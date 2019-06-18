Гвардиола и Галицкий победили. Футбол превратился в романтику

сегодня, 13:00

Еще несколько лет назад чаши футбольного мира находились в равновесии, но события последнего года явно убеждают «Соккер.ру» в том, что футбол выбрал атаку.

Футбол всегда развивался циклически. По большому счету, футбол в глобальном смысле – как процесс планетарного масштаба, как мировое явление, представляет собой живущее по строгим законам демократическое пространство. Система двухпартийная, и именно вечное соперничество двух блоков с различными убеждениями дает игре №1 импульсы для постоянного развития. Речь, конечно же, об атаке и обороне – одни изобретают средства нападения, новейшие схемы и методы взлома редутов, другие туже и туже затягивают гайки, их цель заключается в минимизации рисков, их кредо – разрушение.

Многие называют это «вечной футбольной войной», но мне не нравятся милитаристические параллели, да и сравнение с политической борьбой выглядит даже более подходящим, потому что это более многогранный процесс, со сдержками и противовесами, хитростями и теневыми сделками, с волками в овечьих шкурах и политическими трупами, которые иногда оживают. И самое важное: войну можно выиграть, разгромить, втоптать в землю противника и потребовать контрибуцию. Это конечный процесс. Борьба философий – практически вечна, она будет существовать, пока жив футбол. И здесь нельзя одержать окончательную победу, хотя и можно добиться доминирования на определенном этапе.

И мы рады объявить, что футболом сейчас правит партия «Атака»! Да вы и сами догадывались, наблюдая за плей-офф Лиги чемпионов и восхищаясь умопомрачительными матчами, кучей голов и сумасшедшими развязками. Это тоже следствие новой политики. А ведь в начале XXI века футбол годами пребывал в относительном равновесии, очень красивой метафорой которого стало соперничество тогдашних лидеров оборонительной и атакующей партий – Жозе Моуриньо и Хосепа Гвардиолы у руля «Реала» и «Барселоны».

В очных матчах Пеп зачастую был успешнее, хотя и не всегда – проиграл же в финале Кубка Короля, но разбить врага окончательно тогда не сумел: Моуриньо вернул «Реал» в число сильнейших команд Европы и подготовил победу в Лиге чемпионов для преемника, а потом еще и АПЛ выиграл вместе с «Челси». В то же время, Гвардиола больше не достигал финалов ЛЧ , куда дважды добирался Диего Симеоне с «Атлетико», ставший новом апологетом «разрушителей». «Матрасники» играли так, что трава горела под ногами, а у соперников трещали кости. Конечно, Эль Чоло в определенном смысле скрестил испанский стиль с классическим итальянским, но оборона всегда была у мадридцев на первом месте.

Сложно назвать определенный момент, когда это началось, но за последние годы случилось несколько событий, которые помогли футболу определиться и выбрать атаку в качестве мейнстримного направления. Правители оборонительной партии оказались свергнутыми – Диего Симеоне и Жозе Моуриньо вытеснили в Лигу Европы, которую они по разу выиграли, но на высшем уровне их подход перестал приносить плоды, а португалец и вовсе превратился в «тренерский труп» из-за своих последних неудач. Тем временем Гвардиола доминировал в Германии, а теперь установил диктатуру в Англии, Зидан трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, возвысился Юрген Клопп и, наконец, добился большой победы. Веселенький «Аякс» выстрелил в Лиге чемпионов. А посмотрите на тренеров, которые работают с топ-клубами!

Начните с АПЛ прошедшего сезона: Клопп, Гвардиола, Почеттино, Сарри, Эмери. Может быть, Маурисио 50 на 50, но остальные настоящие романтики. Тухель в ПСЖ , Зидан вернулся в «Реал», а вот «Барселоне» сейчас не хватает слегка помешанного гения, хотя Вальверде никак не назовешь скучным. Но ключевым событием, которое стало последней каплей и спровоцировало на написание этой статьи стало приглашение Маурицио Сарри в «Ювентус». Понимаете ли, «Старая Синьора», если говорить о тактических трендах, на протяжении большей части своей истории была достаточно консервативна и по-итальянски прагматична. Так что назначение Сарри – это очень важная победа последователей атакующего футбола на «чужой» территории.

Понятно, что Маурицио назначили не с бухты-барахты, все-таки его приход был подготовлен эволюцией тренерских идей в «Ювентусе»: сначала был Конте, потом Аллегри, который не является приверженцем одной из школ и на тренерском мостике «Ювентуса» развивался, не зацикливаясь на одних и тех же идеях. Назначение Сарри – это ускорение этого процесса, замена экстенсивности на интенсивность. «Бьянконери» хотят не просто добиваться результатов, теперь они собираются делать это красиво, а тренер такой формации, как Сарри, нужен, чтобы создать узнаваемый атакующий стиль. Впрочем, никто не говорит, что «Ювентус» отказывается от побед, напротив: как мы видим, на данном этапе развития футбола необходимо уметь атаковать, чтобы выигрывать.

Сложно прогнозировать, как долго продлится гегемония атаки в мировом футболе, но раз такой клуб, как «Ювентус», решил изменить своей традиционной философии, есть причины предполагать, что это не на один день. Жаль, конечно, что в чемпионате России не слышали о мировых брендах, зато нас ждут несколько увлекательных розыгрышей Лиги чемпионов. Ловите момент и наслаждайтесь атакующим футболом, ведь идиллия может закончиться в одночасье: появится какой-нибудь доморощенный гений, скрестит идеи Эрреры, Капелло и Моуриньо – и бац, все восхищаются, владельцы клубов хотят добиваться максимальных результатов при минимальных затратах за счет организации игры в обороне. А потом снова вперед выбьется атака, чтобы снова уйти в тень… И будут они сменять друг друга вечно.