Серебряный «Ротор»

сегодня, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о громком успехе команды из Волгограда.

До Великой Отечественной войны Сталинград был заметной точкой на футбольной карте страны. В местном «Тракторе» работал молодой самобытный тренер Юрий Ходотов, исправно забивал один из самых метких бомбардиров Александр Пономарёв. Да и после войны команда из города, где шли ожесточённые бои, была на виду. Только уже как «Торпедо».

Олимпиец Сальков

Но постепенно футбол в Сталинграде пришёл в упадок. Клуб, неоднократно менявший название, обитал в низших дивизионах. Только в 1981 году «Ротор» смог выбраться в первую лигу. В Волгограде сложилась интересная команда - вратарь Виктор Владющенков, защитники Владимир Морокин и Александр Александрович Никитин, полузащитники Александр Борисович Никитин, Валерий Чупин, Валерий Ванин, Игорь Суровикин, нападающие Владимир Файзулин, Александр Гузенко, Виктор Васильев. Не все оставались на берегах Волги. А.Б. Никитин и Суровикин уходили в ростовский СКА , Васильев играл в московских ЦСКА и «Динамо». Но «Ротор» сначала стал крепким коллективом первой лиги, а потом задумался о повышении в классе. В 1988 одесский тренер Виктор Прокопенко осуществил давнюю мечту волжан - вернул их команду в высшую лигу после 38-летнего перерыва. Виктор Евгеньевич потом вернулся в «Черноморец», оставив о себе в Волгограде хорошую память. Словно знал, что предстоит вернуться. Так оно и произошло. Расцвет «Ротора» во второй половине 90-х связано во многом с Прокопенко.

Но свои первые медали - серебряные волжане выиграли под руководством другого известного специалиста - Владимира Салькова. Владимир Максимович заработал репутацию сильного тренера в конце 70-х, когда выигрывал с «Шахтёром» серебряные и бронзовые награды чемпионата СССР . Затем Сальков работал в столичном «Торпедо», после чего входил в тренерский штаб олимпийской сборной СССР . Сначала, как старший тренер, а потом в качестве помощника Эдуарда Малофеева и Анатолия Бышовца. Был одним из творцов победы наших футболистов на Играх в Сеуле. Затем Владимир Максимович продолжил работать с Анатолием Фёдоровичем и в первой сборной.

Веретенников и другие

Первый чемпионат России «Ротор» провёл в высшей лиге. Но выступил не лучшим образом - 12 место при 20 участниках. Волжане запомнились крупной победой над «Зенитом» 6:1, да появлением в их рядах атакующего полузащитника Олега Веретенникова. «Уралмаш» очень не хотел отпускать в Волгоград своего бомбардира. Веретенников даже повергся нападению неизвестных. Но всё же переход состоялся. В том же 1992 году в Волгоград прибыли ещё два футболиста, которым предстояло стать лидерами местного клуба. Нападающий Владимир Нидергаус приехал из алма-атинского «Кайрата». Ещё один нападающий - Валерий Есипов был воспитанником курского футбола. В первом чемпионате России он начинал в воронежском «Факеле», но ещё весной, вместе с московским динамовцем Виктором Леоненко сорвался в киевское «Динамо». Переход этот был совершён с нарушением правил. Чтобы избежать дисквалификации ФИФА Валерий покинул Киев и прибыл в «Ротор».

Сезон-92 «Ротор» начинал под руководством Виктора Папаева, но после неудачного старта его заменил Владимир Файзулин. Но затем президент клуба Владимир Горюнов решил пригласить на должность тренера опытнейшего Салькова. А также укрепил вратарскую линию. В помощь к Эдуарду Малому и Сергею Гриценко из «Зенита» приехал Андрей Мананников, который и стал первым номером команды.

Воспитанник «Днепра» Владимир Геращенко действовал на месте свободного защитника. Впереди располагался Сергей Нечай. За фланги отвечали Александр Шмарко и Владимир Бурлаченко. В запасе Александр Ещенко и Сергей Кузнецов.

В средней линии Олегу Веретенникову помогали Игорь Меньщиков, Александр Жидков и Александр Царенко. Всегда готовы были выйти на поле Олег Стогов, добывавший с Виктором Прокопенко путёвку в союзную высшую лигу, будущий киевский динамовец Алексей Герасименко и легенда волгоградского футбола Александр Борисович Никитин. Основная пара нападающих Владимир Нидергаус и Валерий Есипов. Им могли помочь Андрей Коваленко и Олег Нечаев.

Выше только «Спартак»

«Ротор» начал сезон неудачно - проиграл в Находке местному «Океану» 1:3. Во Владивостоке волжане завершили нулевой ничьёй встречу с «Лучом». Тяжёлый выезд на Дальний Восток, которого боялись едва ли не все коллективы высшей лиги, остался позади.

Силу обновлённого «Ротора» первым ощутил на себе ЦСКА , битый на берегах Волги 0:3. Олег Веретенников забил два мяча из трёх. Третий гол на счету Александра Царенко, который в следующем туре принёс победу над столичным «Локомотивом». Волжане же поднялись на третье место. В Ставрополе команда Салькова оступилась 0:1, зато дубль Есипова помог взять два очка в Ростове-на-Дону.

А потом волжане пошли вверх. Обыграны дома «Жемчужина» и вице-чемпион владикавказский «Спартак», разгромлен в Екатеринбурге «Уралмаш». После ничьей в Набережных Челнах с КАМАЗом «Ротор» уверенно расположился на четвёртом месте. Но и этого показалось мало. Разгромлен нижегородский «Локомотив», и волгоградцы уже вторые. «Ротор» выстоял в Москве и в игре с «Динамо» 0:0 и против всесильного «Спартака» - 1:1. Домашняя ничья с «Торпедо» была воспринята, как неудача. Тем более, что гости спаслись в конце игры.

В середине чемпионата последовал некий спад. Сначала «Ротор» проиграл в Камышине соседям из «Текстильщика» 1:3, потом в Москве «Локомотиву». Пришлось спуститься с уже насиженного второго места на третье. Но потом «поправил прицел» Веретенников и волжане снова принялись набирать очки. После 24 тура «Ротор» попросил «Торпедо» освободить второе место, которое он уже не покидал. И хотя случались неприятности, типа проигрыша «Асмаралу», волжане смотрелись убедительно. Даже «Спартак» покинул Волгоград побеждённым. Чемпион набрал в играх с серебряным призёром лишь одно очко.

Было бы ошибочно утверждать, что серебряные медали дались волжанам легко. Преследователи - столичные «Торпедо» и «Динамо», камышинский «Текстильщик» предпринимали попытки обойти команду Салькова. Но «Ротор» по праву пришёл на финиш вторым и завоевал путёвку в Кубок УЕФА . Олег Веретенников тоже стал вторым - в списке бомбардиров с 19 голами. Больше забил только форвард КАМАЗа Виктор Панченко. 13 раз огорчал соперников Владимир Нидергаус, 8 - Валерий Есипов.

В двух последующих сезонах «Ротор» не попадал в призёры. Европейский дебют тоже не задался - волжане попали на грозу наших клубов французский «Нант». К тому времени Салькова уже не было в команде. В июне 1994 года в Волгоград вернулся Виктор Евгеньевич Прокопенко, который вписал в историю клуба славные страницы. Но об этом в другой раз.