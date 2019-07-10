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Уругвайский хавбек может перейти в «Спартак»

сегодня, 13:50

Сообщается, что «Спартак» интересуется полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом.

Ранее подписать 28-летнего футболиста хотели и другие российские клубы, в число которых входят «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Нынешний контракт Рамиреса рассчитан до 30 июня 2021 года.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   6 / 729
сегодня в 15:16
Он уже в красно-белой форме щеголяет и поёт про чемпионство ))
Alpribas
Alpribas
   35 / 729
сегодня в 15:16
Не поступит Сампдория так подло со своим игроком.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 729
сегодня в 15:15
Жаль, что не зулус...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Питер Ман
   367 / 729
сегодня в 15:15
Ну Газпром берет же армян и ничего
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил jilbar
   367 / 729
сегодня в 15:13
Земляк, Спартак был, есть и будет всегда на устах и у европейцев и у нас а если ты поклонник динамо Москва а не брянского то это да небудут о нем знать ещё никто
Footbolista
Footbolista ответил jilbar
   2 / 729
сегодня в 15:11
Футбол
10 июля 2019, среда, 14:57
Вице-президент «Сампдории»: «Готовы отпустить Рамиреса, если «Спартак» сделает хорошее предложение»
Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к уругвайскому полузащитнику генуэзцев Гастону Рамиресу.

«Пока я не получал никаких официальных обращений от московского клуба, но читал в СМИ об интересе российской стороны к Рамиресу. Если «Спартак» сделает хорошее предложение, и сам Гастон согласится на переход, препятствовать мы не станем»
jilbar
jilbar
   51 / 729
сегодня в 15:06
Чушь полная, в Сампдории не знают спартаке совсем ничего, клуб не отметился достижениями в Европе.
Питер Ман
Питер Ман
   22 / 729
сегодня в 15:05
Может украинский хавбек? Опечатка? В антинародную команду только грузин и украинцев сейчас набирают
Томик
Томик ответил Шуnя771
   301 / 729
сегодня в 14:58
Джанаев... "Должен"... Это 90% возьмут.
То же 77, но вид сбоку. Было заявление про только "свершившиеся факты". Не надо отползать.
parallels
parallels
   15 / 729
сегодня в 14:50
не ходите в спартак! 😆
parallels
parallels
   15 / 729
сегодня в 14:50
parallels
parallels
   15 / 729
сегодня в 14:42
позор!
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   95 / 729
сегодня в 14:41
Как их много!Уже полПремьер-Лиги ждут своего Гастона Рамиреса!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   36 / 729
сегодня в 14:41
Понаберут всякого на народные-нефтяные деньги, а потом всей стране стыдно!
ОПС
ОПС
   247 / 729
сегодня в 14:41
Это еще надо поглядеть
LOpp
LOpp ответил ermak6848
   9 / 729
сегодня в 14:28
посмотрим чем поможет команде новый игрок...
так его еще не купили)
и 99% что не купят.
ermak6848
ermak6848
   153 / 729
сегодня в 14:25
посмотрим чем поможет команде новый игрок...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   175 / 729
сегодня в 14:23
свет клином сошелся на этом Гастоне
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   213 / 729
сегодня в 14:22
    ARMENIAN
    ARMENIAN
       586 / 729
    сегодня в 14:18
    да нафиг ему ваш Спартак?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       30 / 729
    сегодня в 14:15
    Федун походу своих селекционеров разогнал. Разведает за кем охотятся Зенит или кони и пытается перехватить...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Томик
       68 / 729
    сегодня в 14:14
    Сегодня почитайте новости, пожалуйста. Даже сегодня.
    Джанаев... "Должен"...
    Это 90% возьмут.
    Томик
    Томик ответил Шуnя771
       301 / 729
    сегодня в 14:08
    Слово "может" присуще только скаутам Спартака. Кони, например, им не копытят, а информируют только по факту.
    Сегодня почитайте новости, пожалуйста. Даже сегодня.
    Томик
    Томик ответил clop
       301 / 729
    сегодня в 14:07
    Неее, уругвайский вряд ли. Это Федун утку запустил. Настоящие трансферы в спартак будут из Африки. Черной, жаркой Африки, центральной ее части... Вожди племен в полной боевой раскраске уже вышли к берегу моря со своим товаром, сидят и ждут, когда причалит невольничье судно Федуна.
    Ничего так картинку нарисовал.)
    Шуnя771
    Шуnя771
       68 / 729
    сегодня в 14:06
    Слово "может" присуще только скаутам Спартака.
    Кони, например, им не копытят, а информируют только по факту.
    clop
    clop
       364 / 729
    сегодня в 14:01
    Неее, уругвайский вряд ли. Это Федун утку запустил. Настоящие трансферы в спартак будут из Африки. Черной, жаркой Африки, центральной ее части... Вожди племен в полной боевой раскраске уже вышли к берегу моря со своим товаром, сидят и ждут, когда причалит невольничье судно Федуна.
    particular
    particular
       7 / 729
    сегодня в 13:57
    Не на столько вкусный пирожок, что бы из-за него в ажиотаже душится у прилавка италиков и вдохновенно трясти мошной..:))
    cska plus
    cska plus
       16 / 729
    сегодня в 13:53
    Нормальные клубы отказались а федун решил прикупить, ждём изречения федуна.
    Rheinfall
    Rheinfall
       208 / 729
    сегодня в 13:52
    да нафиг он нужен? Рамирес не айс уже как вернулся в СериАлл из АПЛ. деньги на ветер
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