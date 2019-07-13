Ручные «барсы» тоже кусаются

сегодня, 13:00

«Сочи» не нужно вылетать, в Сочи нужно летать? «Соккер.ру» следит за маршрутом многих футболистов «Зенита» и даже игрока сборной.

Классика жанра с одной оговоркой

Эксперт международного уровня по российскому футболу в ходе откровенной беседы в чате, якобы запрещенного законами двойственной морали Министерства правды, с иронией допустил, что ФК «Сочи» станет классическим проектом известных родственников чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка РФ . Хрестоматийным проектом, как шашлык на пикнике.

Сначала все будет зверски серьезно, как выражение морды барса на логотипе. Поэтому «Оренбургу» рекомендовали отдать Фролова – и это с учетом контактов с Джанаевым, который всем хорош, кроме одного плеча. Поэтому Нобоа убеждали, вежливо приковав к батарее рядом с Суторминым, что эквадорским футбольным костям в Сочи самое место. Поэтому берег турецкий стал не мил основному, на секундочку, игроку сборной – Кудряшову.

Сборы команды стартовали с опозданием, но на вид уже полуживые. Основной состав собирается явно не для зоны вылета. Но если следовать классической логике подобных телодвижений, то Точилина и его «Динамо» из Санкт-Петербурга - так в девичестве назывался ФК «Сочи», созданный 6 июня 2018 года, дальше ждет традиционная для подобного рода проектов развязка. Зрителей будет мало, интерес к команде – так себе. И вот тут наступает эпоха карикатурности.

Сматывайте удочки, если мотивацией Набиуллина и компании будет насыщенный опасный для здоровья загар. Получите набор игроков, клуб без стратегии и ФНЛ . В таком случае заглохнут. Ехидные блогеры напишут, что переезд затеяли ради наполнения буквальным смыслом фразы «один город – одна команда». Но есть один человек, способный заткнуть злопыхателей.

Опытный менеджер наведет порядок

Мысль лежит на поверхности, как дохлая рыбка из крутого аквариума миллиардера. На стадионе «Фишт», если сорокапятилетний тренер Александр Васильевич не окажется наставником уровня РПЛ , появятся четки. Уже виден след мощной ауры Курбана Бекиевича. Бердыеву выгоднее дождаться новых ошибок Хохлова – у «Динамо» из Москвы перспектив больше и давние поклонники имеются? Не знаем планы банка из трех букв.

Если москвичам не мил специалист, сделавший «Рубин» двукратным чемпионом, то Бердыева завербуют в «Сочи» хотя бы каким-то директором. В таком случае футбольные кости, которые «барсам» бросают с барского плеча чемпионы России, а также аппендикс успешного не так давно «Ростова», окажутся оружием. Ведь Бердыев - мастер сбора чудищ по мотивам работ Виктора Франкенштейна, и на юге уже гастролировал.

Например, Новосельцев не играл у разных тренеров, а у конкретного наставника получалось, за что Иван благодарен. Набиуллину рекомендовал не со зла не идти в «Зенит» именно Бердыев, но Эльмир выбрал деньги и показательно поплатился в футбольном смысле. В современных реалиях, когда Кудряшов играет слева в сборной в сто лет в переводе на футбольные годы, каждый левша РПЛ должен стремиться на Евро-2020. Но Эльмир откатился назад и просчитался.

Отряд самоубийц почти собрали, но в «Сочи» нет бюджета, которым можно восторгаться. К ним идут свободными агентами, и остается один вопрос. Пока нет Бердыева – игры может не быть вовсе, если проект обречен и это опытному глазу будет видно по уровню менеджмента со стороны без нырка в клубные воды, справится ли Точилин?

Не судите «Сочи» по первым матчам

Даже если их ждут не совсем подкрепленные логикой футбольной подготовки и сыгранности успехи! Сегодня в расписании «Спартак» в Москве – новичок РПЛ должен влетать если не крупно, то показательно. Или же будет поединок в стиле прошлогоднего спектакля «Оренбурга» против «Локомотива», когда фаворит провалится? Когда имеем дело с «красно-белыми», объяснить можно и победу 7:1, и влет 0:3.

Но дальше у «Сочи» еще «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА . Все монстры зайдут в клетку с «барсами» до середины августа, хотя добавочные «Уфа» и «Оренбург» - тоже не подарки. Календарь под кодовым названием «хоккеистов не приглашали», и светит ли серия из показательных поражений? Легко, ведь команда не совсем сыгранная, а состав будут добирать до конца заявочного периода. И зимой – тоже. Может, Кокорина туда же в аренду отправят после выхода из тюрьмы и подписания нового контракта с «Зенитом».

Или Джорджевича накажут за Суперкубок? Да и Заболотный в заявке – или к чемпионству, или к развалу по примеру «Тосно». Сразу 90 % за провал, как у нового ресторана? Ведь у «Сочи» до конца лета может быть два человека с такой фамилией, если к голкиперу из школ «Зенита» и «Спартака» присоединится тупой угол любовного треугольника со скамейкой и манекеном. Но вряд ли вратарь и форвард спасут, если линия судьбы оборвется вопросом: «Кому выгодны?»

Клуб никто не спасет, не будет финансировать стабильно и обильно, если не покажут, что ФК «Сочи» полезен. Понятно, что РПЛ выгодно существование такой команды, поскольку южные стадионы – путь к хорошим полям в сложный климатический отрезок. Но такую команду могли создать, например, в Дагестане, а судьбу «Анжи» знаете. У «Сочи» есть связи, чтобы фирменный магазин уцененных товаров «Не в зените славы» поставлял игроков.

Но связей бывает мало, поэтому годовалый клуб – один из самых любопытных в РПЛ . Никто не знает, что из этого получится. Но если у вас в руках Маргасов, Фролов, Новосельцев, Полоз, Набиуллин, Цаллагов, а также появится Нобоа - «дед» в казарме, то грех вылетать. «Сочи» не может иметь базы болельщиков, но жителям курортного города рекомендуем сходить на арену в разведку.

Долгая счастливая жизнь не улыбается

Тут нет параллелей с ФК «Краснодар». Соседи проскочили вне очереди, зато дитя любви и там план развития на ближайшие триста лет. А «Жемчужина» не передаст «Сочи» свою базу поклонников, ведь от Бекхэма неразумно отказались. Но это российский футбол. И если звезды с лазурным отблеском зажигают – кому-то выгодно. Или кажется, что выгодно. Догадываемся, кому именно, но только сезон покажет, получится ли вывести «Сочи» на футбольную орбиту. Ответ даст тест на профессионализм.

Ссылка на юг показывает, что гладиатор – собственность. Но если у мужчин в серых футболках остались капельки самоуважения, то чудовище доктора Точилина будет стараться так, как петербургское «Динамо» в матче против «Зенита» в Кубке России. И вот здесь появляется тень в бейсболке. Все окажется интереснее, поскольку достаточно жалких для владельца 25-30 млн евро в год, чтобы «барсы» стали опасными для «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара».

То есть оправдали существование щекотанием пузика самолюбия. А кадров хватит, ведь в «Зените» бывает так весело, что их тренеры бегут работать футболистами в «Крылья Советов». В активе у «Сочи» уже армянский форвард Карапетян. Дорогущий город – публику осталось только поймать в сети. Новый стадион на 44 тысячи, нормальные футболисты – уровня «Рубина» и «Ростова». «Сочи» может стать неудачным проектом, но способен удивить и задержаться в РПЛ , особенно если появится приметка «18+».

И начало спуска в аквапарке уже сегодня. В одной из битв, ради которых солнечный клуб и создан. Матч против вечно нестабильного «Спартака», что сочетает в себе лучшую половину шекспировских персонажей, сыгранных при топорной режиссуре. Загрызть их сложно, а покусать – желательно.