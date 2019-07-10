«Краснодар» сезона-2019/20. В ожидании трофея

сегодня, 19:00

«Соккер.ру» готовится к увлекательному сезону «быков». Победа на летнем кубке – аперитив, теперь нужно покорить официальную вершину.

Трансферная кампания удалась?

Пришли: Вильена («Фейеноорд», 9 млн евро), Кайо («Санта-Клара», 3 млн евро), Намли («Зволле», 2 млн евро), Камболов («Рубин», 0.4 млн евро).

Ушли: Куэва («Сантос», 6 млн евро), Окриашвили («Анортосис», св. агент), Каборе (св. агент), Маурисио Перейра (св. агент).

Главная потеря – травма Классона, но и Каборе с Перейрой – мастера. Бывший игрок «Краснодара» Быстров узнал, что «быки» ждут еще двух новичков. Предполагаем, речь о центральном хавбеке с уклоном в оборону и футболисте атакующей группы. Тут называли разные фамилии, и будущего спартаковца Гастона Рамиреса, и Уссама Идрисси. Также не исключено, что это просто игры агентов.

А вот что знаем точно – Вильена, Камболов и Намли на борту, и каждый нужен тренеру на поле. Хавбека Кайо подписали чуть раньше, но в контрольных матчах новичок из Бразилии не светится, что странно. На официальном сайте в составе бразилец есть, как и Павел Мамаев, но существуют причины, почему не играет. Остается надеяться, что все будут здоровы и потери Виктора Классона, Павла и Юрия компенсируют.

Какие позиции осталось усилить?

Состав не самый куцый, не как у ЦСКА времен Слуцкого. Три вратаря, универсальный Стоцкий минимум на три позиции, Скопинцев – подмена Рамиресу из-за лимита. В центре поля людей хватит, когда Газинский вернется и если Камболов закрепится в основе. Впрочем, когда вне зоны доступа Куэва, Каборе, Перейра и Мамаев – четверо игроков, и пришло уже четверо новичков, то каждый последующий футболист – доказательство, что в прошлом сезоне обойма была коротковатой, хочется чуть шире. Например, Петрову можно найти подмену на всякий случай, хотя бы из молодежи.

Что Мусаев может предложить тактически?

Схему «4-3-3» с переходом на «4-2-3-1». Классика атакующего футбола, ничего оригинального тут больше не придумаешь. Разве что изменишь роли вингеров и латералей. Ведь не только Гвардиола не любит, когда следует банальный выход из защиты через фланги и пас от защитника – вингеру.

Также у «Краснодара» появится другой центр поля, ведь у Перейры и Каборе было игровое время, а Намли и Вильена по позициям не являются их буквальными сменщиками. Кайо тоже пока фрукт непонятный. Зато Даниил Уткин взрослеет, Сулейманов вообще может в основе прописаться, как и Игнатьев, если будет готов к игре на острие лучше, чем Ари.

Скопинцев пока не заиграл, но спарринги не настолько показательные, посмотрим в официальных матчах. Спайич и Мартынович – основная пара центральных защитников прошлого сезона. Но Фьолусон не случайно использовался и в опорной зоне, и в защите – хочет получать практику. Олссон пока лидерскую роль не забрал, поэтому Аршавин не понимает, зачем швед в заявке? Мусаеву виднее.

У тренера мало времени для заметных изменений, а задач много. Правильная связь между опорной зоной и центром защиты, между Вандерсоном, Сулеймановым и крайними защитниками, между вингерами и форвардом, между третьим хавбеком и командой – этот человек ведь может быть новым Классоном по важности после травмы Виктора. А чуть позже вернется Газинский – вариантов у Мусаева станет больше.

Вероятный стартовый состав (4-2-3-1): Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич (Фьолусон), Рамирес (Скопинцев) – Камболов (Кайо), Газинский (Уткин) – Сулейманов (Намли), Вильена, Вандерсон – Ари (Игнатьев).

Стоит увлекаться Лигой чемпионов?

Позиция Галицкого понятная. Зачем спешить? Мальчишкам в клубной академии будет комфортно учиться, независимо от места первой команды клуба в таблице. Стадион и парк – на десятилетия, а в Лиге чемпионов команда на три матча в группе и один-два в плей-офф, если удачно сыграет.

Но порой стоит не только мыслить масштабно, а подумать о футболистах первого состава. Зачем им платят миллионы? Чтобы играли так, как клуб выбрал, но добивались результатов для себя любимых. Спорт о победах, мотивация важна. Это «Аякс» и «Боруссия» из Дортмунда столько выигрывали в зрелищном стиле, что могут гнуть свою линию, даже когда это вредит результату.

А «быкам» после драматичных осечек с «Валенсией» и «Зенитом» полезно будет поставить в одном из сезонов на счет на табло. Тем более, если не прилеплять ярлыки, то в плохих матчах с середняками РПЛ футбол «Краснодара» ни разу не зрелищный и не эффектный. При этом против того же «Байера» получили нужный опыт игры на результат, а в РПЛ в целом по большинству параметров – лидеры.

«Краснодару» понравится играть по-разному. И с теми, кто заведомо сильнее. «Барселона» против «быков» - интересно пересечься. «Ливерпуль» или «Сити» - очень любопытно. Как и Роналду в Краснодаре, чтобы потом похвалил стадион и условия, рекламируя «быков». ЛЧ – полезный опыт. Не стоит думать, что хватит и вылета в знакомую ЛЕ . Нужно драться за выход в группу, независимо от жребия.

Кто является лидером на поле?

Мартынович еще важнее после травмы Классона, который стал лидером. Хотя тут можно многих выделить. Петров чем не лидер? Газинский, когда вернется, тоже будет управлять игрой в центре. У Ари, когда в ударе, все основания оказаться вожаком, невзирая на серьезного конкурента в лице Игнатьева. Хотя молодежи тоже хочется больше игрового времени. А Сулейманов, забивавший каждые 70 минут в РПЛ , тоже способен стать ситуативным лидером. Впрочем, как и новички, или Рамирес с Вандерсоном. Хотя Мартынович и Газинский выделяются, если говорить о хрестоматийном понятии «лидер».

За кем следить в составе «быков»?

Тут выбор огромный и интересный. Сафонов, Игнатьев, Уткин и Сулейманов – четверка первых воспитанников, хотя спарринги показали, что это не единственные интересные молодые люди из академии. Также новички – Намли и Вильена, ведь оба могут стать важными после травмы Классона. Интересен также Камболов. Показалось, что ему жутко понравилось после сезонов в закрытом «Рубине» играть за «Краснодар», у которого распахнута атакующая рубаха и пламенное сердце рвется наружу.

«Краснодар» готов выиграть чемпионат или кубок?

«Time management». Возможно, в нем ключ к успеху «быков» в будущем сезоне? Им важно не вживаться в роль всадников без головы. Ведь если посмотрите на Мартыновича, Спайича, Петрова, Газинского или Классона, то не увидите бьющую через край эмоциональность, которую привязывают к их стилю игры.

Ари, Игнатьев и Сулейманов – другие, но тоже умеют пахать. «Краснодару» важно не быть предсказуемым. А главное – спланировать сезон. Кубок России нужен или нет? Если нужен, то какой должен быть состав, если еще есть еврокубки? В чемпионате ставка на победу в целом любой ценой, или на победу в каждом следующем матче?

Точно зная, чего хотят – достигнут цели. А пока как раз планомерность без конкретики и подводила. «Краснодар» нигде не рисковал всем – ни в Кубке России, ни в плей-офф ЛЕ , даже в чемпионате, ведь были глупые потери очков с середняками. А если выберут цель, например – чемпионство, то надо обыгрывать конкурентов, отдавать все силы, пускай в ущерб желанию всегда доминировать.

Мусаев с каждым годом опытнее, поэтому все мелкие ошибки прошлого сезона – а крупных ляпов не было, год получился достойным, успел разобрать. У «Краснодара» есть буквально все, чтобы метить туда, где были все четыре конкурента по очереди.

Прогноз «Соккер.ру»: Борьба за титул. «Краснодар» - чемпион России 2020. Звучит? Ничем не хуже ЦСКА , «Спартака», «Локомотива» и «Зенита» в четырех последних сезонах. Не исключаем, что «быкам» будет сложно всюду успеть и достигнуть вершины, но кто им помешает?

Речь о клубе, который вправду разрастался и менял уровень последние годы без спадов и громких провалов. И о команде, которая близка к пику формы, ведь постепенно усиливается. Пора штурмовать вершину. Травмы есть, нагрузки повлияют, но «быки» ничем не хуже, чем конкуренты.