Лэмпард – идеальный тренер для «Челси»

сегодня, 13:00

Даже если провалится на посту тренера! «Соккер.ру» понимает, почему Абрамович сомневался, но если не доверять Фрэнку, то кому верить?

Фрэнки вернулся домой

Невзирая на время в футболках других клубов и конкретно «Манчестер Сити», Фрэнк Лэмпард – легенда «Челси». Фанаты не имеют права относиться к нему хуже, чем к Чеху, Дрогба или Терри. Петр тоже вернулся в клуб – бывший вратарь будет техническим директором, так что Абрамович при поддержке Грановской выбрал курс.

Доверяют проверенным и молодым. А старина Сарри не был одобрен толпой и явно не был паинькой внутри клуба, но добился результата – место в Лиге чемпионов, финал Кубка Лиги и победа в Лиге Европы убедили «Ювентус», что Маурицио может наступать на горло собственной песне. Кофе вкуснее в Италии, чем в Англии, поэтому наставник, которого не любили все на «Стэмфорд Бридж», сейчас в Турине.

А сайт «Дерби» еще до официального сообщения «Челси» подтвердил то, что и так знали не первый день – Лэмпард вернулся домой. Не в первый дом, ведь воспитанник знаменитой некогда школы «Вест Хэма», а в самый любимый. С «Дерби» не получилось пройти «Астон Виллу» с Терри в тренерском штабе и вернуться в АПЛ , но с Джоном на бровке еще пересекутся! У Абрамовича всегда список потенциальных тренеров большой, но в условиях, что сложились, доверие тренеру без опыта, но с репутацией среди фанатов – логичный шаг.

«Челси» переживет бан от УЕФА

Задача тренера Лэмпарда – сохранить звездный костяк, насколько возможно. А где усиление без трансферов? Ответ найден. Есть ведь реакция фанатов «Челси» на новость об увеличении населения Великобритании на 0.6 % за год: «Не переживайте, это игроки „Челси“ вернулись из аренд». Шутки шутками, а клуб раздал другим командам футболистов с общей рыночной стоимостью контрактов свыше 200 млн фунтов.

Пулишич, Бакайоко, Батшуайи, Зума, Мозес, Кенеди и многие другие были в арендах, а теперь Лэмпарду выбирать, кто пригодится? С частью, как с Пашаличем, снова попрощаются – Марио выдали новый контракт и отправили в очередную аренду. Но когда отпускают Кэйхилла, то могут подумать о будущем Зума – в «Эвертоне» неплохо смотрелся, а оборона «Челси» далеко не всегда радовала Сарри. Но основная задача не внедрить Зума или Пулишича в основу, а скорее убедить звезд.

Есть Давид Луис, Виллиан, Жоржиньо и Канте. Все должны остаться в «Челси» минимум на год. Зато после ухода не заигравшего идеально Игуаина стало очевидным, что у «Челси» могут возникнуть проблемы с созиданием. У ряда молодых игроков атаки травмы, Жиру подписал новый контракт, но не обещал играть стабильно, как и Педро. А Мората может остаться в «Атлетико» - «Челси» якобы хочет узнать окончательное решение Симеоне.

А в список решений Лэмпарда должны быть включены ходы по работе над тактикой. Если Фрэнк окажется в плане схем и подхода к игре хитрее, чем думают – нынешнего состава и талантов Пулишича, который по игре немножко похож даже на самого тренера в фазе атаки, должно хватить. Тем более что у «Челси», где в арендах обычно 30-40 человек, и так два состава, даже если Маркос Алонсо уйдет в «Атлетико», а Альваро Мората – не вернется.

Заявка «Челси» из 25 игроков: Кепа (Кабальеро) – Аспиликуэта (Дзаппакоста), Рюдигер (Зума), Давид Лиус (Кристиансен), Эмерсон (Баба) – Жоржиньо (Бакайоко), Канте (Баркли, Дринкуотер) – Пулишич (Виллиан), Лофтус-Чик (Ковачич), Хадсон-Одои (Педро) – Жиру (Абрахам, Кенеди, Батшуайи).

Сложный сезон может разочаровать

Скорее всего, «Челси» ждет жесткий сезон. Команду выручал Азар, а теперь его нет и заменить полноценно некем. А Сарри хотя и начал первым из всех наставников серьезно ломать фундамент, заложенный при Моуриньо – контролировали мяч и пытались вести игру без оглядки не только в случаях, когда соперник предлагал зарубу на встречных курсах, Маурицио не довел революцию до конца.

Лэмпарду досталось сложное наследство, ведь игроков перестраивали психологически, а им было сложно понимать все приказы Сарри. Также нельзя двенадцать месяцев регистрировать новичков – если адвокаты «Челси» не сотворят чудо в ходе апелляции на бан. Конкуренты неприлично богатые, а для «Арсенала» и МЮ год конкурента без подписаний звезды на замену Азару – окно возможностей. Но Лэмпард все это прекрасно понимает и ничего не боится.

Работа в «Дерби», где круто троллил «Лидс» по ходу непростого плей-офф, где явно ставил на мотивацию, доказала – Фрэнк умеет найти подход к футболистам. Ближайший год «Челси» должен радовать единством, которого не было при Моуриньо, Конте, да и при Сарри тоже. Лэмпард попытается стать «старшим братом», как Зидан в «Реале». И нет смысла не желать ему успеха, ведь речь о легенде АПЛ и славном малом «старой школы».

Лэмпард очень молодой и очень живой тренер. И хотя не поднял «Дерби» выше – дважды подряд финишировали на шестом месте в Чемпионшипе, до и уже с тренером Фрэнком, у «Челси» совсем другой потенциал и возможности. Абрамович никогда не смотрит на тренеров, как на главных фигур в клубе – потому столько трений и увольнений, но бывший хавбек заслужил шанс не меньше, чем тот же Ди Маттео в прошлом.

Пришла очередь Лэмпарда, и если получится – увидим рождение нового тренера высокого уровня. Если Джеррарду не светит пост главного тренера «Ливерпуля» в ближайшие годы, ведь Клопп явно не решил, что ему пора в «Ювентус», «Барселону», «Реал» или «Баварию», то Фрэнку повезло и не повезло одновременно. Сейчас надо убедить команду, что у «Челси» есть возможности для высокого места в АПЛ и длительного пути в Лиге чемпионов.

Сделать это сложно, претендентами на чемпионство и «ушастого» пока явно не являются. С другой стороны, зачем жаловаться? У «Челси» есть деньги, состав с показательной, но пока одной существенной потерей. Но Азар годами шел в «Реал», к этому его напарники морально были готовы. Теперь на первый план выйдут другие, а поскольку очевидно, что «Челси» на уровне «Тоттенхэма», МЮ и «Арсенала», когда дело касается борьбы на длительной дистанции, где нужно проявить характер, то жалеть их не спешите.

Как считают в УЕФА , лондонцы десятки раз нарушали правила при переходах игроков до восемнадцати лет, а теперь за хитрость надо платить. Как платили другие именитые клубы. И ни один из них не развалился из-за наказания, а «шпоры» вышли в финал ЛЧ в сезоне без подписаний. Но Лэмпарду скорее надо становиться не столько своим Почеттино или Зиданом, а лондонским Симеоне. Диего показал футболистам «Атлетико», что они могут больше, чем многим казалось. Фрэнку всего 41 год, романтизм и драйв не растерял, так что нотка безумия на бровке сохранится.

Следить за обучением наставника в боевых условиях будет очень интересно. Понятия не имеем, каким окажется «Челси» тренера Лэмпарда, и сам он не знает, может только фантазировать на тему. Вот вам и одна из интриг сезона.