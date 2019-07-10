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«Зенит» согласился отдать Ригони в «Сампдорию»

сегодня, 15:18

Сообщается, что полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может в летнее трансферное окно перебраться в Италию.

Петербургский клуб принял предложение «Сампдории», которая хочет арендовать аргентинца за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 9 млн.

В настоящее время 26-летний футболист занимается согласованием условий контракта с генуэзцами.

Ранее отмечалось, что «Зенит» готов продать Ригони «Ривер Плейт» за 9 млн долларов.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 729
сегодня в 16:51
Пользы мало от Ригони а аренда 1 млн и покупа за 9 нормальная сделка.
andreika20133
andreika20133 ответил Ragnar_Lodbrok
   240 / 729
сегодня в 16:46
Ригони повезло, пойдет на повышение
Дак ты что правдивый ты наш не отвечаешь на вопрос почему Зенит не купил судей в прошлом сезоне если ты уверен что Миллер всегда всё покупает???? А ??????
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   20 / 729
сегодня в 16:38
Стыдно за зенит
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   2 / 729
сегодня в 16:33
У питерских мажоров все ноты мажорные...кокоша и лунь не дадут соврать)...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   388 / 729
сегодня в 16:29
думается так будет лучше для всех
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 729
сегодня в 16:25
Теперь нужно ждать на встречном курсе Рамиреса (если ничего не перепутал)...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Гоша Тамбовский
   10 / 729
сегодня в 16:19
Наверняка не ослабит Сампдорию, как Суински тарасовский Севилью.
Губошлёп ПромЯс якорем в любой команде будет после свиней. А мог бы себе карьеру построить, не вляпавшись в Тарасовке. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
   151 / 729
сегодня в 16:17
домой хочет парень
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 729
сегодня в 16:16
Новости одна лучше другой...
Ваня лучший
Ваня лучший
   55 / 729
сегодня в 16:16
А там у казнокрадов ещё краневитер и маманя. Круто!!!
particular
particular ответил Литейный 4
   7 / 729
сегодня в 16:11
На мажорной, а не минорной. Гыгыгы
На мажорной ноте было бы в том случае, если бы бригада аргов на своих плечах внесла в клубный музей пару чемпионств и еврокубок..:))
А так, - масса ожиданий, невнятные выступления и выход на вольные хлеба без слёз и сожалений торсиды..:))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   65 / 729
сегодня в 16:11
Наверняка не ослабит Сампдорию, как Суински тарасовский Севилью.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   20 / 729
сегодня в 16:08
Верните паредаса,только не лезте к Забалотному))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   122 / 729
сегодня в 16:07
«Сампдория» не подтвердила информацию о решении арендовать у «Зенита» Ригони.
Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи прокомментировал информацию, что итальянский клуб договорился об аренде полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони. Ранее в итальянских СМИ появилась информация, «Сампдория» заплатит 1 миллион евро за аренду аргентинца, а также будет иметь право выкупить игрока за 9 миллионов.

«Это неправда», — сказал Ромеи в беседе с корреспондентом Sport24.
Литейный 4
Литейный 4 ответил particular
   10 / 729
сегодня в 16:04
Процессы перетасовки, облегчения, сокращения и стабилизации идут полным ходом..:)) Аргентинское танго завершается на минорной ноте...
На мажорной, а не минорной. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 729
сегодня в 16:02
Походу увидим взаимовыгодный обмен. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   9 / 729
сегодня в 15:59
еще один решил избежать позора в ЛЧ
Garrincha58
Garrincha58
   222 / 729
сегодня в 15:57
ещё Краневиттера и Мамману надо сплавить
Doping87
Doping87 ответил Владимир_Спартак
   275 / 729
сегодня в 15:53
плачЕт...
Faustello
Faustello
   5 / 729
сегодня в 15:52
Туда Ригони, оттуда Гастони ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   43 / 729
сегодня в 15:47
Наверное плачит от счастья.. 😁
ОПС
ОПС
   251 / 729
сегодня в 15:42
Будь здоров, Ригони!
parallels
parallels
   14 / 729
сегодня в 15:39
после перехода сутормина было понятно, что избавятся от ригони. +1 паспорт. это вам не спартак, из которого сбежал зулус, плача от счастья! и теперь пытаются купить нового зулуса вместо российского игрока!! позор!!!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   20 / 729
сегодня в 15:39
а паредаса назад к бомжам((((
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   68 / 729
сегодня в 15:34
Ригони повезло, пойдет на повышение
particular
particular
   7 / 729
сегодня в 15:23
Процессы перетасовки, облегчения, сокращения и стабилизации идут полным ходом..:))
Аргентинское танго завершается на минорной ноте...
Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин
   447 / 729
сегодня в 15:20
Успехов Ригони в Сампдории!
Footbolista
Footbolista
   2 / 729
сегодня в 15:20
Ригони в Сампдорию...Рамирес в Спартак...
Бомжи в шоке)...
kastites
kastites
   88 / 729
сегодня в 15:19
Удачи ему
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