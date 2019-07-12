Четверка выживших в Африке

сегодня, 09:30

Кубок Африки вошел в финальную стадию. Определилась четверка претендентов на победу. «Соккер.ру» - о каждом из кандидатов.

В трансферных страстях, ожидании старта чемпионата России и обсуждении завершения Кубка Америки как-то мимо проходят события на Черном континенте. А там, между прочим, необычный Кубок африканских наций. Необычен он тем, что проходит летом, а не зимой, как это бывало ранее. Так пошли навстречу клубам, которые не очень-то хотели отпускать посреди сезона игроков в сборные, где сбивался их ритм игры, форма, а того хуже – случались травмы.

Также необычен тем, что в последний момент заменили принимающую страну. По стандартным выборным процедурам право провести Кубок Африки в 2019 году получил Камерун, однако из-за проблем со строительством стадионов у него это право отобрали и стали судорожно искать, кто уже обладает нужной инфраструктурой и желанием. Египет вызвался помочь, и именно там сейчас четверка полуфиналистов будет разбираться в том, кто же лучше.

Сенегал – Тунис

В этой паре наиболее очевиден фаворит – им считают сенегальскую сборную, хотя команда выступает на Кубках Африки парадоксальным образом. Из Сенегала выходит множество сильных футболистов, он даже на чемпионате мира может вспыхнуть. А вот на Кубке Африки за все долгие годы его проведения успеха не добивался. Ни одной победы нет у Сенегала. Только серебряные медали, завоеванные в 2002 году.

Можно понять голод команды, близкой к историческому достижению. Хотя до сих пор Сенегалу просто везло. В группе он обыграл Танзанию и Кению – слабые оппоненты. Проиграл более-менее сильному Алжиру. А в плей-офф выбил скромных Уганду и Бенин, одолев их со счетом 1:0. Путь до полуфинала, можно сказать, расчистили. Но и дорога Туниса удивительна. Из пяти матчей на турнире тунисцы выиграли… только один! Да-да, было три ничьи в группе – с Анголой, Мали и Мавританией, потом ничья с Ганой, когда пришлось выяснять отношения в серии пенальти.

И лишь в четвертьфинале Тунис победил «по-нормальному» - разгромил Мадагаскар (3:0). Очевидно, что несмотря на скромного оппонента по 1/4 финала, у Туниса путь был посложнее. Все же сборные Мали и Ганы обладают приличным составом. Особенно ганцы, которые были одними из фаворитов. Но серия пенальти – игра с удачей. На Кубке Африки Тунис имеет более успешную историю, чем Сенегал. Он в 2004 году впервые выиграл турнир, еще было два вторых места – в 1965 и 1996 годах, одно третье – в 1962 году.

Алжир – Нигерия

Противостояние «белой» и «черной» Африки, как их называют, представлено и во втором полуфинале. И здесь фаворитами считают алжирцев, которые идеально шли до сих пор по турниру. В группе они всухую обыграли Кению, Сенегал и Танзанию. В 1/8 финала была разгромлена Гвинея (3:0), а в четвертьфинале Алжиру противостоял один из главных фаворитов – обновившая поколение сборная Кот-д’Ивуара.

В упорном противостоянии алжирцы только в серии пенальти добились успеха. Теперь они одни из основных фаворитов. За счет этих результатов и состава – Рияд Марез, Софьян Фегули, Ислам Слимани и другие хорошо известные европейскому любителю футбола исполнители. У Алжира есть одна победа на Кубке Африки – в 1990 году, также одно второе место – в 1980 году, дважды Алжир был третьим – в 1984 и 1988 годах. Давно не было призовых мест у сборной с очень хорошим подбором игроков, так что это блестящий шанс.

Но против будет самая титулованная из оставшихся в турнире сборных – Нигерия. На счету нигерийцев три победы на Кубке Африки – в 1980, 1994 и 2013 годах. Еще четыре раза Нигерия становилась второй (1984, 1988, 1990, 2000 годы), а третьих мест у нигерийцев аж семь – это больше, чем у любой другой сборной в Африке – в 1976, 1978, 1992, 2002, 2004, 2006 и 2010 годах. Так что попадание в полуфинал для нигерийцев как раз вполне обыденная вещь. Как и наличие всегда приличного состава. Нынешний турнир был пройден не очень ровно.

В группе одержаны минимальные победы над Бурунди и Гвинеей, что весьма скромно. Да еще случилось поражение от Мадагаскара, который вообще стал одним из открытий, дойдя до четвертьфинала, что невероятное достижение для этой скромной команды. Очень ярким получился матч Нигерии с Камеруном в 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 3:2, по ее ходу нигерийцы уступали. Тяжелую победу вырвали в концовке и в четвертьфинале с ЮАР – 2:1. Так что путь Нигерии был тернистым и неоднозначным. Зато приходилось показывать характер и устраивать драмы.