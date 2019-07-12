Будущее «Спартака» и «Зенита». Главные интриги РПЛ

сегодня, 18:30

«Соккер.ру» напоминает о задачах, козырях и планах российских футбольных клубов. Кандидатов в чемпионы немало и другие цели уже ждут стрелков.

Зрителей на аренах станет еще больше?

Стадионы новые, уровень комфорта растет. Обещанное пиво позже подвезут, поскольку те же букмекеры показали – без них многим клубам не выжить. Хорошо, что в ФНЛ есть проблески по посещаемости, и плохо, что в РПЛ нет равномерности. «Зенит», «Ростов», «Краснодар» - чемпионы. У «Спартака» зрителей немало, но меньше, чем хотелось бы. У Самары есть потенциал, ЦСКА и особенно «Локомотив» должны собирать больше зрителей. Надежда еще на «Динамо», «Урал» и «Арсенал». Средняя цифра для топ-5 самых популярных уже крутая – 31 тысяча, но если ЦСКА , «Локомотив» и «Динамо» прибавят – круг расширится.

VAR повлияет на ход чемпионата России?

До конца года обещают на всех матчах, а пока, похоже, выборочно, где технически подготовились, ведь ищут глобального подрядчика. И VAR как оружие в прошлом. Умный туземец использует его для охоты и защиты семьи, ему станет проще жить. А глупый начнет кровопролитную войну, раз получил ружье. Так и с системой повторов. В Южной Америке оказаться умными все бригады арбитров явно не смогли, в Серии А судьи чудили. Но российские арбитры, как показали эксперименты в Кубке России и стыковых матчах могут с помощью VAR работать лучше, чем без него. Как минимум странные решения будет сложнее объяснять.

Кто выступит круче, свои или легионеры?

Лимит сохранили и в каком-то смысле даже ужесточили, однако через год у «Зенита» и «Локомотива» будет право поставить по восемь легионеров одновременно с первых минут. Но не спешите жалеть российских игроков, ведь им никто не мешает себя показать. Летом в РПЛ не приехали именитые иностранцы, у части видных игроков прошлого сезона – Классона и Раванелли, травмы, так что лига может остаться лигой Чалова и Дзюбы, Сафонова и Миранчуков. Важно, что есть много россиян, подходящих по уровню для грандов, но посмотрим, у кого будут высшие оценки. Если брать прошлый сезон, то в топ-20 было 16 иностранцев, если помнить о бразильском прошлом Ари и Фернандеса. Сборникам перед Евро надо сыграть успешнее, чем в прошлом году!

Снова поменяется лучший снайпер РПЛ ?

Цепочка последний лет следующая – Думбия, Вандерсон, Мовсисян, Думбия, Халка, Смолов, Смолов, Промес, Чалов. Как видите, после Веллитона, который геройствовал почти десять лет назад, только у Федора Михайловича получилось стать лучшим снайпером дважды подряд. Чалов, Азмун, Смолов – реальные претенденты. Ари и Игнатьев могут конкурировать и одного стрелка у «быков» не будет. У «Спартака» Луис Адриано грозился провести щедрый на голы сезон, а вот Дзюба скорее будет подносить снаряды Сердару. Интересно, кто же выиграет?

«Локомотив» будет бороться за чемпионство?

Тут стандарт, там арбитр ошибся, еще разок Миранчук (любой из двух) сделал все сам – вот вам и претендент на титул. В прошлом году, если бы в первых десяти турах не позволили «Зениту» оторваться на 10 пунктов, то легко могли драться за титул до конца сезона. Сёмин такой, как был, к Лиге чемпионов морально готовы лучше. Новичков мало, но они есть, основа боеспособная, судя по финалу Суперкубка. «Локомотив» точно кандидат в первую тройку.

ЦСКА сможет решить стратегическую задачу?

Понятно, что не фавориты. Очевидно, что основные конкуренты хуже за лето не стали. Но задача ЦСКА от понимания козырей конкурентов не изменилась. «Армейцам» нужно вернуться в Лигу чемпионов, ведь на премиальных строилась финансовая стабильность клуба. Заметно, что у Гинера появились деньги – судим по переходу прав на клуб, но амбиций от этого меньше не стало. Ганчаренко покинет ЦСКА , если неудачно проведут первую часть сезона? Вот вам и интрига.

Кто окажется лучшим из середняков?

Очень, очень непростой вопрос, поскольку угадать, что «Уфа», а потом «Арсенал» завоюют путевки в Лигу Европы, заняв шестые места, было очень и очень сложно. Многие клубы с именем и успехами буквально весной пропустили вперед новичка из Оренбурга. Так что тут интрига связана еще и с количеством реальных претендентов. А вдруг «Сочи» возглавит по ходу сезона Бердыев? А вдруг «Ростов» вообще в первую пятерку заберется поначалу? Или «Рубин» с «Динамо» порадуют?

Кононов доработает сезон в «Спартаке»?

Вопрос о том, насколько удачной будет работа Олега Георгиевича и насколько сильно выступит «Спартак» - тоже привычно актуален. В прошлом сезоне с командой работало три тренера, и даже странно, что до конца претендовали на четвертое место. Сейчас конкуренты понимают вектор развития «красно-белых» - ставка на своих и молодых. А в клубе заявляют, что примут место не ниже второго. Посмотрим, как завершится поход в четвертьфинал ЛЕ параллельно с задачей вернуться в ЛЧ напрямую.

«Краснодар» замахнется на первый титул?

Не найти причин отказаться от борьбы. Конкуренты приличные, но изученные. Лига чемпионов пришла, но не в форме прямой путевки – к сожалению, риск вывалиться в Лигу Европы довольно высокий, поскольку соперники в квалификации – сложные. Зато в РПЛ все просто. У «Краснодара» мощная атакующая игра, «быки» тратят деньги на новичков, подрастают воспитанники. Сулейманов и Игнатьев выручали впереди, Сафонов – у своих ворот. Команда развивается, как и клуб.

«Зенит» сохранит чемпионское звание?

В последний раз дважды подряд чемпионом России становился ЦСКА , еще в 2014 году, то есть пройдет минимум пять лет до повторения такой коротенькой, но престижной серии. У «Зенита» есть козыри – хорошая основа, Семак работает не идеально, но чистенько. Есть проблемы в обороне, нельзя терять Барриоса и Азмуна, будет отвлечение на ЛЧ . Но есть любимые соперники, которые «Зенит» в РПЛ не обыгрывают, и по игре вместе с «Краснодаром» выделялись весной. И обыграли «быков» тогда.

А у вас какие ожидания от нового сезона? В кого верите, в кого – нет, а кто может, по-вашему мнению, удивить?