Клятва у могилы тренера

вчера, 19:00

Соккер.ру» рассказывает, как «Порту» выиграл Кубок чемпионов, дважды одолев киевское «Динамо».

Соперник «Краснодара» по квалификационному раунду Лиги чемпионов «Порту» давно зарекомендовал себя одним из лучших клубов у себя в стране. Но на международной арене «драконы» выглядели куда скромнее «Бенфики» и «Спортинга».

Первый штурм вершины

Только в 1984 году «Порту», руководимый Жозе Педроту добрался до финала Кубка кубков, одолев по дороге, а именно в четвертьфинале, донецкий «Шахтёр». В решающем матче «драконы» всё же уступили «Ювентусу» (1:2) и остались без трофея. Педроту покинул пост старшего тренера. Не из-за поражения, а по состоянию здоровья. В борьбе за европейский Кубок он даже не заметил, что болен. Тяжёлый недуг был выявлен уже на поздней стадии, и через полгода Жозе Мария Педроту умер в возрасте 56 лет. На могиле тренера футболисты поклялись выиграть чемпионский титул и международный трофей. И это не было пустой бравадой.

К тому времени командой руководил молодой (38 лет) Артур Жорже. Тот самый, что когда-то недолго работал с ЦСКА . Жорже - это не фамилия, а второе имя Артура Жорже Браги Мелу Тейшейры. Артур - воспитанник «Порту», но немалую часть карьеры провёл во враждебной «Бенфике», где зарекомендовал себя метким бомбардиром. Завершив выступления, Артур Жорже получил диплом тренера в ГДР , поработал в «Витории» и «Белененсеше», и лишь потом счёл себя готовым для больших дел.

Артур Жорже с большим уважением относился к своему предшественнику и не стал ломать ничего из сделанного Педроту. Наоборот, он дал команде созреть и усилил несколько позиций. Например, напарником обладателя двух Золотых бутс Фернанду Гомеша в атаке стал алжирец Рабах Маджер. А у «Спортинга» удалось увести самое яркое юное дарование Португалии - полузащитника Паулу Футре. И в следующем году «драконы» стали чемпионами после шестилетней паузы. Кубок взять не получилось - уступили в финале «Бенфике», да и в Кубке кубков быстро отмучились. Выявилось и слабое звено в команде. Молодой вратарь Зе Бету считался весьма перспективным, многие специалисты видели в нём преемника Мануэла Бенту в воротах сборной. Недостатка в доверии со стороны тренеров у Зе тоже не было. Но при всём своём бесспорном таланте, Зе Бету не был стабилен и порой допускал нелепые ошибки. Излишняя эмоциональность только вредила голкиперу. Поэтому руководство клуба полгода искало сильного вратаря-иностранца, и в январе 1986 вытащило из французской «Бастии» Юзефа Млынарчика, одного из героев чемпионата мира 1982 года. С поляком стало намного спокойнее. «Порту» снова выиграл первенство страны. Из Кубка чемпионов он вылетел ещё с Зе Бету , собственно поэтому Млынарчика и вытащили с Корсики, где он зарабатывал себе на пенсию.

Подросшие «драконы»

С чемпионствами всё складывалось удачно. Но игроки «Порту» поклялись на могиле Жозе Педроту выиграть что-то ещё более весомое. Надо было выполнять. Для этого и без того крепкий состав был усилен. Приехал основной нападающий сборной Бразилии Валтер Казагранде. Крепкий детинушка за метр девяносто. Из «Спортинга» вернулись полузащитники португальской сборной Жайме Пашеку и Антониу Соуза. Команда созрела для больших дел.

34-летний Юзеф Млынарчик переживал вторую молодость в воротах, а Зе Бету на лавочке приводил в порядок нервы. За правый фланг обороны отвечал капитан «драконов» Жоау Пинту, на противоположном фланге трудился Аугушту Инасиу. Эдуарду Луиш и Селзо составляли основную пару в центре обороны. И их сменщики - Бандеринья (правый), Лаурета (левый), Эурику и Антониу Лима Перрейра. Правый полузащитник - однофамилец самого Фернандо Магеллана Жайме Магальянеш (именно так звучит в оригинале фамилия мореплавателя), слева - Паулу Футре. В запасе Жозе Семеду и Вермелинью. Отличный выбор центральных полузащитников Жайме Пашеку, Антониу Соуза, Ким, Антониу Андре, Фрашку. В нападении его бомбардирское величество Фернанду Гомеш, Рабах Маджер, Валтер Казагранде и два его соотечественника из Бразилии - Жуари и Элой.

«Порту» начинал сезон матчем с «Бенфикой» на своём старом стадионе «Даш Анташ». Дважды «драконы» вели в счёте, но довольствовались ничьёй 2:2. Потом снова 2:2 - уже в Гимарайнше с «Виторией». Только в третьем туре чемпион порадовал своих болельщиков крупной победой над «Шавешом» (3:0). А потом снова ничья, уже нулевая с «Риу Аве». Короче говоря, старт у чемпионов не то, чтобы не задался, но могли начать резвее.

Первым соперником в Кубке чемпионов стал «Аякс». Нет, не голландский. Мальтийский «Рабат Аякс», которому выписали девять голов на «Даш Анташ». Фернанду Гомеш забил четыре мяча. В промежутке между двумя встречами «Порту» одержал две убедительных победы и подтянулся к лидерам, которых на тот момент было несколько.

На Мальте команда Артура Жорже выступила не слишком ярко, ограничилась одним голом в концовке. Для суммарной победы 10:0 этого оказалось достаточно. Первый барьер был взят легко. А вот со вторым возникли некие сложности. Первый матч с чехословацким «Витковице» был проигран 0:1. Но в ответной игре «Порту» к середине тайма вёл 2:0. Довольно зыбкое преимущество. Забей чехи один мяч, и «драконы» были б свободны от международных дел. Но Паулу Футре в конце встречи снял все вопросы. «Порту» вышел в четвертьфинал и мог до весны сосредоточиться на делах домашних.

В чемпионате «Порту» долго шёл без поражений. Но и «Бенфика» тоже не спешила стирать ноль в соответствующей графе. Команды меняли друг друга на вершине, но «драконы», чаще игравшие вничью, пропустили «орлов» вперёд. Однако в декабре «Бенфика» получила семь штук от соседей из «Спортинга», забив в ответ один мяч. Количество очков стало равным, а вот разница мячей вывела чемпионов на первое место. Но в январе два лидера встретились уже в Лиссабоне, где «орлы» были убедительнее команды с севера (3:1). После домашней ничьей с «Виторией» команда Артура Жорже и вовсе отошла на третью строчку. Ненадолго, на один тур. Но «Бенфика» уже держала отрыв в два очка от преследователей.

Незабываемая весна

Зима пролетела. «Порту» по-прежнему гнался за «Бенфикой». Подоспела пора матчей Кубка чемпионов. В четвертьфинале на пути возник датский «Брондбю». Мало кому известный Петер Шмейхель никак не хотел пропускать на «Даш Анташ». Один раз пришлось после гола Рабаха Маджера. Победа 1:0 ещё ничего не гарантировала. Тем более что датчане первыми добились успеха, и гол Пера Стеффенсена долго оставался единственным. От необходимости играть ещё полчаса, а может, и бить пенальти, гостей избавил вышедший на замену Жуари. Ничья 1:1 вывела «Порту» в полуфинал. Навстречу к киевскому «Динамо».

Фаворитом в этом противостоянии считался чемпион СССР . Весной 1986 команда Валерия Лобановского выиграла Кубок кубков, динамовец Игорь Беланов взял Золотой мяч. Правда, в Суперкубке киевляне уступили румынской «Стяуа». Ещё мало кому известный Георге Хаджи со штрафного забил победный гол. Но в Киеве эту неудачу сочли досадной случайностью. «Динамо» играючи разобралось в четвертьфинале с «Бешикташем» и всерьёз нацелилось на покорение главной европейской вершины. «Обыграли „Бешикташ“ - Кубок чемпионов наш», - эта кричалка была довольно популярна в Киеве весной 1987 года. Но недолго.

«Порту» же переживал спад. После проигрышей «Портимоненсе» и «Спортингу» отставание «драконов» от «Бенфики» выросло до шести очков. Было ясно, что с чемпионским титулом придётся расстаться. С одной стороны, неприятно. А с другой, можно было направить всю энергию на победу в Кубке чемпионов.

Первый матч проходил в Португалии, что тоже давало некоторое преимущество динамовцам. Которые весьма уверенно начали встречу в гостях. На 20 минуте Олег Блохин отправил мяч в ворота Млынарчика. Но голландский судья Ян Кайзер где-то высмотрел положение «вне игры» и гол не засчитал. После перерыва «драконы» прибавили, и гости оказались к этому не готовы. Ошибка Алексея Михайличенко на своей половине поля обернулась голом Футре. Тут же Андрей Баль схватил вторую необязательную жёлтую карточку, оставив динамовцев в меньшинстве. Прошли считанные минуты, и мяч попал в руку Олегу Кузнецову в штрафной киевлян. Пенальти реализовал Андре.

Но «Динамо» пришло в себя и не позволило хозяевам развить успех. Играя в меньшинстве гости сумели сократить отставание - Павел Яковенко использовал навес Михайличенко. А 0:2 и 1:2 в еврокубках далеко не одно и то же. Гол на чужом поле оставил советский клуб фаворитом полуфинальной пары.

Две недели Киев жил футболом, предвкушая отмщение за несправедливое, как было принято считать, поражение в Португалии. Все билеты на стотысячный «Республиканский» были раскуплены за считанные часы. В победе «Динамо» мало кто сомневался. Тем более было достаточно выиграть 1:0.

Но уже на четвёртой минуте настроение на «Республике» стало минорным. Штрафной не таил больших угроз хозяевам. Но Виктор Чанов перемудрил с построением стенки. Он сместился в центр и оставил незащищённым маленькое пространство в углу, который должен защищать вратарь. Туда и пробил центральный защитник Селзо. Прошло семь минут, и Олег Кузнецов не уследил за Фернандо Гомешом - 0:2. Алексей Михайличенко тут же отыграл один гол. Но теперь динамовцам нужно было забивать Млынарчику ещё три. А это оказалось не по силам команде Валерия Лобановского. Моменты были, однажды после удара Михайличенко содрогнулась перекладина. Но эти эпизоды не стали голами. «Порту» выиграл снова со счётом 2:1 и вышел в финал. Во втором полуфинале «Бавария» оказалась сильнее «Реала» 4:1 и 0:1. Судьба Кубка чемпионов решалась в Вене, на стадионе «Пратер».

В победе «Баварии» мало кто сомневался. Тем более что финал проходил в соседней Австрии, и мюнхенцы могли рассчитывать на внушительную поддержку трибун. И начало матча только укрепило позиции тех, кто ставил на немецкий суперклуб. Молодой полузащитник Людвиг Кёгль головой отправил мяч в ворота «Порту». Давление баварцев усилилось. Селзо уже заработал одну жёлтую карточку и чудом избежал второй. Но счёт на табло не менялся, и во втором тайме чемпион Западной Германии решил заняться «усушкой игры», ибо счёт 1:0 его вполне устраивал.

И когда до конца второго тайма оставалось 13 минут, а болельщики «Баварии» распевали победные песни, произошло чудо. Именно так можно назвать гол Рабаха Маджера. Прострел и точный удар пяткой. Минуло три минуты, и тот же Маджер сотворил второй гол. Это после его прострела Жуари метров с пяти вогнал мяч в ворота Жана-Мари Пфаффа - 2:1. В оставшиеся десять минут «Бавария» не смогла сделать ничего. Кубок чемпионов достался «Порту». Обещание, данное у могилы Жозе Педроту, было исполнено.

«Я верил, что мы выиграем этот матч. Может быть, мы слишком сильно опасались „Баварию“ до перерыва, но после перерыва поняли, что оснований бояться нет. Ведь в полуфинале мы одолели не менее сильную команду - киевское „Динамо“», - заявил после финала тренер-триумфатор Артур Жорже.

Чемпионом «Порту» в тот год не стал. Слишком много сил было брошено на алтарь победы в Кубке чемпионов. На финише «драконы» отстали от «Бенфики» всего на очко. Как тут не вспомнить необязательные ничьи.