Чужие легенды в клубах РПЛ

вчера, 22:30

Гацкан ассоциируется с «Ростовом», но будет играть в «Крыльях». Волжане собрали каре из важных игроков в истории других клубов. «Соккер.ру» - о легендах в изгнании.

Александр Анюков («Зенит») в «Крыльях Советов»

Александр Анюков – уроженец Самары, в родном городе он сделал первые шаги в футболе и начал профессиональную карьеру, а на закате карьеры на радость своему отцу вернулся в «Крылья Советов». По рождению и по воспитанию «Крылышки» могут считаться родным клубом Анюкова, но по достижениям команда №1 в карьере защитника – конечно же, «Зенит». И Легендой с большой буквы Александр стал именно на берегах Невы. Анюков – единственный человек, который причастен абсолютно ко всем титулам «Зенита» в новейшей истории. Это и пять чемпионств, и Кубок УЕФА с Суперкубком. Анюков отыграл за «сине-бело-голубых» 14 лет, а теперь он снова в Самаре, где начинал свой футбольный путь.

Сергей Рыжиков («Рубин») в «Крыльях Советов»

В Самаре хорошо относятся к ветеранам. Когда прошлым летом Сергей Рыжиков уходил из «Рубина», его приютили в «Крыльях Советов», где опытный вратарь стал основным и собирается оставаться «номером один», несмотря на преклонный возраст: Сергею Викторовичу в сентябре исполнится 39 лет. Впрочем, в паспорт ему никто не заглядывает, а вратарь он по-прежнему серьезный. Помним, как Рыжиков долго не мог заявить о себе на высоком уровне, просиживал штаны в «Локомотиве», а потом попал к Бердыеву и Кафанову в «Рубин», чтобы дважды стать чемпионом России и сыграть в Лиге чемпионов против Златана, Месси и других звезд. Рыжиков – рекордсмен «Рубина» по числу проведенных матчей (359 встреч).

Александр Гацкан («Ростов») в «Крыльях Советов»

Александр Гацкан на третьей строчке в списке гвардейцев «Ростова», уступает он только легендам из XX века – Сергею Балахнину и Геннадию Паровину. Молдавский полузащитник стал игроком «Ростова» в далеком 2008 году, а последний матч сыграл в минувшее воскресенье против «Спартака». Александра никто не выгонял из команды, но Валерий Карпин не обещал ему железное место в основе, поэтому Гацкан ушел в «Крылья Советов», куда его пригласил Миодраг Божович. Под руководством этого тренера молдавский полузащитник и «Ростов» выиграли Кубок России в 2014 году.

Гацкан играл ключевую роль и в команде Бердыева, которая в 2016-м до последнего тура боролась с ЦСКА за чемпионство, а потом пробилась в основную сетку Лиги чемпионов и обыграла «Баварию». Гацкана на берегах Дона очень любят, для желто-синих фанатов этот год получается грустным: не успели в мае проводить «на пенсию» Калачева, а теперь ушла еще одна Легенда, причем Александр продолжит выступления в РПЛ за другой клуб.

Дмитрий Комбаров («Спартак») в «Крыльях Советов»

У болельщика «Спартака» смешанное отношение к Дмитрию Комбарова во многом из-за его близости с опальным Глушаковым и прямолинейной игры, которая оскорбляет тонкий вкус любителей изящных кружев. Но факт остается фактом: в XXI веке никто не провел больше матчей за «Спартак», чем Дмитрий Комбаров. 274 встречи в «красно-белой» футболке (16-й результат в истории), 9 лет в клубе – в «Спартаке» редко кто в последнее время задерживается надолго, текучесть кадров нездоровая. Возможно, Комбаров не был левым защитником из грез болельщиков в последние годы, но ведь Дмитрий не сам себя ставил в состав – конкуренции не было. Прошлой зимой привезли бразильца Айртона, и Комбаров отправился в ветеранскую пристань, организованную в Самаре.

Жоаозиньо («Краснодар») в «Динамо»

Жоаозиньо – один из главных футболистов в непродолжительной пока истории ФК «Краснодар». Бразилец, получивший российский паспорт, является рекордсменом по количеству проведенных матчей за «быков», правда, его догоняют Юрий Газинский и Александр Мартынович, но они сократили отставание в прошедшем сезоне, который Жоаозиньо провел уже в «Динамо». Жо пришелся ко двору в московском клубе, в первом же сезоне стал лидером команды по системе «гол плюс пас». И сейчас продолжает играть в основе, несмотря повышение амбиций «бело-голубых».

Ярослав Ракицкий («Шахтер») в «Зените»

Ярослав Ракицкий был частью «Шахтера» 16 лет, 13 из которых выступал за первую команду, с которой прошел огонь, воду и медные трубы: выиграл много чемпионств, поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Зенит» в начале этого пригласил футболиста, у которого к 29 годам в карьере был только один клуб. Прощаясь с Ракицким, президент «Шахтера» Ринат Ахметов не скупился на добрые слова: «Имя Ярослава вписано в историю клуба. Спасибо, Легенда!»

Луис Адриано («Шахтер») в «Спартаке»