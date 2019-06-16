Он нужен Сарри в «Ювентусе»

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Трансфер может сорваться, но интерес больших клубов понятен. О мотивах команд и футболиста – на «Соккер.ру»

Почему бы не остаться в «Ливерпуле»?

Салах якобы согласился остаться. Но рано еще говорить об этом, особенно верить британским таблоидам. Ведь «Реал» и «Ювентус» выжидают. Как только будет понятно, что «Мадрид» завершил трансферную кампанию – например, подпишут Погба за огромные деньги, то Турин пойдет в атаку.

Трофейный маньяк Роналду не допустит, чтобы «Барселона» забрала себе Гризманна, Де Лигт уехал в Париж, Азар оказался в Мадриде, а Турин остался с Аароном Рэмзи в качестве усиления. При этом учтите, что сам Мохамед осторожен в заявлениях. Но в одном из интервью этого года Салах сказал, что его главная задача в команде Клоппа – выиграть ЛЧ .

И хотя уважает мнение фанатов, для которых победа АПЛ не менее важная, его лично интересовал «ушастый». Мохамед достиг цели, а параллельно всплывают подробности его личных перепалок и конфликтов с тренером Клоппом. Юрген – требовательный наставник, и когда египтянин откровенно плохо играл в футбол, то на публике немец защищал вингера, а за закрытыми дверями мог ругать.

Салах, как знаем по «Челси», плохо воспринимает метод негативной накачки. Поэтому не исключено, что улыбчивый форвард считает свой путь в Ливерпуле завершенным и хочет в команду, которой до чемпионского звания в топ-5 обычно рукой подать. Тем более, сразу два таких клуба имеются.

Салаху лучше выбрать «Реал» Зидана?

Мбаппе вряд ли по карману Зидану и Пересу после всех трат. Но еще Бэйла планируют отдать в оплатную аренду, например, «Баварии». Следовательно, «Реал» мечтает о новом трио в атаке. Йович и Азар на борту, но нужен третий человек – как раз на правый фланг. И в таком случае Зидан точно присматривается к еще одному северному африканцу по происхождению, как и сам Зинедин.

Салах подходит «Реалу», поскольку играет в футбол, похожий на тот, что демонстрирует в зрелом возрасте Эден Азар. Они давно знакомы, в хороших отношениях. Любимец Мохамеда – Рамос, пока «Реал» не покинул, хотя слухи такие активно бродят, но покупкой Менди тренер и Перес показали «сенаторам» команды, что не будут щадить никого. Вполне вероятно, что сам Марсело задумался об уходе – например, в «Ювентус» к другу Роналду.

И тогда, совершив парочку продаж и прощаний, у «Реала» с его доходами и без бурных трансферных кампаний пару лет подряд хватит средств для покупки Салаха. Мохамед, Лука и Эден могут создать достаточно мощное трио, чтобы сдвинуть «Барселону» с трона в Испании и повоевать в Лиге чемпионов. Ведь опытных людей в центре поля и защите хватит, чтобы «сливочные» снова котировались высоко. Салах тоже вряд ли проиграет – и по деньгам, и по статусу.

«Ювентус» с Сарри - идеальный вариант?

Перес судился с журналистами, которые связывали его контракты в строительстве с подписаниями «Реала». Мол, случайно сделки в Коста-Рике, Колумбии и так далее совпадали с подписаниями Наваса, Хамеса и остальных. Также представители компании, что строит все подряд по целой планете, будут отрицать, что раз у них появится контракт в Японии, то трансфер Кубо можно назвать его частью.

Но совпадения забавные, и Египет – большая страна со множеством строек. Причем важно отметить – Перес покупает тех, кто вправду нужен «Реалу» как команде или как бизнес-проекту. Но тот же «Ювентус» с радостью подпишет первого приличного, например, китайского футболиста. Ведь мыслят категориями коммерции. Следовательно, Аньелли прекрасно понимает, что Салах это не просто хороший правый вингер, это еще и рынок Африки и Востока в широком смысле.

Да, с контрафактными футболками, но надо мыслить шире. Зидан не очень религиозный, поэтому не был символом своей веры в мире футбола, а вот Мохамед куда лучше подходит для кумира мусульманского мира болельщиков. Поэтому глупо отрицать, что «Ювентус» будет преследовать не только футбольные причины, если завербует Салаха. Финансово сделку клуб может позволить, форвард уже играл в Серии А, и смотрелся в «Роме» здорово. С Роналду в тактические конфликты не входит, как вошел изначально левый вингер Бэйл.

Салах – умная сделка для «Ювентуса», особенно если они уже знают, что последним большим трансфером «Реала» этим летом станет Погба. За Поля торговались оба великих клуба, но говорят, что француз хочет работать именно с Зиданом, а не в команде, которую сегодня возглавил Сарри. Салах вряд ли откажется работать с Маурисио или перебираться в Турин, поэтому Роналду попросту ждет, как пройдут переговоры.

А что запросил себе сильных напарников – тут двух мнений быть не может. Тех людей, что были, для победы в Лиге чемпионов не хватило.

Клопп не пропадет без Салаха?

Возможно, некоторые симптомы «звездной болезни» бывают даже у парня, что спокойно спит на полу в самолете и широко улыбается, когда его друг Ловрен в очередной раз над ним подшучивает. Поэтому тот идеальный Салах – символ африканского футбола и египетской добродетели, кумир на родине, для Клоппа может быть просто важным игроком с характером.

Важным, но не единственным таковым в системе игры «Ливерпуля». Команда ведь мощная, коллектив интересный. И вингеров, что могут подменить Салаха на случай ухода полно, если задуматься. Мане и Фирмино тактически определяют структуру игры не хуже, центр поля сыгрался, и это еще Окслейд-Чемберлен не вернулся после травмы. В защите все круто – Ван Дейк на «Золотой мяч» претендует, Алиссон – основной голкипер сборной Бразилии.

И задача «Ливерпуля» ясна - выиграть АПЛ в следующем сезоне, но будет сложно. Так что если цель Салаха – поиграть в Серии А или Ла Лиге, то какой смысл продолжать деловые отношения? Мохамед многое дал «красным», но и «Ливерпуль» с Клоппом превратили его в мегазвезду футбола. До переезда из «Ромы» вингер таковым не являлся. Так что сотрудничество было плодотворным, но стратегически выгоднее продать контракт Салаха сейчас на пике стоимости.

«Ювентусу» придется заплатить много денег, но часть покроют продажей Дибалы. Сам Мохамед доказал, что не игрок одного сезона, но претензии к его выступлениям в свежем сезоне были справедливыми. Голов забил много, но и средних матчей хватало. И если Перес или Аньелли готовы озолотить «Ливерпуль» - повод задуматься железный. Клопп и директора «Ливерпуля» с их чутьем найдут на рынке интересную замену, а поскольку у «красных» впереди именно трио, где у каждого отдельные задачи, то английский клуб может восполнить потерю.

Тогда как Салах в «Реале» или «Ювентусе» - новый вызов, больше интриг. Ведь сыграет или с Йовичем и Азаром на одном поле, или с Роналду и, вероятно, с Икарди. Мауро для Сарри должен стать новым Игуаином – хотя Гонсало тоже на борту, но нужен Мертенс-Азар в исполнении как раз Салаха. Насмотревшись на успехи «Ливерпуля», многие вечные чемпионы делают большие ставки, поэтому трансфер Мохамеда этим летом не будет шокирующим событием.