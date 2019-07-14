Тяжелое начало чемпиона

сегодня, 22:50

Новичок Премьер-Лиги «Тамбов» оказал достойное сопротивление «Зениту» на выезде. «Соккер.ру» - о тяжелом начале защиты титула петербуржцами.

Свежая расстановка

Сергей Семак решил с ходу удивить и соперника, и зрителей, выставив команду со схемой 4-4-2 по классике. При этом Себастьян Дриусси оказался в роли правого полузащитника, а Юрий Жирков – левого, под ним в обороне сыграл новичок Дуглас, а пару форвардов составили вполне ожидаемо Артем Дзюба и Сердар Азмун. Очевидно, что такая вариация схемы оказалась не самой удобной и для самих петербуржцев, потому что прожила всего один тайм.

Проблемы с формой

Скоротечная подготовка к новому сезону, конечно, накладывает свои отпечатки. Не все футболисты успели восстановиться толком после долгого предыдущего сезона, а точнее, не всем удалось выровнять форму. О нехватке физических и игровых кондиций перед игрой предупреждал сам Семак еще перед встречей. Оправдался и другой его не самый лестный отзыв о свойствах своей команды – она по-прежнему с огромным трудом вскрывает плотную оборону соперника.

Если противник окапывается со всех сторон, «Зениту» крайне тяжело найти к нему подход, придумать нечто креативное, организовать настоящий сюрприз. Совокупность факторов формы и проблем со вскрытием обороны дала картину первого тайма. «Тамбов» цепко и уверенно оборонялся, периодически контратакуя, а «Зенит» не мог основательно прижать соперника. Даже чуть не пропустил, когда Хызыр Аппаев попал в штангу ворот Андрея Лунева.

Перестановки в перерыве

Но Семак сумел показать, что очень хорошо чувствует свою команду и знает, на какие кнопки нажать, чтобы скорректировать ее футбол. Дриусси и Ерохин сменили фланги, что запутало неопытных гостей, Жирков отошел на более привычное место крайнего защитника, а Дуглас сместился в центр полузащиты. Эта смена схемы, а также заряд агрессии, который «Зенит» получил в раздевалке, стали фатальными для «Тамбова».

Тот наверняка выходил продолжать играть в режиме первого тайма, но не прошло и минуты второго, как пропустил. Запутали петербуржцы соперника на левом фланге, Жирков прорвался вперед и выдал навес в центр штрафной, где прозевали сместившегося Ерохина, и тот головой поразил цель. Быстрый гол очень смутил тамбовчан, которые пропустили вскоре и второй – через пару минут. Второй мяч стал следствием грубых ошибок обороны «Тамбова».

Гости почему-то очень зажимались в защите и слишком уж боялись соперника. Никто не атаковал на фланге Дриусси, который несколько раз подряд подавал без помех, как на тренировке. Это позволило ему прицелиться как следует. И ладно бы «Тамбов» компенсировал разреженность там компактностью в центре, но он умудрился оставить одного на штанге Дзюбу, а это смертельно. И Артем наказал.

Конечно, такие удары со старта тайма любого подкосят, поэтому «Тамбов» чуть не развалился на глазах. Но ему повезло, что после двух голов «Зенит», который все-таки еще далеко не в оптимальной форме, сбавил обороты и начал играть в своем режиме докатывания до победы без напряжения. Даже в такой игре он мог учинить разгром, но Азмун не реализовал выход один на один.

За это «Зенит» поплатился – разрыв в счете стал минимальным. Муйво устроил перфоманс и продрался по правому флангу, сместился к центру перед штрафной и все так же в борьбе пробил в цель. Удар не был слишком сложным для вратаря, но Лунев ошибся и позволил мячу влететь в сетку. Надо отдать должное «Зениту», после такого обидного пропущенного мяча команда не стала дергаться и суетиться. Хозяева по-прежнему контролировали ситуацию, однако и голевых моментов особо не создавали, довольствуясь минимальным перевесом.

Умение хладнокровно держать его в такой обстановке, несмотря на ощущаемые проблемы с формой – это признак класса. Хотя, конечно, болельщикам «Зенита» наверняка хотелось бы больше феерии и огня со старта сезона. Особенно против «Тамбова». Но форма должна только прогрессировать, так что ближайшие матчи покажут, куда движется команда Семака.

Александр Григорян (главный тренер «Тамбова»): «В перерыве общались с игроками. Говорили, что нужно внимательно выйти. Но я зевнул гол, команда два гола зевнула. Если бы не два мяча и эта пятиминутка, то можно было говорить о качественном матче с нашей стороны. Но в этом и заключается мастерство команды, которая победила. Она использовала пятиминутку и потерю нашей концентрации. Мы провели достойный матч, но надо анализировать его глубоко. Я часто делал выводы уже на пресс-конференции, но после работы на телевидении понял, что это непрофессионально. Но могу сказать, что „Зенит“ победил заслуженно, а мы просто выглядели достойно.

У „Зенита“ прослеживается четкая система. Семак – системный тренер. Я не могу сказать, что он играет предсказуемо, но атаки „Зенита“ развиваются по определенным правилам. В первом тайме мы перекрыли все зоны, не дали разыгрывать лишнего на флангах, не давали проникать через центр, не давали подбирать мячи в опорной зоне. Во втором тайме надо было вытерпеть до 60 минуты, а потом ловить на контратак. Но два быстрых пропущенных гола после перерыва вынудили нас пойти в атаку. Выглядели достойно.

Мы пропустили два быстрых гола, но перестановки даже облегчили нам игру. Во втором тайме мы спокойно выходили через короткий пас, наши два центральных хавбека подолгу выдерживали паузу, разбивали прессинг „Зенита“. При противодействии мы выходили через короткий пас. Это облегчило нам развитие атаки».

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»): «Сложная игра. В первом тайме недостаточно быстро и остро атаковали. А во втором тайме играли значительно лучше, смогли забить два быстрых мяча. Но вместо того, чтобы забить третий, пропустили. Нервозность присутствовала в концовке, скользкий счет наложил отпечаток на игру».

Перестановки и перед стартом, и перед вторым таймом Семак объяснил «производственной необходимостью» из-за разной формы футболистов, из-за того, кто конкретно имеется в распоряжении. Также подчеркнул, что Антон Заболотный и Маттиас Краневиттер, которых не оказалось в заявке, должны найти себе новые клубы. Так что раннее начало сезона накладывает свой отпечаток и на комплектации – приходится формировать команду и оттачивать взаимодействие прямо по ходу официальных матчей.