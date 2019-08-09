«Монако» - «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:52

«Монако»

На семнадцатой позиции финишировали «монегаски» в Лиге 1 в прошлом сезоне. Теперь остается команде выполнить необходимую работу над ошибками. «Монако» потратили на трансферном рынке 67 миллионов евро. Самыми яркими приобретениями стали покупки Джелсона Мартинша, Бенжамена Леконта и Рубена Агиллара.

В рамках межсезонья команда провела восемь товарищеских матчей в которых сумела победить в четырех поединках.

«Лион»

Результаты Брюно Женезио в прошлом сезоне не удовлетворили руководство клуба и было принято решение уволить этого специалиста. Хотя клуб финишировал в зоне Лиги Чемпионов – второе место. Ему на смену пришел бразилец Сильвиньо. Покинули команду Набиль Фекин, Танги Ндомбеле, Ферлан Менди и Кристофер Мартинш Перейра.

«Лион» плохо выступал в рамках межсезонья, проиграв 4 из 5 поединков. Видно, что кардинальные изменения внутри команды кардинальным образом сказываются на итоговом результате.

Котировки БК Pinnacle на матч «Монако» - «Лион»:

Победа Монако – 3,00

Ничья – 3,55

Победа Лиона – 2,40

Интересные факты об игре

«Монако» сумел в четырех товарищеских поединках не пропустить ни одного гола

«Монегаски» не проиграли в четырех последних матчах

«Лион» пропускал в каждой игре межсезонья

Дважды между собой встречались команды и обменялись уверенными домашними победами

Прогноз

Сильвиньо пока находится в поисках идеальной игровой модели. Тяжело будет гостям в текущем противостоянии. Наверняка «Монако» сумеет в этом сезоне вернутся в число лидеров чемпионата. Для этого нужно будет попробовать с победы стартовать в противостоянии с таким сильным соперником. Ожидаем тяжелую победу «Монако», но немного подстрахуем свой выбор нейтральной форой 0. В букмекерской конторе Pinnacle сделать такую ставку можно будет с коэффициентом 2,14.