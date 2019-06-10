Сделано прошлым летом. Лучшие трансферы 2018 года

вчера, 16:10

Чтобы оценить качество трансфера, нужен как минимум один сезон. «Соккер.ру» рассказывает о самых важных и успешных сделках, которых проверило время.

Вратарь

Алиссон («Ливерпуль»)

«Ливерпуль» заплатил за Алиссона много, хотя и не так много, как «Челси» за Кепу Аррисабалагу. Приобретение бразильского вратаря стоило «красным» больше 60 миллионов евро, но кто скажет, что оно того не стоило?! Юрген Клопп подтянул явно слабую позицию, Миньоле и Кариус явно тянули команду вниз, а с Алиссоном «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов и до последнего тура сражался за титул в АПЛ и безотносительно «Манчестер Сити» выдал изумительный сезон. Шикарное точечное усиление.

Защитники

Ашраф Хакими («Боруссия Дортмунд»)

«Боруссия» арендовала Хакими у «Реала» на два года и точно не пожалела об этом. У правого защитника 3 гола и 7 «ассистов» в 28 матчах за «шмелей», в лучших матчах, как против «Атлетико» в Лиге чемпионов, Ашраф разрывал оппонентов на марокканский флаг. За время выступлений в Германии ориентировочная стоимость Хакими выросла в шесть раз – с 5 миллионов евро до 30. В «Реале» с подачи вернувшегося Зидана даже изучали возможности досрочного возвращения ловкого марокканца из командировки, но «Боруссия» не подтверждает эту информацию.

Клеман Ленгле («Барселона»)

23-летний Ленгле после перехода в «Барселону» из «Севильи» продолжил прогрессировать, по ходу сезона стал основным напарником Жерара Пике и дослужился до дебютного вызова в сборную Франции. 36 миллионов евро за защитника высокого класса и с блестящими перспективами по меркам нынешнего перегретого рынка – весьма адекватные деньги.

Дейли Блинд («Аякс»)

В «Манчестер Юнайтед» Блинда не без участия Моуриньо списали со счетов – мол, «не уровень». Дейли вернулся в «Аякс», застолбил за собой пост в обороне, сыгрался с Матийсом де Лигтом и провел прекрасный сезон. По сумме показателей Блинд даже влиятельнее в обороне, нежели его молодой раскрученный партнер. Первый же сезон после возвращения Дейли в Амстердам обернулся «золотым дублем» и выходом в полуфинал Лиги чемпионов. И да, голландец обошелся всего лишь в 16 миллионов евро – четверть Фреда, купленного МЮ тем же летом.

Люка Динь («Эвертон»)

Прошлым летом «Эвертон» купил у «Барселоны» двух защитников – колумбийца Йерри Мину и француза Люку Диня. С первым «ириски» попали в «молоко», зато Люка оправдал самые смелые ожидания. Динь в десятке лучших игроков АПЛ по рейтингу «Whoscored», у него 4+4 по системе «гол+пас». «Эвертон» отдал за француза 20 миллионов евро, и эта трата точно пошла впрок команде.

Полузащитники

Родриго («Атлетико»)

«Атлетико» промазал с Тома Лемаром, зато с Родри попал в самое «яблочко». 22-летний полузащитник с ходу стал лидером в опорной зоне, без него команду Диего Симеоне уже сложно представить. Прогресс испанца отразился на его трансферной стоимости: «Атлетико» заплатил «Вильярреалу» 20 миллионов евро, а сейчас «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария» готовы заплатить клаусулу в размере 70 миллионов евро, чтобы забрать талантливого Родри Эрнандеса к себе.

Артур («Барселона»)

«Барселона» тоже ни разу не пожалела о приобретении молодого хавбека, хотя бразильцы в нежном возрасте – это всегда риск. Но Артур оказался не только прекрасным футболистом, но и зрелым парнем, в котором при желании можно рассмотреть столь любимые на «Камп Ноу» футбольные черты Хави и Иньесты. Опять же, 31 миллион евро – не деньги, когда речь о таланте такого масштаба.

Лукас Торрейра («Арсенал»)

Торрейра – большая трансферная удача «Арсенала», купленный за 30 миллионов евро уругваец стал важнейшим звеном в полузащите «канониров», а ведь Лукасу только 23 года, и он может прибавить, если восполнит некоторые пробелы в тактическом образовании. Некоторые легенды «Арсенала» даже называют Торрейру лучшим опорником команды со времен Патрика Виейра, и такие слова дорогого стоят.

Нападающие

Борха Иглесиас («Эспаньол»)

Возможно, те, кто целенаправленно не интересуется испанским футболом, сейчас только познакомятся с этим футболистом, но Иглесиаса отметить необходимо, ведь по соотношению «цена – качество» трансфер получился просто великолепным. В прошлом сезоне Борха забил 22 гола за «Сарагосу» в Сегунде, а «Эспаньол» выкупил права на форварда у «Сельты» за 10 миллионов евро. В первом же полноценном сезоне в Примере Иглесиас забил 17 мячей, это всего на 4 гола меньше, чем у Бензема и Суареса, разделивших вторую строчку в споре лучших бомбардиров Ла Лиги.

Пако Алькасер («Боруссия Дортмунд»)

«Боруссия» взяла испанца в аренду за 2 миллиона евро, а этим летом выкупила трансфер Пако за 21 миллион. В дебютном сезоне в Бундеслиге Алькасер стал вторым снайпером турнира с 18 голами, уступив только завсегдатаю первой строчки Роберту Левандовски.

Кшиштоф Пёнтек («Дженоа»)

В скобках указана не нынешняя команда поляка – «Милан», а клуб, который приобрел его прошлым летом. «Дженоа» заплатил «Краковии» смешные, как сейчас кажется, 4.5 миллиона евро за игрока такого класса. Кшиштоф моментально адаптировался в Серии A и забил за «грифонов» 13 голов к новому году, а зимой перебрался в «Милан» за 35 миллионов евро. «Дженоа» в большом наваре, но, думается, и «россонери» не прогадали, ведь 35 миллионов евро за форварда экстра-класса – «копейки».