Где деньги, Зин? Самая дорогая команда РПЛ-2018/19

сегодня, 22:00

И нет, это не «Зенит», хотя без представителей чемпионов России не обошлось. А вот «Спартак» на этот раз футболистов не прислал. «Соккер.ру» считает виртуальные деньги.

- Оценочные стоимости футболистов продиктованы «Трансфермарктом».

- Схема 3-5-2 выбрана как наиболее подходящая для того, чтобы вместить футболистов с максимальной стоимостью и собрать самый дорогой состав из участников РПЛ -2018/19.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ; Россия; 33 года) – 12 миллионов евро

Все течет, все меняется, только Акинфеев из года в год – самый дорогостоящий вратарь РПЛ . Кажется, даже после того, как Игорь закончит карьеру, он еще лет пять будет возглавлять рейтинг самых дорогих голкиперов РПЛ . А вообще-то, у Акинфеева классный рейтинг даже по мировым меркам, оценочная стоимость 12 миллионов евро в 33 года для голкипера – это очень круто. Из вратарей старше 32 лет во всем мире капитана ЦСКА опережают только два чемпиона мира – Уго Льорис (25 млн) и Мануэль Нойер (18 млн).

Центральные защитники

Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия; 27 лет) – 8 миллионов евро

Грузинский центрбек «Локомотива» входит в тройку самых дорогих футболистов РПЛ в своем амплуа. За два года в стане железнодорожников Саба заметно прибавил, ведь летом 2017-го москвичи заплатили за него 2.5 миллиона евро.

Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина; 29 лет) – 8 миллионов евро

Зимой «Зенит» заплатил за украинского защитника «Шахтеру» 10 миллионов, но это нормально, что рыночная стоимость несколько превышает оценочную, тем более «сине-бело-голубые» выдернули Ярослава из донецкого клуба в середине сезона. Впрочем, Ракицкий точно не в критическом возрасте для центрального защитника, так что еще может прибавить и заметно, если будет стабильно играть за «Зенит» и проявит себя в Лиге чемпионов.

Эммануэль Маммана («Зенит»; Аргентина; 23 года) – 12 миллионов евро

Планомерное течение карьеры талантливого аргентинца нарушила травма – разрыв крестообразной связки колена. Эммануэль восстановился и вернулся к тренировкам, но отвоевать место в стартовом составе «Зенита» пока не может. Несмотря на это, именно Маммана – самый дорогой центральный защитник в чемпионате России. Нужно приходить в себя во время летних сборов и в будущем сезоне отвоевывать позицию в старте у старичка Ивановича.

Средняя линия

Правый латераль. Марио Фернандес ( ЦСКА ; Россия; 28 лет) – 26 миллионов евро

Фернандес – самый дорогой футболист в чемпионате России, причем по сравнению с прошлым годом прибавил 10 миллионов евро. Все благодаря успешному выступлению на чемпионате мира, где Марио был одним из лидеров сборной России. Неудивительно, что ЦСКА не готов обращать внимание на предложения меньше 30 миллионов евро. Вокруг этой цифры вертится реальная стоимость натурализованного бразильца на сегодняшний день.

Центральные полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия; 25 лет) – 15 миллионов евро

Еще один зимний новичок «Зенита» оценивается в 15 миллионов евро и продолжает расти. К слову, у Вильмара есть отличный шанс еще подорожать этим летом: хавбек «Зенита» сыграет на Копа Америка https://www.soccer.ru/blogs/record/1122324/messi-lionel-argentina в составе сборной Колумбии. Барриос уже сейчас четвертый по стоимости футболист в РПЛ , и у него хорошие перспективы подняться в этом рейтинге выше.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»; Польша; 29 лет) – 18 миллионов евро

На пике стоимости, когда играл за «Севилью» и ПСЖ , поляк вообще оценивался в 30 миллионов, и парижский клуб заплатил за него почти столько. Этот сезон Крыховяк провел в «Локомотиве» на правах аренды, но железнодорожники уже выкупили контракт Гжегоша у ПСЖ . В сумме классный полузащитник обошелся «Локо» в 15 миллионов евро. Хорошее вложение.

Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия; 21 год) – 18 миллионов евро

Хорват тоже был прикомандирован к ЦСКА из «Эвертона», и вот его в следующем сезоне в России можем не увидеть, ведь «ириски» хотят выручить за Николу кругленькую сумму, которую армейцы вряд ли потянут. Влашич был очень хорош в футболке ЦСКА , понравился болельщикам и игрой, и подходом к делу. Хотелось бы, чтобы молодой мастер еще поиграл в РПЛ .

Левый латераль. Алексей Миранчук («Локомотив»; Россия; 23 года) – 14 миллионов евро

Надеемся, что Алексей справится с ролью левого латераля в этой виртуальной команде! Брат Антон в прошедшем сезоне смотрелся интереснее, но обойти Алексея по трансферной стоимости пока не может – другого Миранчука оценивают в 12.5 млн евро.

Нападающие

Виктор Классон («Краснодар»; Швеция; 27 лет) – 14 миллионов евро

Шведский футболист добился серьезнейшего прогресса в России. «Краснодар» покупал Классона за 2 миллиона евро, а сейчас это игрок из другой ценовой категории. Сейчас нужно пожелать Виктору здоровья, и чтобы худшие опасения относительно его травмы, полученной в матче с Испанией, не подтвердились. Классон должен сыграть в Лиге чемпионов и еще не раз порадовать поклонников «быков».

Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина; 23 года) – 13.5 миллионов евро

Аргентинец на полмиллиона опередил своих одноклубников Артема Дзюбу и Сердара Азмуна, которые тоже близки к попаданию в основной состав этой команды.

Резюме

- Суммарная стоимость самого дорогого стартового состава в РПЛ – 158.5 млн евро, это почти на 10 миллионов больше, чем было в прошло году (149).

- Из прошлогоднего состава свои позиции сохранили Акинфеев, Фернандес и Маммана.

- В составе представители всего четырех клубов: «Зенита» (4), «Локомотива» (3), ЦСКА (3) и «Краснодара» (1).

- Год назад у «Спартака» было три представителя в составе самой дорогостоящей команды РПЛ , а у «Локомотива» - ни одного.

- В нашей команде три россиянина, два аргентинца, грузин, украинец, поляк, хорват, колумбиец и швед.