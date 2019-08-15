Генуэзская гастроль Гуллита

вчера, 16:45

«Соккер.ру» рассказывает, как знаменитый голландец перезапустил свою карьеру.

Руд Гуллит был ключевой фигурой в «Милане» Арриго Сакки. Но после прихода на должность главного тренера Фабио Капелло, Руд стал всё реже попадать в состав «россонери». В команде появились другие легионеры - француз Жан-Пьер Папен, югослав Деян Савичевич, хорват Звонимир Бобан. Оставались и соотечественники Гуллита - Франк Райкаард и Марко ван Бастен. А на поле могли присутствовать только три иностранца.

Оказавшийся лишним

В сезоне 1992-93 из некогда неприкасаемого голландского трио стабильно выходил на поле только Райкаард. Ван Бастена мучили травмы. А Гуллит... Иногда создавалось впечатление, что Капелло просто не знал, как использовать голландца. Когда Руду не нашлось места в заявке на финал Лиги чемпионов, то он твёрдо решил уйти из клуба, где отыграл пять лет. 31-летний голландец довольно быстро нашёл новое пристанище. Его позвали в «Сампдорию».

Генуэзский клуб в 1991 впервые в истории выиграл скудетто, а ещё через год добрался до финала Кубка чемпионов, где уступил «Барселоне». Тренер Вуядин Бошков уступил своё место Свену-Горану Эрикссону. Перешёл в «Ювентус» многолетний лидер «Сампы» Джанлука Виалли. Зато удалось удержать второго лидера Роберто Манчини.

Первый сезон Эрикссона в Генуе особо успешным назвать трудно. Команда отступила на седьмое место. Но шведского специалиста это не смутило. Летом 1993 состав «Сампдории» заметно укрепился. Из «Милана» приехал не только Гуллит, но и полузащитник Альбериго Эвани. Усилил среднюю линию англичанин Дэвид Платт, уже привыкший к Серии А в «Бари» и «Ювентусе». Вернулся из «Ромы» Фаусто Сальсано. Укрепил оборону опытный Марко Росси из «Брешии».

Ворота «блучеркьяти» по-прежнему защищал первый номер сборной Италии Джанлука Пальюка. Джулио Нучиари сидел на лавочке. Справа в обороне работал Морено Маннини, а Микеле Серена действовал слева. Центр обороны по-прежнему цементировал чемпион мира 1982 года Пьетро Верховод. Чаще всего напарником Петра Ивановича выступал 21-летний Стефано Саккетти. В запасе Марко Росси, Джованни Даль’Игна, Роберто Буччиони и потерявший место в основе Сречко Катанец.

Сильный ансамбль образовался в середине поля - Владимир Югович и Дэвид Платт составляли мощный кулак в центре, а Альбериго Эвани и Аттилио Ломбардо играли на флангах. При необходимости на поле могли появиться Фаусто Сальсано и Джанлука Инверници.

Руд Гуллит был формально нападающим. Однако при надобности голландец мог отойти в среднюю линию, даже в оборону. Роберто Манчини, как и в прежние годы, действовал впереди. На лавочке два юноши, которым не было ещё и двадцати - Никола Аморузо и Клаудио Белуччи.

Месть Руда

Платт и Гуллит начали отрабатывать контракты с первого тура, забив по мячу в ворота «Наполи», обеспечив тем самым победу в гостях с результатом 2:1. С таким же счётом, но уже дома была обыграна «Пьяченца». На этот раз отличились Югович и Манчини. Гуллит открыл счёт и в Турине, но этим только разозлил «Ювентус» - 1:3.

Вот так и играла «Сампа». Несколько побед, ничья и проигрыш. Ярких матчей было больше. Чего стоит встреча с «Миланом» на «Луиджи Феррарис». В первом тайме - полное преимущество миланцев, подкреплённое голами Деметрио Альбертини и Бриана Лаудрупа. Но после перерыва всё изменилось. Сречко Катанец, нечасто выходивший на поле, забил очень нужный гол. Затем Роберто Манчини с 11 метрового восстановил равновесие, а победный мяч в ворота недавних одноклубников отправил Руд Гуллит. Где-то к концу первого круга «блучеркьяти» обосновались на третьем месте. Ниже не опускались, но поднимались порою на вторую строчку. На финише «Сампа» уступила «Милану» пять очков, а «Ювентусу» - три. «Лацио» в последнем туре переиграл «Сампдорию» в гостях 4:3 и смог догнать её. Но лучшая разница мячей - +25 против +15 вывела на третье место генуэзцев.

Четвёртый Кубок

Но это был не главный успех команды Эрикссона. «Сампдория» вспомнила, как в восьмидесятые трижды выигрывала Кубок Италии. Почему бы не проделать это снова? Начало было сложным. «Пизу» одолели только в серии с пенальти. История повторись в двухраундовом противостоянии с «Ромой». Соперники обменялись домашними победами со счётом 2:1. Но в длинной серии 11-метровых Джанлука Пальюка взял удар Луиджи Гарсии и вывел «Сампу» в четвертьфинал, навстречу к «Интеру».

В Генуе всё решил гол рано облысевшего Аттилио Ломбардо. Миланцы строили большие планы на ответный матч. И им почти удалось. Гол Диего Фонтолана оставался единственным и сулил продолжение борьбы в дополнительные полчаса. Но Гуллит перечеркнул все надежды «нерадзурри» - 1:1. В полуфинал вышли генуэзцы.

«Парма» Невио Скалы годом ранее выигравшая Кубок кубков, а в январе и Суперкубок Европы, хотела пополнить экспозицию в клубном музее ещё одним экспонатом. Форвард «крестоносцев» Фаустино Асприлья исполнил свой фирменный кульбит на «Луиджи Феррарис» на 32 минуте. Но во второй половине встречи хозяева за одну минуту забили сразу два мяча - Платт и Ломбардо. «Сампдория» выиграла, но счёт 2:1 не создавал запаса прочности. Ведь «Парму» на «Эннио Тардини» устраивала победа 1:0. Именно этот результат был внесён в итоговый протокол, но единственный гол забил Гуллит, который вывел «Сампу» в финал.

Вторым соискателем Кубка Италии стала игравшая в Серии В «Анкона». Которая в полуфинале заставила сложить полномочия предыдущего владельца трофея «Торино». И в первом финальном матче «Анкона» оказала достойное сопротивление представителю элиты - 0:0. Более того, в ответной встрече соперники генуэзцев продержались целый тайм. А потом пошло-посыпалось. Начало разгрому «Анконы» положил ... её нападающий Себастьяно Веккиола, поразивший свои ворота. Потом в ворота Алессандро Нисты побывало ещё пять мячей. Итог - 6:1. Но Гуллита среди отличившихся не оказалось. Что, впрочем, вряд ли омрачило его. Руд радовался успеху своей новой команды, в четвёртый (и пока в последний) раз выигравшей Кубок Италии.

Третье место и Кубок - отличный результат. Славно потрудились Пальюка, Манчини, Платт, Ломбардо и Югович. Но главным героем стал Руд Гуллит, которого в Милане поспешили отправить в компанию «ехавших с ярмарки». Руд забил 19 мячей (в чемпионате 15), и большинство из голов голландца были весьма ценными. Руководство «Милана» поняло, что ошиблось. Летом 1994 Руд вернулся на «Сан-Сиро». И, наверное, зря. Вскоре Гуллит снова оказался в Генуе, где доиграл свой последний итальянский сезон. Его ждали «Челси» и тренерская работа.