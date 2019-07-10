«Зенит» согласился отдать Ригони в «Сампдорию»

сегодня, 15:18

Сообщается, что полузащитник «Зенита» может в летнее трансферное окно перебраться в Италию.

Петербургский клуб принял предложение «Сампдории», которая хочет арендовать аргентинца за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 9 млн.

В настоящее время 26-летний футболист занимается согласованием условий контракта с генуэзцами.

Ранее отмечалось, что «Зенит» готов продать Ригони «Ривер Плейт» за 9 млн долларов.