Провальная попытка осуществить главную мечту «Реала»

вчера, 19:31

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о славных временах Лео Бенхаккера в «Реале»

Голландский тренер смог с первой попытки выиграть чемпионат Испании в тяжёлом, двухступенчатом турнире. Президент Рамон Мендоса и болельщики были довольны. Однако главная мечта – о Кубке чемпионов оставалась пока мечтой.

Минус Хуанито и Вальдано

То, что тренировать «Реал» - дело архисложное, Лео Бенхаккер убедился довольно быстро. За год работы он заметно похудел, рыжие волосы поседели, а сам он не выпускал сигареты изо рта. Голландец пытался выглядеть бодрячком, при случае любил рассказать ядрёный анекдот, но было видно, как непросто ему управлять звёздной компанией. В которой наметился раскол. Однажды с трудом разняли Мичела и Уго Санчеса. Драки удалось избежать, а раскола – нет.

Так и не оправился от травмы, полученной в сборной, Антонио Маседа. Футболист был вынужден завершить карьеру в 31 год. На его место в центр обороны был приглашён опытнейший, но не старый, 27-летний Мигель Тендильо. Большая часть карьеры Тендильо прошла в «Валенсии», но в «Реал» Мигель пришёл из «Мурсии». Из «Валенсии» пришёл Франсиско Муньос Перес, а из «Атлетико» переметнулся нападающий Франсиско Льоренто.

Два футболиста ушли в «Севилью». Но вряд ли по Хосе Антонио Сальгеро и Хосе Анхелю Руису (Чоло) болельщики горевали, как по Хуанито. Нападающий, отдавший «королевскому клубу» десять дет, отдававший борьбе все силы и забивавший такие нужные мячи, уехал в «Малагу». В каких-то 33 года. Хуанито плакал, покидая «Сантьяго Бернабеу», и обронил фразу – «без „Реала“ мне не жить». Слова эти оказались в какой-то степени пророческими. Через пять лет Хуан Гомес Гонсалес трагически погиб в автокатастрофе.

Другой ветеран 35-летний Карлос Алонсо Гонсалес или просто Сантильяна остался в команде, смирившись с ролью запасного. Несколько неожиданно рядом с ним всё чаще и чаще сидел на лавочке Хорхе Вальдано. Бенхаккер перешёл на игру в два нападающих – это раз. И вторым после Уго Санчеса легионером часто оказывался Милан Янкович.

Пако Буйо полностью освоился в воротах мадридцев, и уже не подпускал к ним ни Агустина, ни Хосе Мануэля Очоторену. На флангах по-прежнему сражались Чендо (справа) и Хосе Антонио Камачо (слева). Новым напарником Мануэля Санчеса стал Мигель Тендильо. В резерве Хосе Антонио Солана, Мино и Антонио Леон. В центре полузащиты крепкую связку образовали Милан Янкович и Мартин Васкес. Мичел действовал справа, Рафаэль Гордильо – слева. Рикардо Гальего из-за травмы пропустил полсезона и чаще начинал встречи на скамейке. Изредка появлялся на поле молодой воспитанник «Реала» Адольфо Адана.

Уго Санчес и Эмилио Бутрагеньо составляли основную пару нападающих. Когда Бенхаккер возвращался к схеме с тремя форвардами, то к ним присоединялся Франсиско Льоренте или Сантильяна. Хорхе Вальдано подхватил гепатит и не мог выходить на поле. А потом и вовсе решил завязать с футболом в 32 года.

Мощнейший старт

Ожидалось, что в сезоне 87-88 продолжится отчаянное противостояние «Реала» и «Барселоны», но «Барса» провалила старт и фактически устранилась из борьбы за чемпионство. После трёх проигрышей в четырёх стартовых турах Терри Венейблс покинул «Камп Ноу», а пришедший на смену Луис Араногес довольно долго выводил каталонцев из кризиса. «Реал» же напротив начал сезон по-чемпионски. Разгромил в гостях «Кадис» 4:0, потом сокрушил дома «Спортинг» 7:0, а затем отгрузил ещё семь в гостях «Сарагосе». В трёх встречах три победы 18:1. Можно было и включаться в борьбу за Кубок чемпионов.

Первым соперником стал новенький чемпион Италии «Наполи». Лидер неаполитанцев Диего Марадона не приезжал в Мадрид со времён выступлений за «Барсу». Но игру знаменитого аргентинца могли увидеть только участники матча. Из-за беспорядков, устроенных фанатами «Реала» во время игры с «Баварией», встреча с «Наполи» проходила без зрителей. Никто на трибунах пустого «Сантьяго Бернабеу» не оценил финта Чендо, прокинувшего мяч между ног самому Марадоне, а потом заработавшего пенальти, благополучно реализованный Мичелом. Закрепил победу Мадрида новобранец Тендильо.

Перед ответным визитом «Реал» выиграл у «Осасуны» и «Лас-Пальмаса», набрав 10 очков из 10 возможных. В Неаполе была зафиксирована ничья. Бутрагеньо ответил на гол Джованни Франчини, оставив тем самым «Наполи» за бортом Кубка чемпионов. «Реал» же продолжил крушить всех в чемпионате Испании, под раздачу попали «Севилья» с «Эспаньолом».

В одной восьмой финала Кубка чемпионов на пути «Реала» возник владелец «ушастого трофея» португальский «Порту». Тяжело складывалась встреча на «Сантьяго Бернабеу». Первый тайм по нулям, на исходе первого часа Рабах Маджер огорчил хозяев. Ценой титанических усилий чемпион Испании отыгрался – Уго Санчес отличился за 7 минут до конца. Когда же секундомер арбитра отсчитывал последние мгновения встречи, Маноло Санчис забил такой нужный второй гол. Но счёт 2:1 оставлял для «Порту» больше шансов проложить мостик в весну.

Но даже после такой энергоёмкой игры «Реал» нашёл в себе силы расправиться с «Валенсией» 4:0. И только в Бильбао прервалась победная серия «сливочных» из 8 матчей. Ближайший из преследователей соседний «Атлетико» располагался в трёх очках. Двум столичным коллективам предстояло встретиться в следующем туре на «Сантьяго Бернабеу». Но перед этим «Реалу» нужно было посетить Португалию.

Убить «драконов»

«Порту» добился успеха в первом тайме, отличился Антониу Соуза, зарядив что было силы со штрафного. И счёт 1:0 вполне устраивал «драконов». Но после перерыва два удара Мичела развернули ситуацию на 180 градусов. Клубный чемпион Европы сложил свои полномочия, а «Реал» продолжил свой поход за заветным трофеем. Но игра просто вымотала команду Бенхаккера, и против «Атлетико» она развалилась – 0:4. «Матрасники» сократили отставание до одного очка. Но уже в следующем туре «Атлетико» оступился дома в матче со «Спортингом». «Реал» же разобрался в гостях с «Сабаделем» 2:0.

Вскоре лидерство «королевского клуба» упрочилось. Даже проигрыш «Бетису» никак не повлиял. Первый в сезоне El Clasico тоже остался за мадридцами. 2:1. Дубль Санчеса против гола Бернда Шустера. Говорят, что после этой встречи немец решился на отчаянный переезд из Барселоны в Мадрид.

Это сладкое слово месть

«Реал» уже не глумился над соперниками, как в стартовых турах. Но очки набирал уверенно. Однако «Реал Сосьедад» и «Атлетико» поддерживали интригу своим отставанием на четыре-пять очков. Так пролетела зима. А в начале марта «Реалу» предстояло сразиться со своим прошлогодним обидчиком – «Баварией». Снова первый матч проходил в Мюнхене. И опять выиграл немецкий суперклуб. Даже сценарий был похож – в начале второго тайма мюнхенцы вели 3:0 после голов Ганса Пфлюглера, Норберта Эдера и Роланда Вольфарта. Но разгрома не получилось. Более того под занавес встречи Эмилио Бутрагеньо и Уго Санчес свели и разрыв, и эффект от победы «Баварии» к минимуму – 2:3. Этот счет позволял «Реалу» надеяться на успешный исход двоеборья, а не просто на реванш. Так оно и вышло. Милан Янкович забил свой самый главный мяч в футболке «Реала», а Маноло Санчис закрепил успех. Мадридцы шагнули в полуфинал. Как и год назад.

До первой встречи с ПСВ «королевский клуб» решал свои проблемы в чемпионате – разгромил «Атлетик» 5:0, а затем отомстил, пусть и не в полной мере, «Атлетико». И за три тура до финиша мадридский «Реал» опережал на шесть очков своих одноклубников из Сан-Себастьяна. Но в Кубке Короля «Реал Сосьедад» дважды обыграл мадридцев в полуфинале, перечеркнув надежды Лео Бенхаккера на три трофея. Конечно, это огорчило голландца. Но к предстоящей встрече с ПСВ он относился со сдержанным оптимизмом. Как и к первой дуэли с неизвестным ещё соотечественником Гусом Хиддинком.

И поражение от победы ты сам не должен отличать

Но Гус переиграл Лео тактически. ПСВ , при всём уважении к Рональду Куману, Эрику Геретсу, Эрику Ваненбургу и Франку Арнесену, обладал куда менее звёздным составом. Но порядок побил класс. Пропустив мяч с 11-метрового в начале матча, гости отыгрались благодаря голу нечасто забивавшего Эдварда Линскенса. «Реалу» пришлось довольствоваться ничейным результатом 1:1. Плохо, но ещё не трагедия. Зато в Эйндховене команда Хиддинка засушила игру и добилась столь нужной брабантцам нулевой ничьей. Для «Реала» это означало, что Кубка чемпионов в 1988-м не будут. Ждите.

Лео Бенхаккеру не оставалось ничего иного, как сосредоточиться на делах домашних. В 34-м туре «Реал» вынес ногами вперёд «Бетис» 6:0. «Сосьедад», напротив, оступился дома с «Мурсией», и отрыв вырос до одиннадцати очков. Почти победа. Однако в 35-м туре чемпионам предстояло посетить враждебный «Камп Ноу». «Барса» выиграла 2:0 за счёт голов Франсиско «Лобо» Карраско и Гари Линекера. Но это был тот редкий случай, когда «королевский клуб» ликовал после проигрыша в El Clasico. «Реал Сосьедад» сыграл вничью в Кадисе 2:2 и потерял шансы догнать мадридцев. Очная встреча, с которой баски связывали столько надежд, превратилась в формальность. «Реал» в третий раз подряд и в двадцать третий в истории стал чемпионом. На финише отрыв составил 11 очков.

Лео Бенхаккер снова сделал «Реал» чемпионом. Два года – два титула. Но главная цель - победа в Кубке чемпионов оставалась лишь мечтой. С одной стороны у Рамона Мендосы не было оснований быть недовольным работой Короля Льва. А с другой…