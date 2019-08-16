Король Лев

вчера, 17:44

«Соккер.ру» начинает серию рассказов о «Реале» Лео Бенхаккера.

Летом 1986 года в офисе мадридского «Реала» появился худой, ещё не пожилой, но начинающий седеть человек. Он довольно бегло говорил по-испански, хотя испанцем не был. Энергичный, эмоциональный, он сразу понравился президенту Рамону Мендосе. Как вы уже могли догадаться, звали незнакомца Лео Бенхаккер. Ему предстояло заменить у руля «сливочных» легенду клуба Луиса Моловни, только что выигравшего Кубок УЕФА и вернувшего мадридцам звание чемпиона.

Костолом из Голландии

Бенхаккер, чья фамилия переводится с голландского «Костолом», тоже успел заработать приличную репутацию. У себя на родине он приводил «Аякс» к победе в чемпионате и работал с национальной сборной. В Испании Лео три года тренировал «Сарагосу» и вытащил её из второй десятки на более приличные позиции. Рамон Мендоса, занявший в 1985 году президентское кресло, считал, что голландец сможет сделать «Реал» более современным, более динамичным, а стало быть, и более конкурентоспособным. А главное, Бенхаккер выглядел в глазах президента именно тренером, способным осуществить главную мечту – выиграть наконец-то Кубок чемпионов. В 1986 году исполнилось двадцать лет со дня последнего европейского триумфа. «Ушастый кубок», на заре своего существования бывший едва не собственностью «Реала», всячески избегал своего первого владельца. Луис Моловни завоевал два Кубка УЕФА , но что такое бывший Кубок ярмарок на фоне Кубка чемпионов!

Сезон предстоял длинный. В Испании ввели экспериментальную формулу. За двухкруговым турниром следовали дополнительные – для команд, занявших места с 1 по 6, с 7 по 12 и с 13 по 18. А это ещё 10 дополнительных встреч к 34 имевшимся.

Но перемен в составе «Реала» было немного. Из «Севильи» пришёл опытный вратарь Франсиско, или как его чаще называли Пако Буйо, отыгравший более 300 встреч не только в воротах андалусийцев, но и в «Депортиво». А ещё Пако был участником московской Олимпиады и дублёром Андони Субисарреты в сборной Испании. Защитника Бернардино Серрано, более известного как Мино, пригласили из «Спортинга». В «Црвене Звезде» присмотрели полузащитника Милана Янковича. Ушли в «Майорку» два защитника – ветеран Исидро Сан-Хосе и переставший попадать в основу Франсиско Бонет. Закончили выступления два вратаря-ветерана, два вечных соперника, наконец, два «Кота» - просто «Кот» и «Одесский кот» - Мигель Анхель и Мариано Гарсия Ремон.

Наследство Моловни

Франсиско Буйо обосновался в воротах, отодвинув в запас Агустина и Хосе Мануэля Очоторену. Справа в обороне по-прежнему играл Чендо, а слева Хосе Антонио Камачо, ставший главным проводником идей Бенхаккера. Антонио Маседа пропустил весь год из-за травмы. Ожидалось, что его заменит в центре обороны Мино. Но Бенхаккер передвинул в центр дублёра Камачо Хесуса Анхеля Солну, который стал напарником Мануэля Санчиса. Мино появлялся на поле реже, чем Хосе Антонио Сальгейро.

В средней линии новый тренер ничего менять не стал. Мичел справа, Гордильо слева, Рикардо Гальего в центре, а Рафаэль Мартин Васкес там, где прикажут. Иногда выходил Милан Янкович, если вписывался в лимит. Положено было иметь только двух легионеров в заявке, и эти места отдавались нападающим аргентинцу Хорхе Вальдано и мексиканцу Уго Санчесу. Третьим форвардом был любимец «Сантьяго Бернабеу» Эмилио Бутрагеньо. Ещё два кумира – стареющие Сантильяна и Хуанито обычно начинали матчи на скамейке запасных. Но оба ветерана до сих пор были полезны. И не только, как носители традиций и боевого духа. Вернулся из «Сарагосы» Мигель Пардеса, и вся La Quinta del Buitre («пятёрка стервятников» была в сборе – Бутрагеньо, Васкес, Санчис, Мичел и Пардеса). Но всем пятерым суждено было выйти на поле лишь однажды. Пардеса снова не воспользовался своим шансом.

Испанский марафон и европейские баталии

Главным соперником в домашнем первенстве виделась «Барселона». На помощь британской бригаде – тренеру Терри Венейблсу и нападающим Гари Линекеру и Стиву Арчибальду приехал Марк Хьюз. Оба баскских коллектива – «Атлетик» и «Реал Сосьедад» заметно сдулись. Но весьма серьёзную силу представлял собой второй барселонский клуб – «Эспаньол».

В прологе сезона - Трофее Сантьяго Бернабеу - «Реал» уступил победителю Кубка кубков киевскому «Динамо» 2:3. Матч был омрачён тяжёлой травмой полузащитника киевлян Ивана Яремчука, сломавшего ногу в столкновении с Хорхе Вальдано.

«Реал» отправился в «марафонский» чемпионат, обыграв в гостях «Мурсию» 3:1. Уго Санчес начал с дубля. «Барселона» дома обыграла «Расинг» 2:0. Линекер тоже забил два. Во втором туре гранды синхронно сыграли вничью 1:1 – мадридцы дома с «Лас-Пальмасом», а каталонцы в Пальме-Де-Майорке. Нельзя сказать, что «Реал» тяжело входил в сезон. После четвёртого тура «сливочные» шли первыми. Но первое же поражение в чемпионате от «Осасуны» лишило их лидерства. Вперёд вышла «Барса».

Европейская кампания началась с проигрыша чемпиону Швейцарии «Янг Бойз» в Берне 0:1. Бенхаккер устроил разбор полётов сразу после игры. Подействовало. В Мадриде «молодых ребят» разбили 5:0. Перед игрой Сантильяна очень просил голландского тренера, чтоб тот выпустил ветерана с первых минут. Ради этой просьбы Бенхаккер выставил разу четырёх нападающих. Но именно 35-летний Сантильяна положил начало разгрому швейцарцев.

Первый El Clasico прошёл в Мадриде как-то буднично. Защитник Анхель Педраса поразил ворота «Реала» на шестой минуте, чем сломал план хозяев. Мадридцы отыгрались за 10 минут до перерыва благодаря пенальти, реализованного Уго Санчесом. Ничья 1:1, и «сливочные» упустили возможность вернуться на первое место. Именно в этой игре, в самом начале перед голом получил травму Мино, и в центре обороны появился левый защитник Солана.

Мадридцы догнали «Барселону» через два тура, разгромив дома «Майорку» 3:0. А потом в столицу Испании приехал «Ювентус». Оборона «Реала» не позволила развернуться Мишелю Платини и Микаэлю Лаудрупу, а гол Бутрагеньо принёс чемпионам Испании победу в первом раунде. Через две недели «Юве» взял реванш, также со счётом 1:0. Для определения победителя понадобилась серия пенальти. Уго Санчес, выполнявший первый удар, пробил слабо и бесхитростно. Стефано Таккони без особых усилий отбил мяч. Но Пако Буйо не позволил отличиться Серджио Брио. В дальнейшем игроки «Реала» били без промаха, а «Ювентус» реализовал один удар из трёх. Буйо не позволил забить Лионелло Манфредонье и заставил промахнуться Лучано Фаверо. «Реал» вышел в четвертьфинал.

В чемпионате «Реал» и «Барса» шли рука об руку, пока мадрицы не провалились дома в игре с «Атлетиком» 2:4. «Королевский клуб» завершил первый круг на втором месте с отставанием в два очка. Это расстояние то увеличивалось до трёх, то сокращалось до одного очка. В 25 туре лидеры встретились на «Камп Ноу». Линекер к 47 минуте оформил хет-трик. Казалось, что «Реалу» не уйти от сокрушительного разгрома. Однако Вальдано и Санчес поставили победу «сине-гранатовых» под сомнение – 0:3 превратились в 2:3.

«Барса» была тоже небезупречна и всё никак не могла оторваться от хромавшего «Реала» на большое расстояние. Четыре очка – не больше. А в марте отрыв исчез, и «Реал» обошёл соперника. Возобновлялись матчи еврокубков. «Барселона» вдруг ни с того, ни с сего проиграла обе четвертьфинальные встречи Кубка УЕФА шотландскому «Данди Юнайтед» 0:1 в гостях и 1:2 дома. «Реал» загнал себя в угол результатом 2:4 в Белграде. Но на «Сантьяго Бернабеу» Бутрагеньо и Санчис забили по мячу в ворота «Црвены Звезды», обеспечив проход в полуфинал.

Исполнение главной мечты откладывается

Поймав ветер в паруса, команда Бенхаккера уже не позволила себя догнать в основной части чемпионата. «Барселона» отстала на очко. Но борьба за чемпионский титул ещё не была закончена. А вот в Кубке чемпионов «Реал» потерпел фиаско в Мюнхене – 1:4. При счёте 0:3 заработал удаление Хуанито, и мадридцы больше думали, как бы не проиграть с совсем уж неприличным счётом. Через две недели гол Сантильяны принёс чемпиону Испании лишь моральное удовлетворение. Исполнение европейской мечты откладывалось.

Чтобы получить шанс выиграть Кубок чемпионов через год, нужно было становиться первыми в Испании. «Реал» не смог обыграть «Барсу» и в третьем матче – 0:0 на «Сантьяго Бернабеу». И в четвёртом тоже – проиграл в Барселоне 1:2. Но в итоговой таблице он опередил своих недругов на три очка. «Сине-гранатовых» подвело большое количество ничьих – 15 в 44 матчах.

В споре за Пичичи – приз лучшего бомбардира получил Уго Санчес с 34 голами, опередивший Гари Линекера, забившего 20 мячей. Мексиканец в третий раз подряд стал самым метким футболистом Испании.

Выиграть Кубок короля «Реал» не смог. В полуфинале споткнулся об «Атлетико» 3:2 и 0:2. «Матрасники» тоже не смогли овладеть трофеем. Второй год подряд Кубок страны достался «Сарагосе».

Несмотря на неудачу в Кубке чемпионов и ноль побед в El Clasico, дебют Лео Бенхаккера был оценен положительно. И руководством клуба в лице Рамона Мендосы, и болельщиками. «Реал» подтвердил чемпионские полномочия. Команде было куда расти, а внутренние противоречия удавалось подавить или хотя бы спрятать.