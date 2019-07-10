Дублер для Акинфеева и войны вратарей

Джанаев для ЦСКА, ляпы Лунева, Гильерме – в «Спартаке», хотя там уже три вратаря. О проснувшемся вулкане – на «Соккер.ру».
Акинфеев не привык к конкурентам
Неужели главный вратарь нового времени в российском футболе серьезно будет дуться из-за древнего интервью, в котором Джанаев заявил, что попробует вытеснить Акинфеева из сборной? Так ведь не получилось, какой смысл теперь вспоминать древнюю историю? Кого боятся, если в Польше Джанаев не задержался?
Но тут надо знать Акинфеева. Рекордсмен по «сухарям» в РПЛ, человек, который ради ЦСКА бросил сборную, чтобы сыграть в 30 турах прошлого сезона (16 матчей – без пропущенных мячей, рекорд), может думать, что его нельзя отягощать конкурентами. Не по понятиям и не по статусу. Гинер и Бабаев, скорее всего, с игроком соглашаются.
А Ганчаренко не видит пользы от «священной коровы». И позиция Акинфеева, если зло отреагирует, подорвет авторитет наставника. Если Джанаев – воспитательная мера, а заодно и перестраховка на случай травмы Игоря, руководству надо заступиться за тренера. Играть будет Акинфеев, но получат в запас опытного вратаря, пускай и с неудачным опытом в «Спартаке».
Зато Сослан – воспитанник ЦСКА. Плохо лишь, что сам Джанаев не умеет работать качественно, если есть конкуренция и давление, в чем убедились Кафанов и Бердыев в «Ростове», где создали специальные «акинфеевские условия» для прогресса. Но они с Игорем – взрослые, должны выяснить отношения. Ведь ЦСКА опасно входить в сезон с парнями, не убедившими тренеров на сборах.
«Локомотив» не нашел 0.75 % бюджета
Кикнадзе хочет показаться крутым, но перегибает палку? Это Перес может выставить за дверь легенд «Реала», поскольку он – тот самый Флорентино с победами в ЛЧ. Но Рамосу щедрый контракт выдал без вопросов и после конфликта, когда Зидан сделку одобрил. Гильерме в «Локомотиве» почти десять лет. Сёмину подходит. В «Спартак» изначально не собирался, ведь это понижение в таблице.
Но когда получил предложение подписать новый контракт по схеме «1+1» - испытательный срок, то его агент нашел Цорна. И Томас дает больше, ведь «Спартак» тоже ищет голкипера. Зачем Кононову вратарь, когда сразу трое в заявке? От уверенности, ведь Олег Георгиевич – волевой тренер. Не сомневается ни секунды, что ему хватит квалификации, чтобы Максименко сыграл не хуже Сафонова.
А если без шуток о новом пиар-имидже Кононова, то «Локомотив» годами выбрасывает десятки миллионов евро на зарплаты. Бюджет – 5.5-5.75 млрд рублей, где-то 70 % идет игрокам. Гора денег, а Гильерме выдают 1.9 млн евро, хотя Чорлуке платят 4.5 млн. К легендам надо относиться одинаково, иначе окажутся в «Спартаке». Моральная сторона решения будет спорной – уход к «красно-белым» станет жестом в стиле Глушакова. Но тут неправы все. Стоит ли тянуть, если на кону 0.75 % годового бюджета?
Если «Спартак» дает 3 миллиона в год, а «Локомотив» - 1.9, то с «Локомотивом» могут сторговаться на 2.5, но с соглашением по схеме «2+1». Что с учетом амплуа и мнением Сёмина – Юрия Павловича голкипер устраивает, как раз нормальный срок. Почему 2.5 млн евро бразилец, скорее всего, примет? Потому что это не 1.9, а условия Акинфеева в ЦСКА. Плюс контракт будет на два-три года. А вот разница в 600 тысяч это всего 0.75 % бюджета клуба. Или 25 % годовой зарплаты Тарасова, который уже ушел.
Семаку все сложнее доверять Луневу
Бабурин и Кержаков, Кержаков и Бабурин. Голкиперы, которые выдавали удачные матчи, когда не были игроками «Зенита». Но вряд ли способны стать опорой не самой надежной линии защиты с Ракицким и Ивановичем. Тем более, Бабурина ждут в «Ростове», парень устал ждать. А фактически вратарем Семака с начала года был Барриос – когда его проходили в опорной зоне, то дальше соперники творили, что хотели.
Суперкубок убедил лишний раз после голов Смолова и Алексея Миранчука, что Андрей Лунев не ловит мячи, которые чемпионский голкипер должен брать. Плюс был дебош в аэропорту, за который клуб с чувством собственного достоинства должен был публично выпороть голкипера и на время усадить на лавку на сборах – чтобы подумал о своем поведении. Особенно после истории Кокорина, которая говорит о нулевой дисциплине.
Как прикажите футболистам «Зенита» боятся Семака как начальника и уважать его приказы вести себя культурно, если Лунев уже после дела Кокорина так себя вел? Никакой заботы о репутации клуба! Плюс по игре Андрей сбавил, это и близко не лучший голкипер прошлого сезона, пускай «Зенит» и собрал немного «сухарей». Но в Лиге чемпионов «Оренбурга» не будет. Если Лунев деградирует дальше – сыграет Кержаков. Не самый величайший вратарь страны.
Матвей Сафонов – надежда всего сезона
Растет вес успехов воспитанника «быков». Его прогресс – надежда на то, что к концу сезона не сложится глупая ситуация в сборной. Не хочется, чтобы Черчесов снова звонил Мутко, а тот говорил с Гинером, чтобы организовали встречу Акинфеева со Станиславом Саламовичем. Так уже было с Игнашевичем, и тогда Сергей вернулся в сборную ради ЧМ-18, куда не спешил.
Сейчас на кону будет выступление сборной на Евро-2020, а вратарский вопрос обострился. Пусть Акинфеев агрессивно отреагировал на вопрос о сборной – мол, решение окончательное, он вам не Игнашевич, рычаги найдутся при желании, ведь могут позвонить и не от Мутко. Особенно если Лунев скатится за сезон в «Зените», что возможно, а Гильерме зимой сменит «Локомотив» на «Спартак», но заиграет с новой защитой неудачно.
Для «Краснодара» хорошо, а сборной даже плохо, что у Мусаева три сильных голкипера – Синицын, Крицюк и Сафонов. Но если именно Матвей выиграет конкуренцию и проведет сезон в железной основе, причем станет лучшим голкипером РПЛ, то в сборной должен быть он. А не 34-летний к тому времени бразилец с паспортом. Не Акинфеев с проблемным коленом. И даже не Шунин, который в еврокубках, в отличие от Сафонова, не играет.
Когда гранды разберутся с вратарями?
Черчесов будет держаться за Гильерме, причем именно он мог посоветовать Джанаева в ЦСКА, ведь девичья фамилия жены Сослана - Черчесова. А в сборной по уму осенью ставить надо на самого молодого и свежего - Сафонова, чтобы к Евро-2020 подготовился. А пока фиксируем удивительную ситуацию для столь консервативной позиции, как вратарская. Во всех клубах, которые представляют РПЛ в Европе, непонятные истории именно с голкиперами или конкуренция с загадочной развязкой.
У «Арсенала» Нигматуллин вытеснил Левашова, которого Кононов манит в «Спартак» зачем-то, хотя Максименко явно перспективнее. Следовательно, Левашов в подвешенном состоянии все лето, хотя впереди у «канониров» - квалификация Лиги Европы. В ЦСКА подписывают опытного дублера Акинфееву, что может привести к конфликту с Ганчаренко – и так отношения не обязательно самые близкие.
Лунев плохо сыграл в финале Суперкубка и, к сожалению, это не единственный слабый матч Андреяза год. В «Локомотиве» не догадались давным-давно закрыть сделку по Гильерме без скандала, хотя следовало. А Цорну теперь важно показать Кононову его место, поэтому «Спартак» просто так Маринато не отпустит. Если там 3 миллиона подъемных к контракту на три года – агент будет убеждать уйти к «красно-белым» зимой.
Казалось бы, позиция не самая дефицитная, достаточно лимитная, редкий вратарь-легионер в РПЛ попадается. Но умудрились заварить каши во многих клубах. Где-то речь о извне здоровой конкуренции – как в «Краснодаре», хотя три сильных вратаря обычно не очень хорошо между собой ладят. Где-то о скандале – Гильерме замену не нашли, а потерять посреди сезона в декабре как свободного агента могут. Будет интересно, ведь даже дальнесрочные перспективы Акинфеева в рамке ЦСКА, если все зависит от здоровья, предсказать невозможно.
А вот конфликта из за того, что возьмут Джанаева никакого не будет. Это ЦСКА, а не спартак! Евгений Леннорович не потерпит никаких "ОПГ Ромашек")))
А вот конфликта из за того, что возьмут Джанаева никакого не будет. Это ЦСКА, а не спартак! Евгений Леннорович не потерпит никаких "ОПГ Ромашек")))
Когда-то Игорь Акинфеев по праву занимал место среди самых талантливых голкиперов мира. Россиянин впечатлял всех своей невероятнейшей реакцией и стальными нервами. Но травмы и дальнейшие ошибки сделали своё грязное дело, на несколько лет выбив Игоря из шорт-листов топ-клубов Европы.
Однако ЧМ-2018 вновь превратил Акинфеева в национального героя России, а его «Нога Бога» стала именем нарицательным. Весь мир наконец-то вспомнил, что в ЦСКА есть голкипер, который уже давно мог играть в лучших клубах Европы. Но до сих пор «армейцы» не получали предложений по своему капитану. Всё может изменить «Манчестер Юнайтед».
Вполне вероятно, что главному тренеру манкунианцев Уле Гуннару Сульшеру придётся подыскивать замену Давиду де Хеа, с которым у английского клуба никак не получается продлить контракт, истекающий летом 2020 года. Испанец в своё время не скрывал желания покинуть Манчестер ради нового вызова в карьере. И вот здесь боссам «МЮ» и стоит обратить своё внимание на Игоря Акинфеева, тем более, что «красные дьяволы» хотели приобрести российского вратаря ещё 10 лет назад, но тогда не срослось.
Да и других качественных киперов, которые вот так просто были бы готовы покинуть «нагретое» место ради игры в «МЮ», на рынке сейчас нет. А чтобы уговорить легенду ЦСКА, Сульшеру будет достаточно оказаться в «стойле» (на базе армейского клуба) и крикнуть знаменитое: «Ииигорь!»
Кстати, у Акинфеева есть ещё одно преимущество перед конкурентами – он не обременён сборной и может полностью сосредоточиться на игре в клубе. А 33 года – возраст для вратаря практически детский, поэтому как минимум лет 5 россиянин ещё способен провести на высоком уровне.
Сумеет ли Игорь адаптировать в новом чемпионате? Футболист, обладающий таким колоссальным международным опытом, как кажется, способен приспособиться к любым условиям. Что же касается вероятности перехода, то всё будет зависеть от продвижения «МЮ» в переговорах с де Хеа: если испанский вратарь всё-таки откажется оставаться в клубе – вероятность перехода Игоря в «Манчестер Юнайтед» может составить 50/50.
Когда-то Игорь Акинфеев по праву занимал место среди самых талантливых голкиперов мира. Россиянин впечатлял всех своей невероятнейшей реакцией и стальными нервами. Но травмы и дальнейшие ошибки сделали своё грязное дело, на несколько лет выбив Игоря из шорт-листов топ-клубов Европы.
Однако ЧМ-2018 вновь превратил Акинфеева в национального героя России, а его «Нога Бога» стала именем нарицательным. Весь мир наконец-то вспомнил, что в ЦСКА есть голкипер, который уже давно мог играть в лучших клубах Европы. Но до сих пор «армейцы» не получали предложений по своему капитану. Всё может изменить «Манчестер Юнайтед».
Вполне вероятно, что главному тренеру манкунианцев Уле Гуннару Сульшеру придётся подыскивать замену Давиду де Хеа, с которым у английского клуба никак не получается продлить контракт, истекающий летом 2020 года. Испанец в своё время не скрывал желания покинуть Манчестер ради нового вызова в карьере. И вот здесь боссам «МЮ» и стоит обратить своё внимание на Игоря Акинфеева, тем более, что «красные дьяволы» хотели приобрести российского вратаря ещё 10 лет назад, но тогда не срослось.
Да и других качественных киперов, которые вот так просто были бы готовы покинуть «нагретое» место ради игры в «МЮ», на рынке сейчас нет. А чтобы уговорить легенду ЦСКА, Сульшеру будет достаточно оказаться в «стойле» (на базе армейского клуба) и крикнуть знаменитое: «Ииигорь!»
Кстати, у Акинфеева есть ещё одно преимущество перед конкурентами – он не обременён сборной и может полностью сосредоточиться на игре в клубе. А 33 года – возраст для вратаря практически детский, поэтому как минимум лет 5 россиянин ещё способен провести на высоком уровне.
Сумеет ли Игорь адаптировать в новом чемпионате? Футболист, обладающий таким колоссальным международным опытом, как кажется, способен приспособиться к любым условиям. Что же касается вероятности перехода, то всё будет зависеть от продвижения «МЮ» в переговорах с де Хеа: если испанский вратарь всё-таки откажется оставаться в клубе – вероятность перехода Игоря в «Манчестер Юнайтед» может составить 50/50.