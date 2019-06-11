Дзюба, забивай! Головин, ассистируй!

сегодня, 16:00

Все остальные, тоже не стесняйтесь! «Соккер.ру» готовится к матчу против Кипра вместе со сборной России.

Турнирная таблица

Отбор на чемпионат Европы не должен становиться проблемой для четвертьфиналиста чемпионата мира: достаточно занять одно из двух первых мест в отборочной группе – и добро пожаловать на Евро-2020. Наша команда уже успела проиграть Бельгии, но будем ориентироваться на матчи с другими соперниками: если сумеем обойтись без очковых потерь во встречах с Казахстаном, Кипром, Шотландией и Сан-Марино, то гарантированно примем участие в Евро. Достойная и выполнимая задача.

После трех туров отбора Россия занимает вторую строчку в отборочной группе, опережая шотландцев только по разнице забитых и пропущенных мячей, причем у нас «+11», а у Шотландии – «0». Перевес хороший, но все решится в очных матчах. Кстати, Кипр в предыдущем туре чуть не отобрал очки у «скоттов»: островитяне сравняли счет на 87-й минуте, но 89-й пропустили, в итоге, досадно проиграли 1:2. Команде Черчесова лучше не доводить до таких приключений, не говоря о том, что терять очки в матче с Кипром строго запрещено. Цель на игру в Нижнем Новгороде простая и понятная – только победа.





Неудобный Кипр

В рассказе о сегодняшнем сопернике команды Черчесова мы уже вспоминали, что Россия однажды оступилась в матче с Кипром. Это случилось в отборе ЧМ -1998, на который мы в итоге не попали. Тогда в домашнем матче команда под руководством Бориса Игнатьева выиграла со счетом 4:0 (дубль оформил Никифоров, по голу забили Колыванов и Бесчастных), а вот выездная игра закончилась со счетом 1:1. К слову, именно победы на Кипре тогда не хватило, чтобы занять первое место и напрямую отобраться на мундиаль.

Еще явственнее футбольное неудобство киприотов проступает в еврокубковых матчах. Представьте себе у российских клубов равенство с кипрскими командами в турнирах под эгидой УЕФА : 14 матчей – 5 побед, 4 ничьи, 5 поражений. Буквально за последние 10 лет «Зенит» проигрывал АПОЭЛу в группе Лиги чемпионов и АЕЛу в квалификации главного евротурнира, а «Спартак» и «Локомотив» с позором покидали квалификацию Лиги Европы после встреч с кипрскими «Аполлоном» и АЕКом. Да и сам Станислав Черчесов однажды чуть не обжегся на киприотах, когда встретился с «Омонией», будучи тренером «Динамо». В общем, нужно быть предельно сконцентрированными.

Как сыграет сборная России?

Если Станислав Черчесов не стал давать игровую практику дебютантам против Сан-Марино, то какой шанс увидеть эксперименты в игре с Кипром, который, по общему мнению, может преподнести неприятный сюрприз? Вне всяких сомнений, Кипр умеет обороняться более организованно, чем Сан-Марино, а в Нижнем Новгороде островитяне проведут классический матч «андердога»: защищаться будут количеством, атаковать на скорости и через свободные зоны.

Сборной России придется взламывать массированную и на этот раз более серьезную по классу и организации оборону. Понятно, что Дзюба будет таскать от двух до трех соперников, поэтому важно ловить оборону Кипра на перестроениях и искать возможности для ударов на освободившихся подступах к штрафной площади. Многое в такой ситуации зависит от активности инсайдов в полуфлангах – вероятно, в этих позициях снова увидим братьев Миранчуков, а Головин из центральной зоны должен быстро выбирать продолжение атак, нагружая тот край, где в данный момент противников меньше.

Что касается состава, то с большой вероятностью увидим такое же сочетание, что и в матче против Сан-Марино. И это будет правильно, учитывая, что сборная России и так постоянно подвергается кадровым встряскам. К тому же, футболисты, игравшие в предыдущем матче, почувствовали запах голов и поймали кураж. Если Станислав Черчесов и внесет коррективы, то замен будет не больше одной-двух, да и для этого нужны объективные причины. Я предположу (и предпочту увидеть) сборную России в том же составе, что и три дня назад.

Ориентировочный состав сборной России на игру с Кипром (4-2-3-1): Гильерме – Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Оздоев, Зобнин – Головин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук – Дзюба.

В игре с Сан-Марино нашей команде удалось открыть счет только на 25-й минуте, а вот с Кипром очень важно открыть счет как можно скорее. Стратегически ставка на агрессивное начало выглядит логичной: смять киприотов, пока защитники не опомнились и не разобрались, кто куда бежит. Кстати, Бельгия так и поступила в мартовском матче с Кипром: Эден Азар и Миши Батшуайи забили по голу уже к 18-й минуте, матч так и закончился – 2:0. Желательно тоже огорошить киприотов сразу, чтобы потом не ввязаться с ними в вялотекущий и изматывающий клинч.

Все готовы?

Зрители точно готовы – игра в Нижнем Новгороде пройдет при аншлаге, что не даст футболистам расслабиться. Впрочем, разве у Черчесова забалуешь? Вроде бы нет причин для сильного мандража, но сборная России на протяжении всей своей истории заставляет болельщиков переживать даже за матчи с соперниками калибра Кипра. Хочется верить, на этот раз не придется хвататься за голову и сердце, а игра пройдет под диктовку нашей команды. Обязательно нужно выиграть, а в идеале – продолжить разгромную серию в отборе Евро-2020.