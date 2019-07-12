Сырой «Спартак»

сегодня, 23:00

Он всегда в центре внимания. Даже когда не борется за чемпионство. «Соккер.ру» - о том, с чем к старту сезона пришел «Спартак».

Трансферная политика

О чем рассуждать в межсезонье? Не о контрольных же матчах, в которых тренеры решают свои задачи и не обращают внимания на результат. Конечно, летом в фокусе внимания находятся трансферы. И тут сразу к «Спартаку» масса вопросов. Пока действия красно-белых на рынке, мягко говоря, озадачивают и не внушают веры в то, что команда, которая априори ставит целью борьбу за чемпионство, будет ее вести на самом деле.

Ушли: Данила Прошляков («Ростов»), Зе Луиш («Порту»), Денис Глушаков («Ахмат»), Дмитрий Комбаров («Крылья Советов»), Артем Тимофеев («Крылья Советов», аренда), Сальваторе Боккетти (свободный агент).

Пришли: Малкольм Баду («Вольфсбург»), Андреа Романьоли («Рома»), Эсекьель Понсе («Рома»), Джано («Крылья Советов», из аренды), Зелимхан Бакаев («Арсенал», из аренды).

Пока видимый баланс трансферов не в пользу «Спартака», который расстался с Зе Луишем, а взамен взял тех, кто не гарантирует результативности и вообще не имеет никакой сложившейся репутации в отличие даже от того же Зе Луиша. Речь об иностранных приобретениях «Спартака». Возвращение Джано и Бакаева кажется наиболее ощутимым усилением. Но разве такие трансферы осуществляет команда, которая хотела бы драться за титул?

Очищение

После чемпионства «Спартак» постоянно находился под давлением, под психологическим прессингом и пребывал в состоянии необъявленной войны с разными крупными фанатскими объединениями и отдельными болельщиками. «Спартак» бился не только на поле (а иногда и не столько), но и в общественной сфере, в медиа, в болельщицкой среде. Межсезонье «Спартак» во многом потратил на снижение напряжения на этом направлении.

Клуб долго стоял на стороне Глушакова, но в итоге вынужден был расстаться с ним, а заодно и с Комбаровым, с Боккетти. Акт расставания с символами прошлого был проведен в примирительном с болельщиками тоне. Были еще интригующие интервью Леонида Федуна, который объявил, что в будущем болельщики станут управлять «Спартаком». И трансферная политика с одной стороны говорит о стремлении сбросить какой-то груз. С другой – не видно конкретики, последовательности и ощущения, что у клуба есть понимание, кто команде нужен.

Новый капитан и лидеры

Разумеется, с уходом Дениса Глушакова образовалась новая интрига – капитанская. Хотя многим было очевидно, что выбор падет на Георгия Джикию, который в прошлом сезоне более десятка раз надевал повязку, выводя команду на поле. Мы уже говорили, что его назначение – шаг правильный и тоже вписывается в концепцию примирения с болельщиками. Причем Олег Кононов взял на себя ответственность, назначив защитника капитаном, а Романа Зобнина его заместителем. Показал тем самым, что на одной волне с болельщиками.

Поверили ли они ему? Главное, что они сохраняют доверие к Джикии, который в какой-то момент может исполнять роль Килиана Мбаппе в ПСЖ – когда парижан критикуют и не любят, только фигура этого игрока тянет команду наверх, поддерживая ее репутацию у сторонников и противников. Безусловно, Джикия в предстоящем сезоне будет еще более явным лидером в «Спартаке». Повести за собой в случае хорошей формы и отсутствия бразильских симптомов лени может Фернандо – его позиция больше располагает к этому. Ну и от Софьяна Ханни с Романом Зобниным стоит ждать креативной поддержки. Азарт Бакаевых и Гулиева тоже пригодится.

Ход подготовки

Календарь чемпионата России составлен таким образом, что у клубов не было больших подготовительных отрезков. Пришлось довольствоваться единичными товарищескими матчами. Тут очень кстати пришелся предсезонный турнир с участием «Спартака», ЦСКА , «Краснодара» и «Ростова». Красно-белые проиграли «Ростову» со счетом 0:2, потом смогли одолеть ЦСКА (3:1) и уступили «Краснодару» - 1:2. Не самые лучшие результаты. А разгромы «Сочи» и «Дьера» вряд ли стоит брать в расчет. В самом первом матче предсезонки сочинцы были разбиты со счетом 7:1, но там физическое состояние и составы были сомнительными. А победа над венгерским клубом со счетом 3:0 в чем-то обусловлена природной разницей в классе.

Игровая схема

По ходу подготовки Кононов использовал различные сочетания, только ему одному известно, какой в итоге вариант он изберет как исходный. Очевидно, что первая проба в официальных матчах может привести к скорым изменениям – потому что в скоротечной предсезонке было сложно наверняка определить форму и способности всех. Коррективы вносятся по ходу стартового отрезка сезона. Если искать какие-то общие черты из того, что показывала команда, то можно отметить применение схемы с четырьмя защитниками, с насыщенной полузащитой и единственным ударным форвардом с активной поддержкой по флангам и инсайдам.

Предположительный состав может выглядеть так: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ломовицкий, З. Бакаев, Фернандо, Зобнин, Джано, Адриано. При этом возможны альтернативы практически на любой позиции. Например, не зря покупали Понсе – заменит Адриано. В центре защиты готовы выйти Кутепов и Гапонов, есть Мельгарехо, Ханни, Гулиев, Ташаев, Ломовицкий, Ещенко и еще один Бакаев. Особенно любопытно в «Спартаке» всегда следить за тем, как кто-то из молодежи врывается в основной состав и что его потом ждет.

Что для такого «Спартака» можно спрогнозировать? Сложно судить по тем фрагментам подготовки и новостям из стана, которые доступны. Но складывается ощущение, что в сезон красно-белые войдут сыроватыми, что может привести к потере темпа на старте, а потом отыграть отставание даже в случае набора неплохого хода и появления ритма уже будет сложно. К тому же «Спартаку» всегда нужно быть готовым к разного рода ударам нефутбольной природы, внешним и внутренним. Сейчас кажется, что для такого «Спартака» борьба за четвертое место будет наиболее реалистичной задачей.