Звон хрусталя, или Как добыть кубок, пройдя «Спартак», «Динамо» и «Зенит»

вчера, 11:15

«Соккер.ру» рассказывает, как донецкий «Шахтёр» пережил тяжёлые времена и выиграл Кубок.

Бронза 1978 года, серебро семьдесят девятого, Кубок в восьмидесятых. «Шахтёр» ежегодно делал подарки своим болельщикам. Но в 1981 году горняки уступили киевскому «Динамо» в матче за Кубок сезона (Суперкубок СССР ). Команда осталась без Кубка, а в чемпионате опустилась на седьмое место. В том же 1981-м решил завершить выступления легендарный Бабуся – лучший футболист и первый бомбардир 1978 года Виталий Старухин.

Не отступать и не сдаваться

Сезон 1982 года в Донецке ожидали с большой тревогой. Зимой команду покинули несколько ведущих игроков. Лидер нападения Виктор Грачёв уехал в московский «Спартак». Там же оказался защитник Владимир Щербак. Вратарь Виктор Чанов перебрался в киевское «Динамо». Сергей Кравченко и Валерий Гошкодеря отправились служить в ростовский СКА . Николай Федоренко стал футболистом «Днепра». Оставалось в строю несколько ветеранов – Михаил Соколовский, Юрий Дегтерёв, Владимир Пьяных, Валерий Рудаков, Владимир Роговский, к которым добавились молодые, не нюхавшие пороху высшей лиги Игорь Петров, Игорь Юрченко, Сергей Покидин, чуть более опытные Сергей Ященко и Александр Сопко. Да ещё не отличавшиеся трепетным отношением к спортивному режиму Алексей Варнавский и Валерий Горбунов. Состав «Шахтёра» выглядел одним из слабейших в лиге, а горняков считали главными претендентами на вылет. При всём уважении к тренерскому таланту Виктора Васильевича Носова.

И первый круг подтверждал мрачные прогнозы. «Шахтёр» стартовал слабо и сразу обосновался на последнем месте. Свою первую победу в чемпионате подопечные Виктора Носова одержали лишь в июне. Но даже в столь драматичной ситуации дончане не выглядели обречёнными. Отчаянно трудился в воротах Дуган – бывший вратарь сборной СССР Юрий Дегтерёв. Вёл за собой молодых товарищей Бригадир – капитан команды Михаил Соколовский. Очень вовремя вернулся из «Спартака» Виктор Грачёв. Да и молодёжь мужала с каждой игрой. И во втором круге «Шахтёр» разыгрался и сумел выжить. Осенью отслужил в ЦСКА и усилил атаку Сергей Морозов. Конечно, четырнадцатое итоговое место и 57 пропущенных мячей не могли радовать. Но после кошмарной весны и такой исход казался благоприятным.

Зимой 1983 года состав горняков усилился. Из «Черноморца» пришёл вратарь Валентин Елинскас. Оборону усилил динамовец из Кирова Владимир Пархоменко. Полузащитник Анатолий Раденко вернулся из московского «Торпедо», а его коллега по футбольной профессии Олег Смолянинов демобилизовался из ростовского СКА . Взялся за ум Алексей Варнавский. А вот с очень талантливым Валерием Горбуновым пришлось расстаться.

Елинскас, кандидат в первую и олимпийские сборные СССР , занял пост номер 1. 34-летний Юрий Дегтерёв мог посидеть на лавочке. Справа в обороне играл Алексей Варнавский, слева - Владимир Пархоменко. Пара центральных защитников - Александр Сопко и Владимир Пьяных. В запасе Игорь Симонов, Сергей Покидин и Александр Штурлак. Компанию одному из лучших опорников страны (и в то же обойдённого вниманием тренеров сборных) Валерию Рудакову составил Анатолий Раденко. Виктор Носов обладал хорошим выбором атакующих полузащитников – это капитан Михаил Соколовский, Сергей Ященко, Игорь Юрченко, Олег Смолянинов. Быстроногий, лёгкий Виктор Грачёв и крепкий Сергей Морозов прекрасно дополняли друг друга в атаке. Усилить атакующую линию могли Сергей Акименко, Игорь Петров и ветеран Владимир Куцев.

Виктор Носов отдавал себе отчёт, что в чемпионате «Шахтёр» вряд ли взлетит высоко (хотя пример «Днепра» в том же сезоне-83 говорит об обратном). Поэтому ставка была сделана на Кубок СССР . Тем более что после устранения групповых турниров, само соревнование за хрустальный трофей становилось скоротечным. Клубы высшей лиги вступали в борьбу с 1/16 финала. Пять побед и Кубок ваш. Спринт. Но попробуйте, одержите эти пять побед.

Кубок на-гора

Сопротивления новичка высшей лиги «Жальгириса» горняки не заметили. Матч, проходивший в Сочи, завершился с результатом 3:0. Постарались Юрченко, Морозов и Грачёв. Но следующим соперником был «Спартак». Причём встреча была запланирована в Москве. Волею календаря «Шахтёр» начинал чемпионат СССР тоже в Москве, и тоже со «Спартаком».

Уже на второй минуте Виктор Грачёв отобрал мяч у спартаковского капитана Олега Романцева и поразил ворота своей бывшей команды. Но в середине первого тайма москвичам хватило трёх минут, чтобы не только отыграться, но и выйти вперёд – отличились Сергей Родионов и Евгений Кузнецов. В начале второго тайма Михаил Соколовский с подачи Грачёва восстановил равновесие.

«Спартак» хотел дожать гостей в основное время, словно чувствовал, что на дополнительное не хватит сил. Действительно, в конце основного времени и в дополнительной тридцатиминутке гости выглядели свежее. На 98-й минуте Ринат Дасаев не смог зафиксировать мяч после удара Соколовского, и Сергей Морозов забил третий мяч, ставший победным.

В четвертьфинале горнякам достался другой московский клуб – «Динамо». «Бело-голубые» не стали играть в манеже, а выбрали в качестве места встречи Ташкент. Во втором тайме Искандер Джавадов вывел динамовцев вперёд. Но «Шахтёр» ответил голом Соколовского со штрафного. Снова командам пришлось задержаться на поле на 30 минут. И опять сказалась лучшая атлетическая подготовка дончан. Розыгрыш углового привёл к голу Ященко, а в конце встречи Грачёв убежал от защитников и в третий раз огорчил Алексея Прудникова. Горняки вышли в полуфинал, и сразу девять футболистов - Елинскас, Покидин, Пархоменко, Ященко, Морозов, Грачев, Акименко, Петров, Юрченко получили значки мастеров спорта.

В полуфинале команду Носова ждал «Зенит», выбивший из розыгрыша киевское «Динамо». И в этой встрече, проходившей в Донецке, соперникам не хватило 90 минут. В первом тайме на гол ленинградца Валерия Брошина ответил Владимир Куцев. На этот раз дело дошло до пенальти. Героем стал Валентин Елинскас, отбивший удары Владимира Казачонка и Бориса Чухлова. «Шахтёр» начинал чемпионат финалистом Кубка. Вторым соискателем неожиданно стал харьковский «Металлист».

За три недели, минувшие после проигрыша в Кубке, «Спартак» накопил и силы, и злость. Но после первого тайма на табло «Олимпийского» светились две фамилии Морозов и Грачёв. Уйти от поражения «красно-белые» не смогли. Юрий Гаврилов с пенальти один гол отыграл, но не более того. Обыграв во второй раз за месяц «Спартак», горняки проделали то же самое и с московским «Динамо». Единственный гол на счету Грачёва. Четыре очка в двух выездных матчах, да ещё в Москве. О таком старте можно было разве что мечтать.

Но первые встречи в родном Донецке несколько спустили финалистов Кубка с небес. «Пахтакору» проиграли 0:1, с «Зенитом» нулевая ничья. Зато в Тбилиси одержана красивая победа 3:2. И тут же холодный дождь в тёплом Баку – 1:3.

Финал Кубка был запланирован на 8 мая. Перед поездкой в «Лужники» дончане порадовали зрителей домашними победами над «Араратом» (3:0) и кутаисским «Торпедо» (1:0). «Шахтёр» вышел на первое место, что добавило команде настроения перед кубковым финалом.

Судьбу хрустального трофея решил единственный гол Сергея Ященко. Который и начал голевую атаку, запустив в забег Грачёва. Виктор обыграл защитника и прострелил. А там уже Ященко в окружении двух харьковчан смог нанести точный удар. «Кубок на-гора» - такими заголовками изобиловала в те дни наша спортивная пресса.

Торможение на финише

Выиграв Кубок, лидер отправился в Харьков, где финалист взял реванш с тем же счётом 1:0. Победный гол Соколовского в ворота «Торпедо» не смог вернуть дончан на первое место. А потом последовал спад - одно очко в пяти турах. Единственная радость, что эта ничья пришлась на игру в Киеве.

Победы над «Нистру» (6:2) и «Черноморцем» (2:0) несколько приподняли настроение. Первый круг «Шахтёр» завершил восьмым. Во второй половине был отрезок из четырёх побед подряд – над «Зенитом» в Ленинграде 2:0, тбилисским «Динамо» и «Нефтчи» в Донецке – 6:3 и 2:0, «Араратом» в Ереване 1:0. Но потом создалось ощущение, что все силы были брошены на завоевание Кубка. И немножко осталось на европейские баталии. В Кубке кубков всё сложилось отлично – четыре победы в четырёх осенних встречах. Сначала был обыгран датский «Б-93», потом швейцарский «Серветт». Горняки вышли в четвертьфинал.

Но концовку чемпионата «Шахтёр» смазал. Особенно три последние встречи. Сначала проиграли в Одессе. Потом «Спартак» рассчитался за весенние обиды 4:0, а в конце уже столичное «Динамо» одержало победу в Донецке. Как итог – девятое место. «Шахтёр» заслуживал большего. Хотя прогресс был очевиден, команда поднялась на пять строчек вверх.

В четвертьфинале Кубка кубков «Шахтёр» дал бой «Порту». Вёл в гостях 2:0, но уступил 2:3 не без помощи судей. Дома довольствовался ничьёй 1:1. Дальше не прошёл, но впечатление оставил хорошее. В том же 1984 году горняки взяли Кубок сезона в двухраундовом противостоянии с «Днепром». Но в первенстве страны выступили неважно – 13-е место.

В 1985 году дончане финишировали двенадцатыми, а Носова отправили в отставку. Затем командой руководили Олег Базилевич, а потом Анатолий Коньков и помощник Носова Валерий Яремченко. Своего лица лучший клуб Донбасса не терял, дважды – в 1985-м и 1986-м играл в финалах Кубка. Но выше шестого места не поднимался.