«Манчестер Юнайтед» - «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Манчестер Юнайтед»
Подопечные Оле-Гуннара Сульшера весьма неплохо зарекомендовали себя в рамках предсезонной подготовки. Всего лишь один гол пропустили «красные дьяволы» в пяти поединках. Видно, что идет определенное перестроение команды в направление более оборонительного футбола.
«Манчестер Юнайтед» провалил в прошлом году выступление в АПЛ, заняв только шестую позицию. В этом сезоне от команды болельщики ждут улучшения своих результатов.
«Милан»
На пятом месте финишировали «россонери» в серии А. Только один пункт отделил команду от зоны Лиги Чемпионов. Теперь остается попытаться наверстывать упущенное и вернуть болельщикам возможность видеть поединка самого лучшего клубного чемпионата.
«Милан» два матча провел в рамках предсезонной подготовки. В обоих поединках, «дьяволы» уступили со счетом 0:1. Назначение Марко Джампаоло на пост главного тренера команды является весьма интересным решением. Очень любопытно будет наблюдать за «Миланом» под руководством этого специалиста.
Котировки букмекерской конторы Pinnacle на текущую встречу:
Победа «Манчестер Юнайтед» - 1,85
Ничья – 3,80
Победа «Милана» - 3,80
Интересные факты
- «Манчестер Юнайтед» выиграл пять поединков кряду
- «Милан» не забивал гол с 26 мая 2019 года
- Коллектив из Манчестера не пропускает уже на протяжении 450 минут
- В последнем поединке между этими командами был зафиксирован счет 1:1
Прогноз
Нас ожидает открытый футбол, так как «Милан» уже очень давно не забивал гол и будет нацелен изменить эту тенденцию. «Манчестер» оставляет приятные впечатление в рамках товарищеских поединков. Ожидаем, что игра раскроется и команды будут нацелены продемонстрировать свои лучшие тактические наработки. Ставка на итоговый тотал больше 2,5 голов выглядит перспективным решением для ставки. В букмекерской конторе Pinnacle текущий исход можно сыграть с коэффициентом 1,75.