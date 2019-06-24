Половина из десяти самых дорогих форвардов АПЛ провалились

сегодня, 15:00

Некоторые – с треском. «Соккер.ру» на примере форвардов, приобретенных клубами АПЛ , убеждается, что дорогое – не обязательно лучшее.

Ромелу Лукаку (Бельгия) – куплен МЮ за 84.7 млн евро

Оценка трансфера: 4 из 10

Самый дорогой центральный нападающий в истории АПЛ , два года назад МЮ отдал «Эвертону» почти 85 миллионов евро за бельгийца, от которого сейчас пытается избавиться. Когда выкладываешь такую сумму за нападающего, ждешь от него нечто большее, чем 28 голов в АПЛ за два сезона, при условии, что в последней кампании за «Эвертон» Ромелу забил почти столько же – 25.

В среде с более сильными партнерами должен был прибавить, но вместо этого сейчас даже главный тренер сборной Бельгии призывает Лукаку к смене клубной прописки. Вероятно, бельгиец продолжит карьеру в «Интере», где его ждет Конте, правда, между клубами пока серьезное расхождение в вопросе цены. Лукаку – сильный нападающий, и наверняка еще проявит себя, но в МЮ не смогли использовать его таланты в полной мере.

Альваро Мората (Испания) – куплен «Челси» за 66 млн евро

Оценка трансфера: 3 из 10

Мората фактически провалился в Лондоне, раскрывшись в составе «Челси» как форвард с ужасающе низким процентом реализации голевых моментов. За полтора сезона Альваро забил 16 голов в АПЛ , после чего отправился в аренду в «Атлетико». Возможно, при новом тренере получит еще один шанс и сумеет реабилитироваться, но на данный момент второй по стоимости форвард в истории английского футбола являет собой если не испанский стыд, то крупную трансферную неудачу «Челси».

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон) – куплен «Арсеналом» за 63.75 млн евро

Оценка трансфера: 8 из 10

Оценка «8» только потому, что Обамеянг отыграл за «Арсенал» только 1.5 года, но речь о потенциальной «десятке» - нужно продержаться на том же уровне результативности и желательно принести «канонирам» трофей. Пьер-Эмерик чудесно вписался в АПЛ и игру «Арсенала», за который забил уже 41 мяч в 65 матчах. В прошедшем сезоне Обамеянг выиграл «Золотую бутсу» АПЛ , забив 22 мяча, как и Салах с Мане из «Ливерпуля». Не все дорогие форварды принесли разочарование английским клубам.

Фернандо Торрес (Испания) – куплен «Челси» за 58.5 млн евро

Оценка трансфера: 3 из 10

Торреса нелегко оценивать, ведь он забил за «Челси» несколько важных голов, на его смене состоялись победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, с другой стороны, если отбросить эмоциональные моменты и оценить картинку целиком, то вырисовывается дорогостоящий провал. Во-первых, на тот момент рекордно дорогой футболист АПЛ проиграл конкуренцию за место в стартовом составе «Челси». Во-вторых, его результативность в АПЛ по сравнению с выступлениями за «Ливерпуль» снизилась более чем в три раза – с 0.64 гола за игру до 0.18. Да, за счет кубковых турниров статистика выглядит не так ужасно, но на основном фронте Торрес провалился, а от его ухода «Челси» получил копейки. Получается, что с учетом зарплаты (около 8 миллионов евро в год «нетто») каждый гол Фернандо (всего их было 45) обошелся «синим» примерно в 2 миллиона евро.

Александр Ляказетт (Франция) – куплен «Арсеналом» за 53 млн евро

Оценка трансфера: 8 из 10

Еще одна успешная покупка «Арсенала», который с дорогими форвардами не ошибается. Да, Ляказетт пока не может добраться до своих отметок результативности времен выступлений во Франции, где дважды забивал по 30+ голов, но в «Арсенале» игра Александра претерпела изменения, ему пришлось подстраиваться не только под новый чемпионат, но и под другие тактические требования. Если в «Лионе» на француза играла вся команда, то в «Арсенале» он и сам часто выступает в качестве ассистента. При этом не покидает ощущение, что Ляказетт может играть еще ярче и продуктивнее.

Кристиан Бентеке (Бельгия) – куплен «Ливерпулем» за 46.5 млн евро

Оценка трансфера: 2 из 10

«Ливерпуль» выложил огромные деньги за огромного нападающего, который не особенно вписывался в игровую модель и смотрелся инородным телом в команде. Сам-то Кристиан честно работал на команду и даже забил десяток голов, но в игровом смысле его трансфер провалился, а когда Клопп сменил Роджерса на тренерском мостике? стало ясно, что дни Бентеке на «Энфилде» сочтены. Спустя всего год после покупки «Ливерпуль» продал Бентеке в «Кристал Пэлас», снизив трансферную стоимость на треть.

Андрей Шевченко (Украина) – куплен «Челси» за 43.88 млн евро

Оценка трансфера: 1 из 10

Переход Шевченко из «Милана» в «Челси» английские болельщики даже признавали самым неудачным в истории футбола, и в этом случае действительно не нужно подбирать эвфемизмы: это сущий провал. Андрей забил за «синих» 9 голов в АПЛ , а покинул «Стэмфорд Бридж» три года спустя свободным агентом. «Челси», как выясняется, чаще всего ошибается с дорогими приобретениями в линию атаки: Шевченко, Мората, Торрес, можно еще вспомнить Батшуайи за 39 млн евро, который уже два года катается по командировкам.

Энди Кэрролл (Англия) – куплен «Ливерпулем» за 41 млн евро

Оценка трансфера: 1 из 10

У «Ливерпуля» тоже есть скелеты дорогущих нападающих в шкафу. На каждого Фирмино и Суареса здесь найдется свой Бентеке и Кэрролл. Энди забил за «Ливерпуль» 6 голов в 46 матчах АПЛ , много лечился и постоянно был не в форме, а из-за неудач на футбольном поле начал прикладываться к бутылке. «Красным» еще повезло спихнуть проблемного форварда в «Вест Хэм» за 17 миллионов – хотя бы часть затрат отбили, но приобретение Кэрролла в любом случае оказалось большой ошибкой, причем предпосылки к этому были, но «Ливерпуль» все равно выбросил 2/3 от компенсации за Торреса на ветер.

Роберто Фирмино (Бразилия) – куплен «Ливерпулем» за 41 млн евро

Оценка трансфера: 10 из 10

Тот же клуб, аналогичная сумма трансфера, совершенно другая история. Фирмино не является голеадором в прямом смысле слова, но при Клоппе он ключевой футболист «Ливерпуля» и самый стабильный участник трио с Салахом и Мане. С Роберто на острие «красные» дважды доходили до финала Лиги чемпионов и выиграли со второй попытки. Это тоже добавляет вистов бразильцу, отыгравшему на «Энфилде» уже четыре сезона.

Серхио Агуэро (Аргентина) – куплен «Манчестер Сити» за 40 млн евро

Оценка трансфера: 10 из 10

Агуэро уже давно отработал вложенные в его трансфер деньги. При Серхио «Манчестер Сити» четырежды становился чемпионом Англии, причем он принимал в этих завоеваниях самое непосредственное участие, аргентинец является лучшим бомбардиром в истории клуба, он выигрывал «Золотую бутсу» АПЛ и несколько раз входил в команду сезона.