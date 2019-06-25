Лэмпард и Челси это рискованный эксперимент.

сегодня, 19:23

Сегодня стало известно, что руководство «Дерби Каунти» дало добро на проведения переговоров между «Челси» и их бывшим игроком Фрэнком Лэмпордом, а я думаю что это будет неудачный эксперимент и лучше Фрэнку остаться в "Дерби.

Челси ведет себя как Реал?!

В Челси поступает так как поступает любой мешок, забирают тренера у команды. Зачем далеко ходить, яркий пример Реала прошлого сезона и Лопетеги, как они перед ЧМ забрали тренера у сборной Испании. В итоге сборная осталась без тренера, вылетели в 1/8 от России, а Лопетеги поплатился за это тем, что связался с Халвой и Пересом, когда его уволили по середине сезона. Да фаны Челси хотят увидеть Фрэнка свои тренером, только по той причине, что он их легенда, вряд ли думают об обратной стороне медали, в Реале с Лопетеги , после успехов Зидана получился провал, его заменил Солари, второй бывший игрок не исправил ситуации. Эти примеры Зидана или Гвардиолы очень стали в последнее время заразительными. В МЮ тоже доверился своему бывшему игроку Сульшеру и не сказать, что все получилось именно так как ожидали, потому что после яркого всплеска и серии побед, снова сгустились тучи, и команда постепенно вернулось к тому, что было и при Моуриньо, отсутствие результатов и яркой игры.

Челси уже доверялся эксперименту с экс-игроками.

У них был эксперимент с Роберто Ди Маттео, с ним они выиграли Лигу Чемпионов в 2012 году, но даже это не уберегло его, когда следующий сезон клуб провалил старт, продолжить не дали, и его попросили на выход. А в 90-х Челси мог себе позволить и Виалли и Гулита, так как они еще не были ТОП клубом, лишь обрастали мясцом, и были крепким середняком, который только только поднялся из нижней части таблицы. Например Джанлука Виалли выигрывал с ними трофеи, даже в 98 получилось выиграть три, и один раз попали в зону лиги чемпионов, заняв третье место, что было тогда настоящей сенсацией, чего-то большего добиться не получилось и он покинул клуб. Сегодня они записные фавориты, и проводить эксперименты им не нужно, потому что даже сейчас от Лэмпарад будут требовать в первую очередь результата, очередное не попадание в зону ЛЧ будет провалом или неудачное выступление в новом розыгрыше турнира, скажем не выход из группы наведет на мысли о расставании.

«Челси» очень плохо относится к своим наставникам, даже Жозе Моуриньо, который им впервые за 50 лет выиграл первый титул, и вообще лучший их тренер в истории АПЛ не уберегло от увольнения по середине сезона, когда «синие» скатились на 15 строчку. Но «аристократы» с приходом Романа Абрамовича всегда поступает так, меняет тренеров как перчатки, порой не дают шанса, хотя как говорили Фрэнку могут предоставить время, но время в АПЛ дорого стоит .

Лэмпард для них не столько легенда, сколько дешевый вариант.

Челси пока может лишь провести эксперимент, кто первым из ТОП клубов возьмет английского тренера на главную должность. Мы все знаем, что английские тренеры большие клубы не возглавляют, а с появлением АПЛ они отошли на второй план, когда нужно возглавить середняк или клуб шипа. Лэмпард первый кто из английских тренеров получит шанс возглавить большой клуб и Челси как многие предоставят шанс своему бывшему? Да нет, он для них просто окажется дешевым вариантом, когда будут составлять например контракт, при случаи расторжения, вряд ли он попросит со своих бывших круглую сумму, да и у Челси будет трансферный запрет на приобретение новых игроков. И заполучить более солидного тренера не представляется возможным, так как без трансферной подпитки никто не захочет рисковать, вряд ли найдется тренер, который будет этим заниматься. Неудивительно, что например Зидан отказался от затеи, возглавить клуб, вряд ли его напугал счет 0:6 от МС . Аллегри наверно тоже не горит желание стать третьим подряд итальянцем. Мало по настоящему тренеров, которые могут провести целый сезон без трансферов, «Тоттенхэм» и Маурисио Почеттино в прошлом сезоне это продемонстрировали дойдя до финала лиги чемпионов, но «Челси» явно не «Тоттенхэм», и хотя добиваться большего. Да и Почеттино не впервые работает с клубом, знает хорошо команду и игроков, по этому даже без трансферов сумел выкручиваться, а для Фрэнка будет это новым вызовом, даже не смотря на свой статус легенды.

Не понятно, почему все относятся к «Дерби» как к шлаку из чемпионшипа, и потерю времени.

«Дерби» клуб второго эшелона, и работать там это не приемлемо для звездного игрока АПЛ и легенды «Челси», так думают некоторые люди, в частности фаны «пенсов». Но когда-то этот клуб в 60-х поднял из той же второй лиги Брайн Клаф, историю мы все помним. Понятно, что не получится выиграть АПЛ , но вывести первый клуб в элиту, как тренер Лэмпард сможет. Его дядя Харри Реднапп удачно тренировал «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Портсмут», причем «молотобойцев» и «помпей» поднимал их из низших дивизионов, правда с «молотками» это сделал, как помощник Билли Бондса, но затем его ВХ закрепился в элите, раскрыл и воспитал много классных игроков для АПЛ , а с «Портсмутом» выиграл кубок Англии впервые за более чем 50 лет. Так что те кто говорит, что «Дерби» это потеря времени, или клуб чемпионшипа не достоин получить шанса на успех глубоко заблуждаются.

В прошлом сезоне, они остановились в шаге от попадания в элиту. Хотя им с большим трудом удалось финишировать на 6 строчке, которая давала шанс побороться за повышение в классе, выдав впечатляющую серию без поражения на финише сезона. Так же в его актив можно занести победу над «Манчестер Юнайтедом» и Жозе Моуриньо в кубке лиги, его тренерские и клубные терки с Марселой Бьелсой, у которых получилась такая интересная дуэль, связанная с грязными приемами со стороны Бьелсы который любит подглядывать, из четырех матчей один закончился победой, причем это оказался решающий матч в плей-офф. Фрэнк ничего не испортил по отношению с прошлым сезоном, «бараны» также закончили сезон на 6 строчке в зоне за повышение в классе, а в плей-офф на этот раз прошли полуфинал. Эти малые успехи показывают, что можно дальше прогрессировать, и Лэмпарду, как тренеру, он может построить свою команду, и «Дерби», в развитии, «бараны» два раза близки к выходу в АПЛ , в третий раз смогут это сделать. Конечно кто-то из футболистов может уйти, в частности арендованные игроки, но Фрэнк может их убедить остаться или взять новых из своей бывшей команды «Челси».

Нельзя бросать дело на пол пути, которым ты занимаешься, строить одну команду бросить и уходить в другую, в которой тоже придется начать заново, только потому что тебя позвал тот клуб в котором ты стал легендой. Тут тебе дали шанс, и это без опытному тренеру, который только начал свою карьеру, мне кажется нужно еще сезон провести у руля «Дерби», это пойдет на пользу его карьере, посмотреть что получится в новом сезоне, а возглавить «Челси» Фрэнк всегда успеет, так как тренеры в «Челси» не слишком на долго задерживаются, Конте хоть выиграл АПЛ и кубок англии, но ушел, Сарри выиграл ЛЕ , но предпочел место под солнцем «Ювентус», чем продолжать сотрудничество. Хотя с другой стороны, возможно для Лэмпарда это все же даже единственный шанс возглавить «синих», и вернутся на «стенфорд бридж» уже в качестве наставника. И было бы любопытно на это посмотреть, хватит этих макароников и прочих дорогостоящих нытиков и физруков, пора дать шанс молодому и перспективному. Да и Фрэнк из тех кто может обойтись без трансферов, и поработать с молодежкой и подтянуть еще игроков к основе. Ведь последние трансферы особенно в нападении оставляли желать лучшего. Хотя до этого он сам утверждал, что его все устраивает в «Дерби», и он будет продолжать сотрудничество с ними, ведь у него еще два года впереди, но слова порой расходятся с действиями.