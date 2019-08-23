Потрясение. «Краснодар» остался без Кабелья

вчера, 12:00

Этот год не устает подбрасывать «Краснодару» жуткие испытания. «Соккер.ру» сочувствует «быкам», которые на длительный срок потеряли своего самого дорогого новичка.

Радость под руку с печалью

2019-й — год потрясения для «Краснодара». С одной стороны, он подарил вторую «бронзу» чемпионата России и первую путевку в Лигу чемпионов в истории клуба, но как будто бы за эту заслуженную радость «быки» платят бесконечными травмами ведущих футболистов. Еще до старта сезона «Краснодар» остался без Юрия Газинского и Виктора Классона, которые получили тяжелые травмы в расположении национальных сборных. Россиянин должен вернуться на поле осенью, а у шведа тяжелый случай повреждения крестообразных связок, до конца года он точно не сыграет, есть большие опасения, что вообще сможет вернуться на прежний уровень.

Радость под руку с печалью. Дубль два

Активнейшая летняя трансферная кампания вновь настроила на оптимистичный лад, «Краснодар» сделал несколько конкретных приобретений «под Лигу чемпионов». Во всяком случае, известный голландец Тонни Вильена и француз Реми Кабелья точно из этой когорты, да Юнес Намли с Русланом Камболовым были встречены позитивно. С бразильцем Кайо, похоже, не попали, да и Берг какой-то квелый, но фокус внимания был точно не на них, когда «Краснодар» после поражения в первом туре РПЛ от «Ахмата» набрал ход и расположился в шаге от первого места после шести раундов, а в квалификации Лиге чемпионов провел одухотворяющий первый тайм на «Драгау», а потом отстоял устраивающий результат в соперничестве с разозленным «Порту» и выбил постоянного участника ЛЧ на стадии отбора.

У «Краснодара» все было прекрасно до этого вторника — спросите у болельщиков, которые уже мечтали о групповой стадии Лиги чемпионов и даже о более далекой борьбе за «золото» в РПЛ . Но в футболе один матч может все перевернуть в жизни целого клуба, причем как в хорошую сторону, так и в плохую. «Краснодар» встретил свой ужасный вечер в греческом Пирее, где мало того, что проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4 и практически лишил себя шансов на попадание в основную сетку Лиги чемпионов, так еще и потерял своего самого дорогого новичка в истории, в перспективе нового лидера команды на длительный срок: у Реми Кабелья диагностирован разрыв крестообразных связок. Сам француз подтвердил то, во что не хотелось верить, когда пошла первая волна слухов:

Это больно… Знаю, что некоторое время не смогу делать то, что люблю больше всего на свете. Это второй самый трудный момент в моей карьере, но в жизни есть более серьёзные вещи, чем травма. От всего сердца благодарю всех за сообщения. Желаю своему клубу и партнёрам по команде успеха, которого вы заслуживаете. Верю в вас! Я вернусь более сильным и завершу концовку чемпионата. Никогда не сдавайтесь.

«Кресты» для французов в России

Начало этой недели для представителей Франции в клубах РПЛ получилось совершенно разным: Самуэль Жиго оформил дубль в дерби и принес «Спартаку» победу над ЦСКА , а его соотечественник на следующий день получил тяжелейшую травму и стал свидетелем избиения своей команды. Год назад сам Жиго оказался вне футбола, примерно в эти же дни, на стыке лета и осени, защитник «Спартака», который в 2018-м мог присоединиться и к «Краснодару», порвал «кресты» в Санкт-Петербурге. В понедельник мощный Самуэль сам жестко играл против Ефремова, что привело к тяжелым для здоровья армейца последствиям. Дмитрию, как и Реми, желаем скорейшего выздоровления!

Сколько судеб скрестилось… А вообще, некое проклятие преследует колени французских футболистов в России, тема не для состязания в остроумии, но горькие шутки о наполеоновском наследии напрашиваются. Не только Жиго и Кабелья рвали крестообразные связки, будучи футболистами клубов РПЛ , до них это делали Флоран Синама-Понголь в «Ростове» и Стив Жозеф-Ренет в «Крыльях Советов». Была травма колена и у Лассаны Диарра в «Анжи», но там обошлось без полного разрыва, полузащитник пропустил два месяца.

Реми Кабелья — «рецидивист»

Особенно тревожит тот факт, что это уже второй разрыв крестообразных связок колена в карьере Кабелья. Сейчас Реми 29 лет, а первый сложный момент в его карьере, о котором он упомянул в своем обращении, случился 10 лет назад. Тогда 19-летний полузащитник «Монпелье» остался без футбола на 7 месяцев, пропустил 212 дней с сентября по апрель. Сколько ему потребуется на восстановление теперь? И да, задним умом, конечно, крепки все, но теперь, когда случилась беда, есть основания полагать, что колено Кабелья находилось в стрессовом состоянии, что изначально увеличивало риск такой травмы.

Известно, что проблемы с коленом начались у Реми еще в конце прошлого сезона в «Сент-Этьене», летом он тренировался по индивидуальной программе, но восстановиться до конца, видимо, не успел, а в «Краснодаре» на него сразу же насели: француз с ходу сыграл четыре матча в основе за 10 дней. В игре с «Тамбовом» он получил передышку, накануне матча с «Олимпиакосом» было известно, что Кабелья не до конца здоров, но он все равно вышел с первых минут. Знали о состоянии Реми и греки, не постеснявшиеся пару раз жестко встретить хавбека, вокруг которого в новом сезоне строится игра «быков». Что было дальше — вы знаете, но в «Краснодаре» должны разобраться, является ли травма Кабелья только трагической случайностью или здесь присутствует элемент преступной халатности.

Что делать «Краснодару»?

Исчерпывающий комментарий дал генеральный директор клуба Владимир Хашиг:

Уважаемые болельщики! Мы потрясены травмой Реми Кабелья, полученной им в матче «Олимпиакос» – «Краснодар». Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелья – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке. «Краснодар» выдал свой лучший старт в РПЛ , набрав 13 очков за 6 туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора. У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play. И это вдвойне обидно, ведь из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил. Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период.

Даже не знаю, что добавить к этим словам. Хочу только пожелать удачи «Краснодару», она точно пригодится «быкам» в годину тяжких испытаний. Не сдавайтесь!