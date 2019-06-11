10 россиян, заявивших о себе в РПЛ 2018/19

вчера, 19:30

Кое-кто из них уже в сборной России! «Соккер.ру» - о российских футболистах, которые заставили о себе говорить в прошедшем сезоне.

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

До нынешнего сезона: сыграл 55 минут в Премьер-Лиге и не забивал голов.

В сезоне-2018/2019: 20 матчей = 8 забитых голов.

Сулейманов официально может считаться главным джокером РПЛ , ведь большинство своих голов он забил, выходя на замены. Собственно, из 20 матчей он только 3 начал в стартовом составе, во всех остальных случаях усиливал свою команду по ходу игр. 19-летний парень не считает себя игроком замены, но пока умение «суперсаба» у Магомеда и вправду самое заметное. Впрочем, какие его годы?

Юрий Дюпин («Анжи»)

До нынешнего сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/2019: 30 матчей.

Уже опытный 31-летний вратарь до нынешнего сезона не играл в элитном дивизионе, но в кампании 2018/19 показал, что вполне себе «тянет» уровень РПЛ . Юрий стал лучшим игроком кризисного «Анжи», он один из пяти футболистов, отыгравших сезон от звонка до звонка (все 30 матчей без замен), также Дюпин стал лидером РПЛ по количеству сэйвов. 130 спасений совершил Юрий, в среднем 4.3 сэйва за игру. Крутился, как белка в колесе, и заслужил шанс остаться в РПЛ .

Игорь Коновалов («Рубин»)

До нынешнего сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/2019: 27 матчей = 1 гол + 4 «ассиста».

Молодой полузащитник сходу стал системообразующим игроком «Рубина», и если бы казанский клуб мог позволить себе кадровую стабильность по ходу сезона, Игорь мог проявить себя еще ярче. Отчасти его тормозила неустроенность в команде, но о себе Коновалов заявил, недаром его хочет приобрести «Динамо», которое готовит амбициозный футбольный проект, а раньше сообщалось об интересе «Зенита» и «Спартака».

Роман Евгеньев («Динамо»)

До нынешнего сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/2019: 18 матчей.

У «Динамо» есть свое собственное открытие. 20-летний центральный защитник Роман Евгеньев стал частью самой надежной обороны «бело-голубых» в чемпионатах России за 22 года (по количеству пропущенных мячей). Вполне вероятно, следующий сезон Евгеньев уже начнет в качестве игрока основы рядом с Тони Шуничем.

Ильзат Ахметов ( ЦСКА )

До нынешнего сезона: нерегулярно и нестабильно играл за «Рубин».

В сезоне-2018/2019: 26 матчей = 2 «ассиста». Вызов в сборную России и дебют.

О таланте Ахметова знаем не первый год, но по-настоящему продемонстрировал свои футбольные качества Ильзат только в завершившемся сезоне. В «Рубине» видели его эпизодически, а карьеру в Казани полузащитник заканчивал… в отделе кадров. Зато после перехода в ЦСКА добился заметного прогресса, вырастил уверенность и мастерство благодаря доверию Виктора Ганчаренко. Не остались незамеченными успехи Ахметова для тренерского штаба сборной России: Ильзат не просто вызывается в национальную дружину, он уже играл в официальных матчах за главную команду страны.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

До нынешнего сезона: сыграл один матч в РПЛ .

В сезоне-2018/2019: 14 матчей.

В начале сезона первым номером «Краснодара» считался Станислав Крицюк, а его сменщиком был Андрей Синицын, к финишу выяснилось, что главный охранник ворот «Краснодара» - Матвей Сафонов, он и сыграл больше матчей, чем двое опытных коллег. В голосовании болельщиков «быков» на титул «Лучшего игрока сезона» Матвей лишь немного уступил победителю – Виктору Классону. Сафонов впечатляет техникой и реакцией, ему прочат место в воротах сборной России в ближайшие годы.

Алексей Сутормин («Оренбург»)

До нынешнего сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/2019: 29 матчей = 8 голов + «ассист».

Только к 25 годам Сутормин добрался до РПЛ , зато полностью созрел для дебюта на уровне элитной лиги. Рывки и фирменные удары Сутормина стали главной фишкой «Оренбурга» в атаке. Никогда не выключающийся из игры вингер попал на радары больших клубов РПЛ и получил мотивирующий сигнал из сборной России.

Игорь Дивеев («Уфа»/ ЦСКА )

До нынешнего сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/2019: 12 матчей.

Центральный защитник 19-ти лет от роду создает впечатление зрелого и рассудительного парня, и хотя ему еще предстоит пережить ошибки молодости, Дивеев уже сейчас – боеспособная футбольная единица. Удивительно, что в «Уфе» у Игоря почти не было игровой практики, зато в ЦСКА центрбек застолбил за собой место в основе. Вторую половину сезона Дивеев выступал за ЦСКА на правах аренды, но армейцы уже выкупили права на талантливого юношу.

Зелимхан Бакаев («Арсенал», в аренде из «Спартака»)

До нынешнего сезона: сыграл в РПЛ 5 матчей, 250 минут.

В сезоне-2018/2019: 25 матчей = 8 голов + 2 «ассиста».

Бакаеву пошла на пользу командировка в Тулу, где вингер стал одним из лидеров «Арсенала» в атаке. Забил Бакаев больше всех в своей команде, причем установил рекорд клуба по результативности в РПЛ . После такого сезона Зелимхан возвращается в «Спартак» с надеждой получить шанс в московском клубе.

Николай Рассказов («Спартак»)

До нынешнего сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/2019: 16 матчей = 1 гол.

В «Спартаке» сейчас активно доверяют молодежи, но в прошедшем сезоне выступления большинства дебютантов получились неоднозначными, но Рассказов, несмотря на всеобщий хаос в красно-белом королевстве, сумел по ходу сезона заткнуть за пояс Ещенко и Петковича, да и в целом справа в защите смотрелся достойно. Николай рассчитывает, что его лучшие матчи еще впереди – защитнику всего 21 год.