватов, измочаленных сложными матчами плей-офф и серией пенальти с Россией сборная с таким талантливым молодым составом, как у Саутгейта, права не имела. Зато за год Уокер, Стоунз, Рэшфорд, Стерлинг и Кейн хуже стали. Появился Санчо, выиграли ЛЧ Хендерсон и Александер-Арнольд. Всегда может удивить Алли.

Учитывая класс игроков Нидерландов, Португалии и Англии, фактически увидим полуфиналы Евро. Только в роли России из 2008-го – сборная Швейцарии-2019. Но и они на своем месте, крепкая у Петковича команда.

Лига Наций уже себя оправдывает

Сборная России никогда с такой серьезностью не относилась к товарищеским матчам, как к зарубам против Турции и Швеции в новом турнире для сборных. А поскольку в Дивизион А не попали – в следующий раз снова будут сражаться с равными по рейтингу и теми, кто вылетел из элиты в другую лигу. И снова путь будет сложным.

Лига Наций куда лучше готовит национальные сборные к отборочным матчам Евро, нежели это делали обычные спарринги. Вспомните события группового этапа. Товарищеские матчи Нидерландов и Германии значения бы не имели, а так голландцы сначала прибили немцев 3:0, а потом вышли в финал благодаря голу ван Дейка на 90-й минуте и ничьей 2:2 в официальном матче! Победа Швейцарии над Бельгией 5:2 – камбэк с 0:2, тоже не забыта.

Матчи Испании и Хорватии – размен победами 6:0 и 2:3, получились крутыми. Выделяется также фактически матч плей-офф от Англии и Хорватии – и гол Кейна на 85-й минуте. Все было серьезно. В низших лигах тоже была настоящая борьба. А теперь одна из четырех национальных команд – Грузия, Беларусь, Косово или Македония, получит шанс сыграть в финальной части Евро-2020. Отлично придумано, ведь нашли мотивацию для всех.

Также дарят шанс одному из четверки лучших на кубок. Причем если на обычных Евро упразднили матч за третье место, то в Лиге Наций нас в любом случае ждет полный комплект. В день финала сыграют те, кто уступит в будние дни.

Финалисты не избалованы трофеями

Сама Лига Наций может стать престижным турниром со временем. Ведь потребность в победах в европейском футболе высокая. У Португалии есть «золото» Евро-2016, но тот успех стал неожиданностью и достался с боями – Франция являлась фаворитом домашнего финала, и только стечение обстоятельств, ошибки хозяев турнира и Эдер помешали Дешаму стать чемпионом континента до поездки на мировое первенство в Россию.

Зато сейчас только Португалия из финальной четверки может похвастаться трофеем, которому не сто лет. Англия ничего давно не выигрывала, а потребность в успехах в стране победившей экономической глупости колоссальная. Вы сами видели, как британцы реагируют на долгожданные и редкие победы – на чемпионский парад «Ливерпуля» приехало со всей Англии больше фанатов «красных», чем жителей в самом городе.

750 тысяч превратятся в миллионы, если Саутгейт выиграет Лигу Наций. Только представьте, как они будут праздновать победу сборной! Но Англия пока не выиграла. Но и для Швейцарии или Нидерландов успех в Лиге Наций тоже будет событием общенационального масштаба. У обеспеченных стран хватит задора, чтобы отпраздновать трофей, если его заслужат. Не говоря о том, что Португалия сыграет в полуфинале и финале – если до него доберется, в родных стенах, то есть поддержка обеспечена.

Плюс фанаты со стажем помнят, что случилось в прошлый раз, когда решающие матчи европейского турнира для сборных сыграли в стране портвейна – на Евро-2004 триумф поджидал сборную Греции, аутсайдера финальной части. Поэтому не спешите делать прогнозы. Футболисты клубов устали после длинного сезона, времени на подготовку мало, а тут сразу игры на вылет.

Полуфиналы и финал Лиги Наций – уникальное явление в футболе. Блюдо, которое пока никто не пробовал. И самый важный нюанс – нет однозначного фаворита. Им могла стать команда Нидерландов, но вы знаете голландскую историю на крупных турнирах – в этот раз Ван Бастена, чтобы забил гол на века, у Кумана в команде нет. А вот потребность в победе у каждого из четверки. Была бы в списке хитрая и набившая руку и ногу Франция – можно было заявлять, что есть лидер.

А так Роналду, Шакири, Кейн и ван Дейк одинаково верят в успех. Кстати, Лига Наций, как правильно все отмечают, может стать еще и важной в борьбе за «Золотой мяч». Месси еще не сыграл на Копа Америка, но если Вирджил поднимет над головой трофей Лиги Наций – увеличит свои шансы. А кто ваш фаворит турнира в Португалии?  

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 829
сегодня в 10:48
Не интересно,абсолютно,игра на тотализатор,это не футбол
ОПС
ОПС
   164 / 829
сегодня в 10:11
Интересно.
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