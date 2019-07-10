«Зенит» согласился отдать Ригони в «Сампдорию»

Сообщается, что полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может в летнее трансферное окно перебраться в Италию.
Петербургский клуб принял предложение «Сампдории», которая хочет арендовать аргентинца за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 9 млн.
В настоящее время 26-летний футболист занимается согласованием условий контракта с генуэзцами.
Ранее отмечалось, что «Зенит» готов продать Ригони «Ривер Плейт» за 9 млн долларов.
А так, - масса ожиданий, невнятные выступления и выход на вольные хлеба без слёз и сожалений торсиды..:))
А так, - масса ожиданий, невнятные выступления и выход на вольные хлеба без слёз и сожалений торсиды..:))
Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи прокомментировал информацию, что итальянский клуб договорился об аренде полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони. Ранее в итальянских СМИ появилась информация, «Сампдория» заплатит 1 миллион евро за аренду аргентинца, а также будет иметь право выкупить игрока за 9 миллионов.
«Это неправда», — сказал Ромеи в беседе с корреспондентом Sport24.
Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи прокомментировал информацию, что итальянский клуб договорился об аренде полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони. Ранее в итальянских СМИ появилась информация, «Сампдория» заплатит 1 миллион евро за аренду аргентинца, а также будет иметь право выкупить игрока за 9 миллионов.
«Это неправда», — сказал Ромеи в беседе с корреспондентом Sport24.
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