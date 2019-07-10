Дублер для Акинфеева и войны вратарей

сегодня, 16:00

Джанаев для ЦСКА , ляпы Лунева, Гильерме – в «Спартаке», хотя там уже три вратаря. О проснувшемся вулкане – на «Соккер.ру».

Акинфеев не привык к конкурентам

Неужели главный вратарь нового времени в российском футболе серьезно будет дуться из-за древнего интервью, в котором Джанаев заявил, что попробует вытеснить Акинфеева из сборной? Так ведь не получилось, какой смысл теперь вспоминать древнюю историю? Кого боятся, если в Польше Джанаев не задержался?

Но тут надо знать Акинфеева. Рекордсмен по «сухарям» в РПЛ , человек, который ради ЦСКА бросил сборную, чтобы сыграть в 30 турах прошлого сезона (16 матчей – без пропущенных мячей, рекорд), может думать, что его нельзя отягощать конкурентами. Не по понятиям и не по статусу. Гинер и Бабаев, скорее всего, с игроком соглашаются.

А Ганчаренко не видит пользы от «священной коровы». И позиция Акинфеева, если зло отреагирует, подорвет авторитет наставника. Если Джанаев – воспитательная мера, а заодно и перестраховка на случай травмы Игоря, руководству надо заступиться за тренера. Играть будет Акинфеев, но получат в запас опытного вратаря, пускай и с неудачным опытом в «Спартаке».

Зато Сослан – воспитанник ЦСКА . Плохо лишь, что сам Джанаев не умеет работать качественно, если есть конкуренция и давление, в чем убедились Кафанов и Бердыев в «Ростове», где создали специальные «акинфеевские условия» для прогресса. Но они с Игорем – взрослые, должны выяснить отношения. Ведь ЦСКА опасно входить в сезон с парнями, не убедившими тренеров на сборах.

«Локомотив» не нашел 0.75 % бюджета

Кикнадзе хочет показаться крутым, но перегибает палку? Это Перес может выставить за дверь легенд «Реала», поскольку он – тот самый Флорентино с победами в ЛЧ . Но Рамосу щедрый контракт выдал без вопросов и после конфликта, когда Зидан сделку одобрил. Гильерме в «Локомотиве» почти десять лет. Сёмину подходит. В «Спартак» изначально не собирался, ведь это понижение в таблице.

Но когда получил предложение подписать новый контракт по схеме «1+1» - испытательный срок, то его агент нашел Цорна. И Томас дает больше, ведь «Спартак» тоже ищет голкипера. Зачем Кононову вратарь, когда сразу трое в заявке? От уверенности, ведь Олег Георгиевич – волевой тренер. Не сомневается ни секунды, что ему хватит квалификации, чтобы Максименко сыграл не хуже Сафонова.

А если без шуток о новом пиар-имидже Кононова, то «Локомотив» годами выбрасывает десятки миллионов евро на зарплаты. Бюджет – 5.5-5.75 млрд рублей, где-то 70 % идет игрокам. Гора денег, а Гильерме выдают 1.9 млн евро, хотя Чорлуке платят 4.5 млн. К легендам надо относиться одинаково, иначе окажутся в «Спартаке». Моральная сторона решения будет спорной – уход к «красно-белым» станет жестом в стиле Глушакова. Но тут неправы все. Стоит ли тянуть, если на кону 0.75 % годового бюджета?

Если «Спартак» дает 3 миллиона в год, а «Локомотив» - 1.9, то с «Локомотивом» могут сторговаться на 2.5, но с соглашением по схеме «2+1». Что с учетом амплуа и мнением Сёмина – Юрия Павловича голкипер устраивает, как раз нормальный срок. Почему 2.5 млн евро бразилец, скорее всего, примет? Потому что это не 1.9, а условия Акинфеева в ЦСКА . Плюс контракт будет на два-три года. А вот разница в 600 тысяч это всего 0.75 % бюджета клуба. Или 25 % годовой зарплаты Тарасова, который уже ушел.

Семаку все сложнее доверять Луневу

Бабурин и Кержаков, Кержаков и Бабурин. Голкиперы, которые выдавали удачные матчи, когда не были игроками «Зенита». Но вряд ли способны стать опорой не самой надежной линии защиты с Ракицким и Ивановичем. Тем более, Бабурина ждут в «Ростове», парень устал ждать. А фактически вратарем Семака с начала года был Барриос – когда его проходили в опорной зоне, то дальше соперники творили, что хотели.

Суперкубок убедил лишний раз после голов Смолова и Алексея Миранчука, что Андрей Лунев не ловит мячи, которые чемпионский голкипер должен брать. Плюс был дебош в аэропорту, за который клуб с чувством собственного достоинства должен был публично выпороть голкипера и на время усадить на лавку на сборах – чтобы подумал о своем поведении. Особенно после истории Кокорина, которая говорит о нулевой дисциплине.

Как прикажите футболистам «Зенита» боятся Семака как начальника и уважать его приказы вести себя культурно, если Лунев уже после дела Кокорина так себя вел? Никакой заботы о репутации клуба! Плюс по игре Андрей сбавил, это и близко не лучший голкипер прошлого сезона, пускай «Зенит» и собрал немного «сухарей». Но в Лиге чемпионов «Оренбурга» не будет. Если Лунев деградирует дальше – сыграет Кержаков. Не самый величайший вратарь страны.

Матвей Сафонов – надежда всего сезона

Растет вес успехов воспитанника «быков». Его прогресс – надежда на то, что к концу сезона не сложится глупая ситуация в сборной. Не хочется, чтобы Черчесов снова звонил Мутко, а тот говорил с Гинером, чтобы организовали встречу Акинфеева со Станиславом Саламовичем. Так уже было с Игнашевичем, и тогда Сергей вернулся в сборную ради ЧМ -18, куда не спешил.

Сейчас на кону будет выступление сборной на Евро-2020, а вратарский вопрос обострился. Пусть Акинфеев агрессивно отреагировал на вопрос о сборной – мол, решение окончательное, он вам не Игнашевич, рычаги найдутся при желании, ведь могут позвонить и не от Мутко. Особенно если Лунев скатится за сезон в «Зените», что возможно, а Гильерме зимой сменит «Локомотив» на «Спартак», но заиграет с новой защитой неудачно.

Для «Краснодара» хорошо, а сборной даже плохо, что у Мусаева три сильных голкипера – Синицын, Крицюк и Сафонов. Но если именно Матвей выиграет конкуренцию и проведет сезон в железной основе, причем станет лучшим голкипером РПЛ , то в сборной должен быть он. А не 34-летний к тому времени бразилец с паспортом. Не Акинфеев с проблемным коленом. И даже не Шунин, который в еврокубках, в отличие от Сафонова, не играет.

Когда гранды разберутся с вратарями?

Черчесов будет держаться за Гильерме, причем именно он мог посоветовать Джанаева в ЦСКА , ведь девичья фамилия жены Сослана - Черчесова. А в сборной по уму осенью ставить надо на самого молодого и свежего - Сафонова, чтобы к Евро-2020 подготовился. А пока фиксируем удивительную ситуацию для столь консервативной позиции, как вратарская. Во всех клубах, которые представляют РПЛ в Европе, непонятные истории именно с голкиперами или конкуренция с загадочной развязкой.

У «Арсенала» Нигматуллин вытеснил Левашова, которого Кононов манит в «Спартак» зачем-то, хотя Максименко явно перспективнее. Следовательно, Левашов в подвешенном состоянии все лето, хотя впереди у «канониров» - квалификация Лиги Европы. В ЦСКА подписывают опытного дублера Акинфееву, что может привести к конфликту с Ганчаренко – и так отношения не обязательно самые близкие.

Лунев плохо сыграл в финале Суперкубка и, к сожалению, это не единственный слабый матч Андреяза год. В «Локомотиве» не догадались давным-давно закрыть сделку по Гильерме без скандала, хотя следовало. А Цорну теперь важно показать Кононову его место, поэтому «Спартак» просто так Маринато не отпустит. Если там 3 миллиона подъемных к контракту на три года – агент будет убеждать уйти к «красно-белым» зимой.