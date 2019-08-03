«Манчестер Юнайтед» - «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:42

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Оле-Гуннара Сульшера весьма неплохо зарекомендовали себя в рамках предсезонной подготовки. Всего лишь один гол пропустили «красные дьяволы» в пяти поединках. Видно, что идет определенное перестроение команды в направление более оборонительного футбола.

«Манчестер Юнайтед» провалил в прошлом году выступление в АПЛ , заняв только шестую позицию. В этом сезоне от команды болельщики ждут улучшения своих результатов.

«Милан»

На пятом месте финишировали «россонери» в серии А. Только один пункт отделил команду от зоны Лиги Чемпионов. Теперь остается попытаться наверстывать упущенное и вернуть болельщикам возможность видеть поединка самого лучшего клубного чемпионата.

«Милан» два матча провел в рамках предсезонной подготовки. В обоих поединках, «дьяволы» уступили со счетом 0:1. Назначение Марко Джампаоло на пост главного тренера команды является весьма интересным решением. Очень любопытно будет наблюдать за «Миланом» под руководством этого специалиста.

Котировки букмекерской конторы Pinnacle на текущую встречу:

Победа «Манчестер Юнайтед» - 1,85

Ничья – 3,80

Победа «Милана» - 3,80

Интересные факты

«Манчестер Юнайтед» выиграл пять поединков кряду

«Милан» не забивал гол с 26 мая 2019 года

Коллектив из Манчестера не пропускает уже на протяжении 450 минут

В последнем поединке между этими командами был зафиксирован счет 1:1

Прогноз

Нас ожидает открытый футбол, так как «Милан» уже очень давно не забивал гол и будет нацелен изменить эту тенденцию. «Манчестер» оставляет приятные впечатление в рамках товарищеских поединков. Ожидаем, что игра раскроется и команды будут нацелены продемонстрировать свои лучшие тактические наработки. Ставка на итоговый тотал больше 2,5 голов выглядит перспективным решением для ставки. В букмекерской конторе Pinnacle текущий исход можно сыграть с коэффициентом 1,75.