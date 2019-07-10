Уругвайский хавбек может перейти в «Спартак»

Сообщается, что «Спартак» интересуется полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом.
Ранее подписать 28-летнего футболиста хотели и другие российские клубы, в число которых входят «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
Нынешний контракт Рамиреса рассчитан до 30 июня 2021 года.
https://www.youtube.com/watch?v=soYAbj-thSQ
10 июля 2019, среда, 14:57
Вице-президент «Сампдории»: «Готовы отпустить Рамиреса, если «Спартак» сделает хорошее предложение»
Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к уругвайскому полузащитнику генуэзцев Гастону Рамиресу.
«Пока я не получал никаких официальных обращений от московского клуба, но читал в СМИ об интересе российской стороны к Рамиресу. Если «Спартак» сделает хорошее предложение, и сам Гастон согласится на переход, препятствовать мы не станем»
10 июля 2019, среда, 14:57
Вице-президент «Сампдории»: «Готовы отпустить Рамиреса, если «Спартак» сделает хорошее предложение»
Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к уругвайскому полузащитнику генуэзцев Гастону Рамиресу.
«Пока я не получал никаких официальных обращений от московского клуба, но читал в СМИ об интересе российской стороны к Рамиресу. Если «Спартак» сделает хорошее предложение, и сам Гастон согласится на переход, препятствовать мы не станем»
и 99% что не купят.
и 99% что не купят.
"Приглашаем игроков, по трансферным спискам других команд РФПЛ, а если к нам не пойдут - накупим зулусов. Их в Африке ещё много!"
"Приглашаем игроков, по трансферным спискам других команд РФПЛ, а если к нам не пойдут - накупим зулусов. Их в Африке ещё много!"
Это 90% возьмут.
Это 90% возьмут.
Кони, например, им не копытят, а информируют только по факту.
Кони, например, им не копытят, а информируют только по факту.