Прогноз на сезон. Итоговая таблица РПЛ 2019/20

сегодня, 15:35

«Соккер.ру» дарит шанс злопамятным читателям на насмешки, а всем вместе – принять участие в футбольном развлечении.

В РПЛ непросто прогнозировать расклад на сезон, грани давно размыты. ЦСКА легко может обыграть «Зенит», а «Краснодар» - «Локомотив». И наоборот бывало. «Спартак» вообще непонятный фрукт, а на словах метят привычно высоко – в группу ЛЧ , 1 или 2 строчки.

С середняками та же ситуация, хотя некоторые и добрее к «армейцам» и «лазурным», чем к остальным фаворитам. Но в целом каждый может обыграть каждого, разве что новичкам без денег обычно бывает сложно. Впрочем, и без опыта можно сыграть прилично в одном сезоне.

16 место. «Тамбов»

Кому-то надо быть последним. «Енисей» и «Анжи» в прошлом году справились с задачей и замкнули таблицу. В этот раз на последнем месте может оказаться чемпион ФНЛ . Не сказать, что у «Тамбова» нет козырей, но у них мало финансовых средств на комплектацию солидного состава, нет хладнокровного наставника – Григорян эмоциональный, может наделать глупостей.

15 место. «Уфа»

Не то чтобы тренер Евсеев не нашел правильных слов для «Уфы» на 13-м месте, или Слай не мог вытащить команду повыше удачными действиями на острие, но характерности порой мало. Не показалось, что «Уфа» была готова к путевке в ЛЕ , а чтобы отойти после потрясения ранним насыщенным стартом, понадобился целый сезон. Сейчас могут быть выше, но разве такая задача стоит? Поэтому допустим, что разочаруют или они, или «Крылья Советов» из тех, что в РПЛ не первый год.

14 место. «Сочи»

Нельзя исключать, что «Сочи», хотя клуб никому особо не нужен, окажется высоко в таблице. Сыграет в «Оренбург» и заберется, например, в первую восьмерку. Но пока, невзирая на усиление опытными известными игроками, скорее прогнозируем борьбу на грани зоны вылета. Как раз потому, что никакой стратегии развития у ФК «Сочи» нет. Как и заинтересованных в проекте занятых более важными вещами спонсоров. Зато есть Кудряшов и люди из «Зенита». Поверим в их профессионализм – не будут 15-ми.

13 место. «Крылья Советов»

В принципе, самарцам места с 12 по 15 подходят одинаково. В идеальном для них случае – даже 11-е. Есть надежда на таланты Божовича, опытный наставник не покинул Самару, может поставить крепкий футбол, которого давненько не было. Но состав сам по себе ни плохой, ни хороший. И конкуренты не слабее. Конечно, если тот же «Оренбург» развалится на глазах, то «Крылья Советов» будут чуть выше, но пока нет веских причин верить в их прорыв.

12 место. «Оренбург»

Пугает то, насколько легко раздавали футболистов. Федотов – современный тренер, в этом нет сомнений. Но он не волшебник. По календарю старт такой, что «Оренбург» легко может неприятно удивить поклонников серией поражений. И хотя позже исправятся, когда доберутся до матчей с равными оппонентами, в этот раз на седьмое место не запрыгнут. Ведь и в прошлом сезоне вина «Ростова» или «Динамо» в седьмой строчке «Оренбурга» очевидна.

11 место. «Урал»»

Могут и ниже «Оренбурга» финишировать. Но раз Эрик Бикфалви остался, раз у Парфенова было время, чтобы изучить свою команду и ошибки прошлого сезона, когда в Кубке России сыграли неплохо, а в чемпионате – так себе, то «Урал» возвращается в разряд крепких середняков, которые проведут сезон плюс-минус положительно. Эль-Кабир, опять же, остался и может добавить голов.

10 место. «Рубин»

Не исключено, что если совсем не будет денег, то казанцы сразу окажутся в районе зоны вылета. Бердыев не ушел, если бы задачей стало возвращение в зону еврокубков, пускай УЕФА и не пустит туда из-за дисквалификации. Но пришел молодой и неопытный тренер Шаронов, мотивации особой у ребят нет, предложения от других клубов – есть. «Рубину» сложно будет удивить.

9 место. «Арсенал»

Если попадут в группу Лиги Европы – окажутся ниже, поскольку турнир заберет силы. Но Черевченко показал себя наставником, который чувствует эту команду. У них есть потери, но их меньше, чем могли представить. Разве что лучших игроков прошлого сезона продолжат разбирать до конца лета. Но структуру игры могут сохранить, домашние матчи проводят смело, фаворитов кусают. Крепкий середняк.

8 место. «Ахмат»

В Грозном побывали люди из УЕФА . Присматриваются на всякий случай, если получится попасть в Лигу Европы? Но «Ахмату» логичнее штурмовать Кубок России – турнир, который выигрывал «Тосно», а дважды в финале был «Урал». Там проще при хорошем жребии и наплевательском отношении грандов. В РПЛ путь на вершину сложнее, и хотя Рахимов – солидный козырь, пока не все у приличного по структуре игры «Ахмата» получалось.

7 место. «Ростов»

Что-то подсказывает, что в этом сезоне ростовчане смогут дожать, хотя в прошлом не получилось. Ведь стартовали хорошо, состав у них до сих пор приличный – есть классные молодые исполнители, вроде Норманна. Понятно, что и проблем полно, и любого засветившегося отдадут, как Скопинцева, а сильные легионеры сами уходят – как Ингасон. Но есть фактор трибун и характера имени Гацкана. «Ростов» - приличная команда.

6 место. «Динамо»

По уму, учитывая финансовые возможности – рост бюджета, именно москвичи должны быть на шестой строчке. Но это ведь РПЛ , тут прогнозы делаешь для собственного удовольствия и чтобы порадовать злопыхателей. А не чтобы всерьез полагать, что между «Арсеналом», «Ахматом», «Ростовом» и «Динамо» будет огромная разница. Хотя помним о невезучести команды Хохлова – порой именно такие коллективы выстреливают, усилившись летом.

5 место. ЦСКА

«Армейцы» молодые и перспективные, поэтому тут снова ставка между 2 и 5 местами. Но что-то подсказывает, что у Ганчаренко нет полного контроля над ситуацией. И в условиях, когда наставник в состоянии необъявленной холодной войны с частью игроков или некоторыми из руководителей, «детсад» Гинера не обязательно очарует на длительной дистанции. Хотя не сомневаемся, что из тех, кого ставим выше, один на один смогут обыграть любого.

4 место. «Спартак»

Подмывало поставить «красно-белых» на второе место, но не будем хайповать, ведь в прошлом сезоне додумались поставить Карреру на самую вершину, и это было слишком оптимистичным сценарием. Знаем, с кем имеем дело. Не исключено, что команда, сбросив груз скандалов и Глушакова, сыграет симпатичнее, чем годом ранее. Но Кононов не похож на чемпиона России. А «Спартак» только говорит о правильной работе клуба и о традиционной атакующей игре. Может, вообще будут шестыми?

3 место. «Локомотив»

Вот станут чемпионами, и что вы им сможете сделать? Ничего, поскольку «Локомотив» чувствует себя в РПЛ вольготно. У них был спад, который преодолели. У них есть смешная возня между новым руководителем и вечным тренером, но Семин получает трофеи, а «Локомотив» - уверенность в завтрашнем дне. Лига чемпионов есть, Миранчуки и Баринов – радуют, Крыховяк, Смолов, Чорлука – сильные. С Гильерме сторгуются. У «Локомотива» все идет по расписанию.

2 место. «Краснодар»

Если «быки» станут первыми, траур не объявят, поэтому прогноз с прицелом на чемпионскую борьбу до последнего тура. Но у «быков» большие нагрузки, ранний старт в Лиге чемпионов, есть потери опытных игроков, а новичкам нужно будет время. Одним словом, Мусаев снова порадует, как и «Краснодар». Но спортивной наглости для чемпионства может не хватить, как и моральному побратиму «быков» - «Боруссии» из Дортмунда. Зато прямая путевка в ЛЧ нужна трибунам и игрокам первой команды, ее пора завоевать.

1 место. «Зенит»

Букмекеры ставят «Зенит» на чистое первое место, причем коэффициент такой, словно знают то, чего нам пока не сообщали. Речь о команде с крепким основным составом – для группы Лиги чемпионов и борьбы за плей-офф, раз возвращаются в турнир и будут в первой корзине. Речь о тренере, который не всегда радует, но может положиться на Ивановича, Дзюбу, Ракицкого и Азмуна. Деньги есть, трибуны заполненные, клуб себя продает грамотно. Никто чисто и показательно на постоянной основе из конкурентов их не обыгрывал в прошлом году.

Вот такой прогноз получился. Представляйте свои первые пятерки или даже полные варианты итоговой таблицы на сезон 2019/20, ведь стартует уже сегодня матчем между «Арсеналом» и «Динамо». Впереди тридцать туров и будет один чемпион. Кто же им станет?