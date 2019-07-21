Крутое пике превратили в подъем!

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Роскошный матч выдали «Ростов» и «Спартак» - «Соккер.ру» радуется бодрому голевому старту нового футбольного сезона.

Круто сыграли, похвалить хочется и можется большее количество игроков, чем поругать. Причем даже люди, заслужившие легкое порицание, работали прилично, но не каждый момент смогли реализовать, как Алексей Ионов. Трижды не хватило правильной подстройки под удары, чтобы забросить мяч в ворота хотя бы разок.

А теперь о тех, кого нужно обязательно хвалить. Понравился Бакаев с передачей внешней стороной стопы в стиле Бэйла, когда валлиец в хорошем настроении после удачного дня игры в гольф – хотя во втором тайме Зелимхан потух и выпал из игры. Крут Норманн, ведь успевал всюду. Набегался хитрющий Еременко, которому очевидно важно было передать «Спартаку» пламенный привет.

И Фернандо важен для команды Кононова, ведь у бразильца получалось то, что лучше делали соперники – перехваты. Впрочем, если суммировать работу тройки хавбеков «Спартака», то тесной связи Гулиева, Зобнина и Фернандо не увидели. «Ростов» легко выходил в атаку, у них был Еременко с последним пасом, а у «красно-белых» плеймейкера не хватало.

Бакаев пару раз пытался им стать, но работал на правом полуфланге, не под нападающим. У Понсе тоже мало что получилось – это если корректно формулировать, учитывая адаптационный период аргентинца. На его фоне Шомуродов провел крутую игру в плане физической работы, ведь включал скорость, дрался за мячи и был не хуже, чем напарники.

Даже Попов, которого обвинят в незаметности, работал глубоко и выполнил немало черновой работы. А если бы Еременко забил после его наброса – болгарин получил еще и ассист. Но Максименко и в эпизоде с ударом Романа, и когда атаковал Ионов, и когда быстрые атаки «Ростова» заставляли правильно выбирать позицию, сыграл без ошибок.

А вот «Ростов» упустил Джикию – Чернов не успел за капитаном «Спартака». Времени для ответного мяча хватало, но хозяева устали и растерялись, когда «красно-белые» стали играть плотнее, чем до перерыва. И если бы не индивидуальный класс Еременко, то Кононов мог получить вторую подряд победу, хотя по игре снова скорее ничья, как и в первом туре.

Левников по делу назначил пенальти?

После десятков повторов нельзя сказать, что это пенальти на 100 %. Также эпизод точно не чистый. Так что скорее к линии поведения арбитра вопрос. Когда Ещенко подтолкнул Норманна в штрафной площади до перерыва, то арбитр промолчал – норвежец упал, и контракт с Андреем был. А вот когда Бакаев заваливался у ворот «Ростова», то арбитр указал на «точку».

Как обычно в таких случаях бывает, формальный повод у судьи был - защитник в мяч не сыграл, контакт был. Но эпизоды Норманна и Бакаева похожи по смыслу, поскольку атакующие игроки валились на скорости, не имея других вариантов. В первом случае без реакции, пенальти лишь во втором. Лучше бы фол получился более очевидным, ведь помним первый тур и последующее отстранение арбитра после ошибок в пользу «Спартака».

Плюс повтор из-за ворот, когда мяч попал в руку Зобнину, хотелось бы увидеть. Ноги Романа были за штрафной площадью, а вот рука могла оказаться на самой линии – тогда это пенальти, а не штрафной.

«Ростов» остается рок-звездой РПЛ

Оформление игры снова крутое! И уходящему Гацкану похлопали, и подключили тему «сбитого летчика» - самоиронично. А вот знакомая болельщикам постарше музыкальная тема из «Каламбура» после гола Байрамяна – циничный ход по отношению к «Спартаку»!

«Крутое пике» было о вечном падении «Бройлера-747» над водами Атлантического океана. Настолько удачная и современная аллегория, кто бы мог подумать? Юмористы давным-давно разыгрывали сценки с сумасшедшим летчиком, а Карпин-Командор предложил Кононову-Дринкинсу футбол, от которого тот не смог отказаться.

Огни большого города. В честь Гацкана

Александр играл в «Ростове» с 2008 года, и на 84-й минуте в честь 84-го номера клуба зажгли огни. Даже болельщики «Спартака» присоединились, что правильно, ведь речь о легенде лиги. Хавбек очень спокойно и с легкой улыбкой отреагировал на чествование до матча, а когда появился на поле – принес «Ростову» удачу против своего бывшего клуба. Снова южане не проиграли дома «Спартаку», с 2013-го длится эта серия.

Цифровое измерение поединка

32 удара на две команды – подтверждение, что футбол был очень живым. «Ростов» попадал чаще – счет 7:3, суммарно их моменты очевидно острее – вспомните хотя бы выходы первого тайма. Но «Спартак» реализовал один из трех игровых моментов, поэтому ничья.

29 % и 25 % - брак в передачах. «Ростов» терял мяч еще чаще, и в целом не сказать, что кто-то переживал из-за того, что ответную атаку начинает соперник. По верховой борьбе тоже практически ничья – 20:21, а вот отборов у «Ростова» больше – 19:13.

11:7 – разница в перехватах. Важный показатель, ведь «Ростов» хорошо отработал в опорной зоне, тогда как у «Спартака» ни одного перехвата в центре. У Кононова цепко сыграли два человека – Айртон и Фернандо, а у Карпина сразу восемь футболистов. «Ростов» склеен лучше, пускай второй тайм им не удался.

Герой матча. Роман Еременко («Ростов»)

В матче были герои эпизодов – Максименко, Жиго, Джикия, Зобнин, Фернандо, Бакаев, Шомуродов, Норманн, Зуев и Байрамян, но давайте подумаем, у кого класс? У Еременко с его чудесными передачами и выбором позиции в атаке. Роман – живое подтверждение, что у «Спартака» проблемы с адекватной оценкой футболистов. Подарили Карпину умнейшего финского хавбека, который помог «Ростову» вырвать ничью на 91-й минуте матча. Ну а забил бывший игрок «Спартака» Зуев - классика жанра.

РПЛ , ты ли это?

Камбэк после 0:2 от «Краснодара». Снова пять голов в самарской игре – и гол в падении через себя от Соболева. Три мяча в Москве и Акинфеев, который сохранил ЦСКА победу в конце матча. И теперь вот веселая ничья в Ростове-на-Дону. Очень много голов и местами отличный футбол. «Спартак» подправил игру после провального первого тура, «Ростов» устал после перерыва и сбавил. Но в целом ведь Карпин поставил футбол, за который не стыдно.

С учетом, что «Спартак» с 2013 года не брал три очка в гостях у неудобного соперника, любой положительный результат говорит, что «Ростов» недоработал, а «красно-белые» подправили игру по сравнению с прошлыми визитами на юг. Хотя бы не проиграли! Не очень круто, что на дикий второй тайм у команд не хватило сил, но это ведь второй тур – на пик формы точно не вышли.

Зато снова было много голов и моментов, как весь день. РПЛ радует ярким футболом, а так летом бывает далеко не всегда. Команды не ищут оправданий, не выжидают, рискуют. Ворчуны найдут повод поругать линии обороны – и по делу, но искренний подход куда лучше, чем унылый при отсутствии крепко сбитой игры. Как команда «Ростов» однозначно более завершенный проект и глубокий – тот же Зуев знал, что делать, а Мелкадзе словно из гандбола пришел.

А в целом ничью можно назвать закономерным результатом, хотя Карпин может поругать свою команду за слабую реализацию подходов в первом тайме. Если бы «Ростов» повел 3:1 до перерыва, то вряд ли у «Спартака» хватило класса на крутой камбэк. Пока пенальти и розыгрыш стандарта – их атакующий удел, когда Жиго успешнее в чужой штрафной, чем Понсе, а соперник не боится кусать защитную линию Кононова. Ничья против «Ростова» в гостях для нынешнего «Спартака» - нормальный результат.