Скандальная подготовка «Локомотива» к сезону 2019/20

сегодня, 16:00

Снова ЛЧ , снова война бесконечности между Сёминым и новым боссом. «Соккер.ру» выясняет, хватит ли времени на футбол в РПЛ ?

Трансферная кампания удалась?

Пришли: Крыховяк ( ПСЖ , 12 млн евро), Мурило («Крузейро», 2.5 млн евро), Живоглядов («Уфа», 2.5 млн евро).

Ушли: Михалик («Волынь», св. агент), В. Денисов («Рубин», св. агент), Портнягин («Нижний Новгород», св. агент), Маргасов («Сочи», св. агент), Корян («Химки», св. агент), Фернандеш (св. агент), И. Денисов и Д. Тарасов (завершили карьеры), Кварацхелия (окончание аренды).

Круто, что в арендном соглашении был пункт о выкупе Крыховяка. Поляк доказал класс и будет приносить пользу дальше – ему всего 29 лет. Мурило приехал, чтобы в центре обороны хватало людей для подмены двух основных игроков. И Сёмин его принял, хотя не с первого раза. У новичка хороший первый пас, который проверим в будущем в РПЛ . Живоглядова тоже протестируют, и пока это все новички, ведь остальные – возвращенные из аренд.

Зато сразу девять свободных агентов покинули «Локомотив». И вряд ли хотя бы за одного могли получить солидные деньги. Михалик, Портнягин, два Денисова, Касаев, Фернандеш – возрастные. А Корян и Маргасов моложе, но не убедили крутой игрой. Португальский Мануэл еще может вернуться в «Локомотив», как говорят. А слезы у Сёмина навернулись только после ухода Кварацхелии. Аренда закончилась, а контракт новый не подписали. Пожалуй, это ошибка, хотя во всех остальных случаях поступили логично.

Какие позиции осталось усилить?

Перуанские позиции в клубе хотят усилить, судя по новостям. Также нужен сильный второй вратарь, если Гильерме может уйти зимой. По левому защитнику странная ситуация – народу много, а идеального среди них пока не нашлось по разным причинам. В опорной зоне после ухода сразу троих, кто там мог сыграть, необходимо усиление на скамейку – возможно, из Перу, или в пару к Баринову, ведь Крыховяк и выше может играть. Наконец, после травмы Фарфана нужен еще один игрок в линию атаки. А вот центральный форвард необходим, только если Смолов собирается уехать в топ-5 до конца лета. Хотя в случае успешного старта в РПЛ вряд ли откажется от ЛЧ в пользу стареющей мечты.

Юрию Павловичу плевать на эти ваши xG?

Иногда заявляют, что Сёмин якобы остался в 2004 году в тренерском плане, ему там уютно, а поскольку «Локомотив» побеждает и берет трофеи – значит, методы «старой школы» работают. Бред, конечно, ведь Юрий Павлович платил деньги за персональный перевод нужной ему книги о современном тренерском ремесле.

Обо всем наставник слышал и многое понимает. А где не понимает – в штабе найдется народ, подскажут. По игре видно, что «Локомотив» провел работу после смазанного старта прошлого сезона. И без особых сантиментов убирают из состава людей, которые больше не тянут «Локомотив» так, как делали это раньше. Виталий Денисов ушел, хотя слева пока идеального игрока нет.

Его однофамилец Игорь – тоже, ведь Баринов получил новый контракт, а Крыховяк заиграл. Очевидно, что связка Гжегоша и Дмитрия работает не так, как работали Денисов и Тарасов в чемпионском году. Также Сёмин меняет подход к тройке под центральным нападающим. Ведь впереди не Фарфан, а Смолов или Эдер. А если вернется Фернандеш, то будет играть рядом с Миранчуками.

Но и братья сами меняются, становятся более опытными. У «Локомотива» нет больше ходовой схемы с пятью защитниками – верное решение, в Лиге чемпионов попытка закрыться не сработала совершенно. Тактика «4-2-3-1» полностью подходит составу. А поскольку появилась вертикальная игра, что современно, то к Сёмину здесь и сейчас вопросов нет.

«Локомотив» ошибается, у них нет красивого «плана Б», зато есть приносящий трофеи «план А». Когда у «железнодорожников» идет игра, даже «Зениту» их сложно поймать – и тут вспомните игру позапрошлого сезона, которая завершилась со счетом 3:0, не только свежий Суперкубок.

Вероятный стартовый состав (4-2-3-1): Гильерме – Живоглядов (Игнатьев), Чорлука, Кверквелия, Рыбус (Хеведес) – Баринов, Крыховяк – Ан. Миранчук, Жемалетдинов (Фернандеш*), Ал. Миранчук – Смолов.

* - если Мануэл вернется в команду.

В чем игровая слабость «Локомотива»?

Пожалуй, отсутствие явных слабостей. Ведь это значит, что если что-то идет не так – нужно время для поиска неочевидной пробоины. Например, «Локомотив» - единственный клуб РПЛ , где чемпион мира стал игроком ротации. Хеведес может не выходить на поле часто, ведь слева есть Рыбус, есть Идову или Лысов, а в центре обороны сразу три человека к Бенедикту. В середине поля пока выбор скудный – Баринов и Крыховяк без подстраховки, что странно, ведь травма Фарфана заставила действовать. Но старт собирается и в обороне, и в центре. И в атаке проблем нет, если Смолов остается и не вздрагивает при слове «паненка».

Кто является лидером на поле?

После ухода Игоря Денисова капитанская повязка вернулась к Чорлуке. Ведран является лидером, как и его обычный напарник по центру защиты – Кверквелия. Также лидерские качества видны невооруженным цифрами взглядом, когда смотришь на игру Крыховяка. И после вооружения данными оценки не меняются. Гильерме, как бывший капитан, может потерять позиции, если будет одной ногой задевать порог базы «Спартака». Но братья Миранчуки хорошеют по игре – готовые лидеры, ведь берут инициативу на себя.

За кем следить в «Локомотиве»?

Рифату Жемалетдинову всего 22 года, и если повезет получать игровую практику – может засиять. Братья Миранчуки тоже интересны, поскольку меняются, как и Баринов. Про Мурило не стоит готовить лишь плохое, пускай с Азмуном первое свидание не сложилось. То же самое можно сказать о Живоглядове – не делаем поспешных выводов, проверим в ЛЧ . У Сёмина есть молодые ребята, поэтому от Чорлуки или Гильерме прогресса ждать не можем, а от Баринова – очень даже. Стараться будут все. Впереди Евро-2020, захочется в заявку, когда сборная пройдет отбор.

Сёмин и Кикнадзе добьются успеха?

Ставить вопрос о том, сработаются ли, неправильно. «Локомотив» добивается успехов, даже когда руководство и Юрий Павлович седлали разные волны – как было с Геркусом и его немецким напарником Штоффельсхаусом. Но важно, чтобы новый босс Кикнадзе, раз в клубе больше нет профессионального опытного спортивного директора, понимал, зачем ему такой инструмент, как ограничение полномочий Сёмина. Юрий Павлович не должен выбирать игроков, если делать этого не умеет.

Но нельзя работать строго на то, чтобы показать ветерану, кто главнее. Ведь если Кварацхелия заиграет у Шаронова в «Рубине» - получится неловко. Если Гильерме уйдет в «Спартак» - тоже. Также глупо смотрится история Фернандеша, чей агент в Москве на переговорах и воодушевлен их ходом. Зачем тогда сорвали португальцу подготовку к сезону? Или травма Фарфана заставила чесаться? Последовательности объективно нет. И хотя проблем особых – тоже, глубина состава для ЛЧ и РПЛ нужна, как и атмосфера созидания в клубе.