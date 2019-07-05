Погба за 170 млн евро. Деньги на ветер или гениальный ход?

сегодня, 16:00

Зидан настаивает на подписании Поля, МЮ не против, но Переса смущает сумма трансфера. О большой сделке – на «Соккер.ру».

Погба получил от МЮ разрешение не присоединяться к команде 1 июля. Также не отправится в австралийское турне. Все говорит в пользу ухода, но переговоры идут сложно. Говорят, что Зидан дискутирует с Пересом и пытается настоять на трансфере, а Флорентино сомневается. Оценим плюсы и минусы, ведь в этом случае они есть. И могут повлиять на весь сезон «Реала» - речь о рекордной покупке в истории клуба.

Против. Сумма сделки и оклад

Когда Погба стал первым в истории футболистом, за которого заплатили свыше 100 млн евро, то многие задавались вопросом: за какие такие заслуги? Сейчас он уже обладатель ЛЕ и чемпион мира, но вряд ли все фанаты «Мадрида» в восторге от идеи потратить 170 млн евро на человека без идеальной репутации прилежного мастера. К тому же в «Реале» у Бэйла оклад в районе 15 млн евро, у Рамоса – около 12 млн евро в год, а Азару выдали 11. Погба в МЮ заколачивает столько, что просит 17 миллионов. Контракт на 5 лет означает траты в 255 млн евро без бонусов и премиальных. Перес не зря упрямится!

За рекорд. Пожелания Зидана

Зинедин собрал в голове свой «Реал». Вел Мбаппе с юного возраста, общался с его родителями, и вряд ли простил Пересу просчет. Если бы «Реал» отхватил Килиана из «Монако» - могли выиграть джек-пот. Также левый защитник Менди – еще один француз в истории, как и Люка Зидан – в представлениях не нуждается, сын Зинедина, в заявке «Реала» явно из-за тренера. Как и Бензема, который уходил, уходил, а после возвращения «старшего брата» - остался. У тренера есть свой вкус на игроков и явный франкоязычный вектор. Поэтому нет сомнений, что Зинедин хочет видеть Погба в футболке «Реала».

Против. Трудовая этика Погба

Непросто найти работников, которые годами трудятся, как атомные часы – без сбоев. С футболистами все еще сложнее, ведь у них бывают перепады формы и «звездная болезнь» косила многих. Нельзя сказать, что с Погба были проблемы у всех тренеров, но Поль иногда работает спустя рукава. А иногда вступает в открытые конфликты, как с Моуриньо. Но даже когда выкладывается на полную – как в последнем сезоне МЮ в АПЛ , то не обязательно его личные старания ведут к положительному результату. В жизни Погба много вечеринок, посиделок с друзьями, путешествий. Он не трудоголик. Для него самого – плюс, для «Реала» - минус.

За рекорд. Возможности игрока

Хороший футболист, если на минутку забыть о цене. Во-первых, всего 26 лет – может играть еще много сезонов, ведь тот же Модрич на восемь лет старше, но остается в заявке «Реала». Во-вторых, атлетически сложен лучше, чем Кроос или тот же Лука. У Зидана легковесная полузащита – есть Каземиро, но за спиной у основных Иско и пока Себальос. Физика Погба нужна «Реалу». В-третьих, разноплановый. Может играть ближе к опорной зоне – не всегда удачно, но и голы забивает, и передачи раздает. Учитывая показатели, Поль не подходит для шестой команды АПЛ – слишком сильный игрок.

Против. Тактический рисунок

Андер Эррера – еще один игрок МЮ , что заключил контракт ПСЖ , вдвое чаще совершал отборы и в три раза чаще – перехваты. Погба не работал на защиту в Англии и не любит черновую работу. А «Реалу» нужен опорный полузащитник, ведь в связке Крооса, Модрича и Погба банально нет человека, который может таскать рояль. В таких условиях странно, что Зидан не поставил на Канте – его можно было выманить из «Челси» даже сейчас, с учетом трансферного бана, и явно дешевле чем за 170 млн евро. А Погба работает или под нападающим, или с креном на левый край, где Азар. Может быть конфликт за роль на поле, а связка Крооса и Поля в опорной зоне тоже не впечатляет – нет разрушителя.

За рекорд. Конкуренты на рынке

Вот упустит «Реал» Погба, отдав его «Ювентусу» или ПСЖ , например. Что от этого выиграют? Нет сомнений, что речь о хавбеке уровня финалов Евро и ЧМ , ЛЧ и ЛЕ . Поэтому Зидан и убеждает Переса – нельзя терять шансы. У «Реала» уже были истории, когда мешкали и отдавали людей, что им бы пригодились, в другие клубы. Сами собрали сказочный состав, но не готовы к уходам звезд. Марсело, Рамоса, Модрича, Крооса и Роналду сходу заменить не смогут. С Азаром и так на год затянули, и если упустят Погба – могут пожалеть. Ведь у него возраст, когда или взрослеют на поле, или остаются вечными Кассано и Марио Балотелли. Зидан верит, что у Погба хватит мозгов, чтобы стать примерным чемпионом.

Против. Наличие альтернатив

«Манчестер Юнайтед» вряд ли готов взять Бэйла с доплатой, отдавая Погба. Это значит, что вырулить на выгодную сделку Пересу крайне сложно. Возможно, президент готов потратить 150 млн евро, но в таком случае на уступки должен пойти Райола. А его поведение в случае с трансфером Де Лигта – торги с ПСЖ , «Барселоной» и «Ювентусом», напоминают, почему Мино так не любят во многих клубах. При этом Перес показывает Зидану варианты – был Эриксен, который то не продается, то наоборот якобы предложен Леви «Реалу». Есть кандидатура Ван де Бека. Но самое главное – на горизонте появился Фабиан. Испания выиграла молодежный Евро-2019, а Руиса признали лучшим игроком турнира. Де Лаурентис из «Наполи» тоже заломит цену, но этот парень больше похож на игрока нужного Зидану амплуа. Зинедин – успешный тренер, но величие проверим в следующих сезонах. И если промахнется в опорной зоне – «сливочных» взобьют в масло конкуренты в Ла Лиге и ЛЧ .

Мнение читателей. «Реалу» стоит поставить трансферный рекорд?

Если бы шла речь о трансфере за 100 млн евро, то сомнений не было, все привыкли к таким суммам. Плюс сам Погба с его популярностью, молодостью и силами может стать основным в «Реале» на несколько лет. Тем более под руководством Зидана, который умеет ставить хулиганов в рамки, в отличие от нынешнего Моуриньо (два подряд провала в «Челси» и МЮ на этом поле) или Сульшера.

Кроме того, «Реал» - клуб с трофейными амбициями, а ходы «Юнайтед» на рынке, даже если захватят Бруну Фернандеша и подпишут Магуайра, побив английский трансферный рекорд, не кажутся чемпионскими. «Барселона» - солидный соперник, но у «Реала» он такой один, при всем уважении к «Атлетико» и его мечтам еще раз завоевать чемпионство. И сами «сливочные» сильны.

А в АПЛ «Ливерпуль» и «Сити» слабее не стали, опережают нынешний клуб Погба значительно. Так что МЮ даже в идеальном случае – третий претендент, хотя по игре уступали и «Арсеналу» на лучшем отрезке Эмери, и «Челси» с «Тоттенхэмом». Так что для Погба уход – выход к мотивации и вызов в карьере. Но не только Переса смущают крокодильи запросы Райолы – точно ведь хочет урвать немалый кусок пирога.

Целых 170 млн евро, если «Реал» уже потратил 303 (команду усилили Азар, Йович, Милитао, Менди и Родриго) даже для «Реала» - огромные деньги, 23 % клубных доходов за прошлый год. Поэтому Зидан должен быть уверен на 100 %, что Погба заиграет, впишется, прибавит в разрушении и будет реально важным и полезным. Ведь условный Ван де Бек может вырасти в фигуру влияния Крооса, но обойтись почти в три раза дешевле.

А к Полю изначально будут предвзяты – не умеет быть любимчиком толпы, в этом поле он скорее как Неймар, чем как Мбаппе, и сумма сделки будет давить не меньше, чем давили те 105 млн евро в Манчестере.