Первые шаги российских клубов в Лиге чемпионов. Как это было?

вчера, 13:00

«Краснодар» станет 9-м клубом из России, который лично познакомится с Лигой чемпионов. «Соккер.ру» - о дебютных сезонах в престижнейшем турнире однокашников «быков».

Если в различных турнирах под эгидой УЕФА выступали 28 российских клубов, то в элитную Лигу чемпионов до сегодняшнего вечера заглядывали только восемь клубов. «Краснодару» суждено стать девятым, сегодня «черно-зеленые» померятся силами с «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда. Надеемся, «быки» взяли хороший разгон, а их дебют не ограничится двумя матчами квалификации. А ведь бывали и такие случаи…

1. ЦСКА

Дебютный сезон: 1992/93 (10 матчей = 3В 3Н 4П; голы: 11-16) — четвертьфинал

ЦСКА стал первым российским клубом, сыгравшим в Лиге чемпионов. Армейцы получили путевку в первый розыгрыш реорганизованного турнира (до этого он назывался Кубок европейских чемпионов) как последние чемпионы Советского Союза. Схема розыгрыша была совсем не похожа на сегодняшнюю: был предварительный этап, 1/16 и 1/8 финала в виде плей-офф, а восемь сильнейших команд делились на два стандартных квартета, играли в два круга и выявляли победителей, которые встречались в финале.

Так вот, ЦСКА добрался до групповой стадии, вошел в восьмерку сильнейших команд первого розыгрыша, сотворив по ходу дела громкую сенсацию. Победу над исландским «Викингуром» в 1/16 финала ждали (5:2 по сумме двух матчей), но, когда армейцам досталась «Барселона» в 1/8, многие подумали, что это конец. Это была каталонская «Дрим-Тим» под руководством Йохана Кройфа. Звездный состав впечатлял: Субисаррета, Куман, Гвардиола, Лаудруп, Стоичков, Надаль, Бегиристайн. Ко всему прочему «Барса» являлась действующим обладателем Кубка чемпионов.

Но ЦСКА не стушевался в дуэли с грандом: игра в Москве завершилась со счетом 1:1, а матч на «Камп Ноу» по праву считается одним из главных еврокубковых подвигов армейцев. Проигрывая 0:2 после получаса игры, ЦСКА одержал волевую победу со счетом 3:2. К сожалению, на групповом этапе развить успех не удалось: 0 побед, 2 очка и последнее место в группе с «Марселем», «Глазго Рейнджерс» и «Брюгге». Тем не менее, благодаря победе над «Барселоной», дебют под российским флагом удался.

2. «Спартак»

Дебютный сезон: 1993/94 (10 матчей = 5В 3Н 2П; голы: 22-14) — четвертьфинал

Аналогичным образом год спустя выступил первый чемпион России — московский «Спартак», разница только в деталях: на пути к групповому этапу «красно-белым» не попался гранд, а в квартете спартаковцам удалось одержать победу, набрать 5 очков и занять третье место. На пути к четвертьфинальным группам «Спартак» вообще не испытал сопротивления: в 1/16 финала был уничтожен недавний соперник по союзным первенствам, рижский «Сконто» - 9:0 по сумме двух матчей. В 1/8 крепко досталось польскому «Леху» - 7:2.

В соперники по групповой стадии слепой жребий определил москвичам «Барселону», «Монако» и «Галатасарай». Все как-то сразу не задалось: в дебютном матче против «Монако» «Спартаку» пришлось играть… в синей форме. Дело в том, что домашняя форма монегасков наполовину красная и наполовину белая, поэтому москвичи не могли использовать ни один из своих комплектов, а в предоставленной форме вражеского цвета уступили 1:4. К слову, проиграла команда Олега Романцев лишь дважды, но об раза крупно — еще 1:5 «Барселоне», зато в домашних матчах сплошные ничьи, а единственную победу «Спартак» героически добыл в стамбульском филиале ада — на «Али Сами Ен», где «Галатасарай» был обыгран со счетом 2:1.

3. «Алания»

Дебютный сезон: 1996/97 (2 матча = 0В 0Н 2П; голы: 3-10) — квалификационный раунд (1/16)

Такого дебюта, как был у «Алании», врагу не пожелаешь. Или только врагу и пожелаешь. Чемпионы России 1995 года должны были преодолеть один раунд, чтобы попасть в групповой этап. Схема турнира к тому моменту уже изменилась, основная сетка начиналась с группового турнира на 16 команд (4 группы по 4 клуба). Но «барсы» расстались с Лигой чемпионов уже после встречи с «Рейнджерс» в квалификации, причем буквально сгорели в противостоянии с шотландцами. После поражения 1:3 в Глазго во всей Осетии две недели говорили о реванше и ждали приезда «Рейнджерс» во Владикавказ. «Джерс» приехали и вынесли хозяев поля со счетом 7:2. Самое печальное, что это единственные два матча «Алании» в Лиге чемпионов.

4. «Локомотив»

Дебютный сезон: 2000/01 (2 матча = 0В 0Н 2П; голы: 1-6) — 3-й квалификационный раунд

«Локомотив» под руководством Юрия Сёмина в конце прошлого века набрал силу, стал главным соперником «Спартака» в чемпионате, да и в еврокубках железнодорожники шли успешно: два сезона подряд доходили до полуфинала Кубка Кубков — серьезное достижение. Однако дебют в Лиге чемпионов получился ужасным, причем все кончено было уже в первом матче против «Бешикташа», который в Стамбуле выиграл 3:0. В Москве «Локо» сыграл не многим лучше — поражение 1:3.

5. «Зенит»

Дебютный сезон: 2008/09 (6 матчей = 1В 2Н 3П; голы: 4-7) — групповой этап (1/16), 3-е место

«Зенит» в 2007 году впервые стал чемпионом России, поэтому получил прямую путевку в групповой этап следующей Лиги чемпионов. Сейчас «сине-бело-голубые» выглядят искушенными еврокубковыми бойцами, но свой первый матч в Лиге чемпионов они провели всего лишь 11 лет назад. И уступили в Турине «Ювентусу», пропустив единственный мяч в концовке матча после сумасшедшего удара Дель Пьеро. В группе также были «Реал» и БАТЭ , свою единственную победу «Зенит» одержал как раз над белорусами на выезде со счетом 2:0, а вот дома переиграть БАТЭ не удалось — 1:1. «Реал» переиграл петербуржцев в обоих матчах, а вот «Ювентус» на «Петровском» довольствовался нулевой ничьей. Заняв третье место в группе, «Зенит» отправился в Кубок УЕФА защищать свой титул, но преодолел только один раунд.

6. «Рубин»

Дебютный сезон: 2009/10 (6 матчей = 1В 3Н 2П; голы: 4-7) — групповой этап (1/16), 3-е место



Шестым дебютантом Лиги чемпионов от РПЛ стал казанский «Рубин», выигравший чемпионат России в 2008 году. Команда Курбана Бердыева выступила так же, как «Зенит» годом раньше, даже разница забитых и пропущенных мячей одинаковая. Правда, «Рубин» набрал на одно очко больше, но этого все равно не хватило для выхода в плей-офф турнира, пришлось довольствоваться третьей строчкой. Самое поразительное, что свою единственную победу казанцы одержали над «Барселоной» на «Камп Ноу» со счетом 2:1. Впрочем, каталонцы все равно выиграли группу, будущий чемпион «Интер» финишировал на второй строчке, а опередил «Рубин» и киевское «Динамо».

7. «Динамо»

Дебютный сезон: 2009/10 (2 матча = 1В 0Н 2П; голы: 1-2) — третий квалификационный раунд

В том же сезоне, что и «Рубин», дебютировало в Лиге чемпионов московское «Динамо». «Бело-голубые» играли в квалификации престижного турнира как бронзовые призеры предыдущего чемпионата России. Москвичей постигла судьба «Алании»: встретить шотландцев и «умереть». Но здесь хотя бы была борьба. «Динамо» даже удалось добыть победу в Глазго благодаря голу Александра Кокорина, однако на своем поле москвичи проиграли крупнее и оказались за бортом турнира. Это единственные два матча «Динамо» в Лиге чемпионов, как и у «Алании».

8. «Ростов»

Дебютный сезон: 2016/17 (10 матчей = 3В 4Н 3П; голы: 15-16) — групповой этап (1/16), 3-е место

Перед «Краснодаром» дебютировал в Лиге чемпионов другой клуб с юга России - «Ростов», и несмотря на весь скепсис, «желто-синие» не ударили в грязь лицом во время знакомства с Лигой чемпионов. Во-первых, ростовчане преодолели два квалификационных раунда прежде, чем попасть в группу, причем соперники были не из последних - «Андерлехт» (2:2; 2:0) и «Аякс» (1:1; 4:1). Во-вторых, в «группе смерти» с «Атлетико», «Баварией» и ПСВ «Ростов» сумел оставить позади голландцев и одержал запоминающуюся домашнюю победу над «Баварией» со счетом 3:2. Если «Краснодар» повторит путь соседей, мы точно не расстроимся.

9. «Краснодар»

Дебютный сезон: 2019/20 — ???

Чтобы попасть в групповую стадию Лиги чемпионов, «Краснодару» нужно выбить «Порту», а затем расправиться с победителем противостояния «Истанбула» и «Олимпиакоса». Если удастся попасть в основную сетку турнира — это будет большим успехом. Для этого нужно в каждом матче сыграть на максимуме возможностей и не делать соперникам подарки. «Краснодар» начинает свой путь в Лиге чемпионов сегодня домашним матчем с «Порту». Успеха «быкам»!