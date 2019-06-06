Не затащили. Антисборная РПЛ-2018/19

сегодня, 19:00

«Соккер.ру» берется за неблагодарное дело: определяем худших и не оправдавших надежды игроков завершившегося сезона в РПЛ . Узнайте, попал ли в состав Зе Болотный!

Вратарь

Давид Юрченко («Енисей»)

Опытный игрок, не первый сезон в РПЛ , сходу получил капитанскую повязку в «Енисее», но Юрченко подвел красноярский клуб, не стал спасителем, как Дюпин в «Анжи» или Довбня в прошлом сезоне в « СКА -Хабаровскe». Да, эти вратари тоже ничего не смогли изменить, но они попытались, как пытался и Юрий Нестеренко, вытеснивший Давида из стартового состава во второй половине сезона. «Енисей» вылетел не из-за вратаря, но Юрченко оказался частью проблемы, а не решения, поэтому он здесь.

Защитники

Али Гаджибеков («Енисей»)

Будет преступлением оставить антисборную без представителя худшей обороны лиги, пропустившей 55 голов, а Гаджибеков поиграл за «Енисей» и справа, и в центре обороны, нигде не был безупречен. Если смотреть на статистику Али, то можно увидеть очень и очень скромные цифры по отборам, перехватам, блокировкам, верховым единоборствам. Такой пассивный защитник для команды, которой приходилось много обороняться, это нонсенс.

Евгений Гапон («Анжи»)

«Анжи» тоже ужасно оборонялся, возможно, даже хуже «Енисея», и пусть махачкалинцы пропустили 50 голов, не забываем о многочисленных спасениях Юрия Дюпина – человека, оказавшего максимальное положительное влияние на результаты «Анжи» в завершившемся сезоне. Защитники были плохи, выбрать одного сложно – здесь может быть и Белоруков, и Удалый, но «повезло» Гапону, который чаще других грешил результативными или потенциально результативными ошибками.

Тарас Бурлак («Крылья Советов»)

Тарас Бурлак – один из загадочных персонажей в РПЛ , со стороны несколько удивительно, что он столько лет выступает в элитном дивизионе, причем получает игровую практику, а не просто числится в командах. Вспоминается немало случаев, когда форварды буквально «раздевали» защитника «Крыльев Советов», оттирая его от мяча, как ребенка, а были ли сильные матчи в исполнении Тараса? Он предпочитает играть, не рискуя, по позиции, и такая трусливая дисциплина приносит кое-какие плоды, но чаще такая несамостоятельность и неумение/нежелание выходить из зоны комфорта даже для подстраховки партнеров приводит к возникновению патовых ситуаций в обороне.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Деградация защитника «Спартака» началась не в этом сезоне, но в кампании-2018/19 Дмитрий продолжил путь на дно, пока, наконец, не вылетел из стартового состава «красно-белых» с приходом Айртона. В матчах с участием Комбарова любой заброс по его флангу превращался в опасный момент у ворота «Спартака», защитник из матча в матч демонстрировал полное отсутствие игрового класса.

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Капитан «Спартака» превратился в посмешище, стал символом развала клуба и на футбольном поле в большинстве матчей был обузой команды. Стиль «курица без головы» - фирменный для Глушакова. Даже в тех матчах, где Денису удавалось забивать, он совершал уйму невразумительных действий, и как ни пытались отбелить его после ухода Массимо Карреры, в конце концов, Глушаков и у Олега Кононова оказался вне состава.

Маттиас Краневиттер («Зенит»)

Слабаки есть и среди чемпионов. Маркизио тоже разочаровал, но Клаудио еще и травмы помогли, а Краневиттер молод и полон сил, но шустро бегает он только к банкомату два раза в месяц, а вот на поле его движения плавные и неторопливые. Не думаю, что футболист, который был в «Атлетико» у Симеоне, в «Севилье» и вызывался в сборную Аргентины, лишен таланта, а вот характера или совести, а то и всего разом – наверняка.

Кристиан Куэва («Краснодар»)

Футболист за 8 миллионов евро не сумел адаптироваться в «Краснодаре», приобретение оказалось настолько бесполезным, что «быки» поспешили спихнуть перуанца в «Сантос» уже зимой. Серьезное вложение в состав никак себя не оправдало: в 15 матчах в РПЛ Кристиан Куэва не совершил ни одного результативного действия.

Нападающие

Артур Саркисов («Енисей»)

Артур Саркисов весь сезон играл в какую-то свою игру, находясь в вечном отрыве от команды. Таким игрокам надо выдавать отдельную форму, как вратарям, потому что мотивы их неясны, а миссия невыполнима. Каким-то чудом Артуру удалось забить 1 гол за 1347 минут игрового времени. Весь Красноярск гулял.

Александр Бухаров («Рубин»)

Такое ощущение, что в футболке Бухарова на поле выходил какой-то 40-летний ветеран, давно потерявший интерес к футболу и играющий по инерции. Александр был тотально плох, форвард показал полное несоответствие уровню РПЛ . По слухам, летом Бухаров покинет «Рубин», и я очень удивлюсь, если этого не случится.

Федор Смолов («Локомотив»)

Много форвардов хороших и разных, тот же партнер Смолова по «Локомотиву» Эдер – тоже достойный кандидат в антисборную, но тут нужно иметь в виду ожидания и реальность. Лучший форвард РПЛ последних лет перешел в «Локомотив», чтобы играть через пень-колоду и, в конце концов, проиграть конкуренцию за место в атаке 34-летнему Фарфану.

Тренер

Дмитрий Аленичев («Енисей»)