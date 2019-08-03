«Боруссия» Дортмунд - «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:58

«Боруссия» Дортмунд

Льсьен Фавр в прошлом сезоне сумел неплохо поставить атакующую игру своих подопечных. Удалось команде в первом круге Бундеслиге отыграть очень качественно, но спад после зимы помешал претендовать на победу в регулярном чемпионате.

В межсезонье «шмели» неплохо поработали на трансферном рынке. Выделяются приобретения Матса Хуммельса и Пако Алькасера. В пяти товарищеских матчах «Боруссия» Дортмунд побеждала, что говорит о том, что команда в отличном настроении подходит к противостоянию за Суперкубок.

«Бавария»

Нико Ковач получил реальный шанс доказать всем, что он уже готов к управлению топ-клубом. На трасферном рынке «Бавария» уже потратила около 115 миллионов евро на приобретение Бенжамена Павара и Люка Эрнандеса. Рибери и Роббен больше не выступают за «красных».

В прошлом сезоне, несмотря на не самый убедительный старт «Бавария» все-таки завоевала серебрянную салатницу. Теперь команде остается сбросить груз ответственности и попытаться продемонстрировать наработки с новым главным тренером.

Котировки букмекерской конторы Pinnacle на текущую встречу:

Победа «Боруссии» Дортмунд - 3,30

Ничья – 3,95

Победа «Баварии» - 2,10

Интересные факты

Трижды в рамках Суперкубков побеждала «Боруссия» и дважды «Бавария»

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами

Прогноз

По нашему мнению, нас ждет осторожная игра со стороны обеих команд. «Боруссия» заметно усилилась, но «Баварии» будет сложно играя в Дортмунде легко завоевать титул. Ожидаем, что подопечные Ковача вряд ли с первых минут встречи начнут стремительно атаковать. Мы считаем, что ждать быстрого гола в этой встрече не стоит, поэтому ставка на итоговый тотал меньше 3,5 голов выглядит весьма интересно. В букмекерской конторе Pinnacle текущий исход можно сыграть с коэффициентом 1,52.