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Потрясение. «Краснодар» остался без Кабелья

вчера, 12:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Жиго Самуэль
Жиго Самуэль
Защитник
Камболов Руслан
Камболов Руслан
Полузащитник
Вильена Тонни
Вильена Тонни
Полузащитник

Этот год не устает подбрасывать «Краснодару» жуткие испытания. «Соккер.ру» сочувствует «быкам», которые на длительный срок потеряли своего самого дорогого новичка.

Радость под руку с печалью

2019-й — год потрясения для «Краснодара». С одной стороны, он подарил вторую «бронзу» чемпионата России и первую путевку в Лигу чемпионов в истории клуба, но как будто бы за эту заслуженную радость «быки» платят бесконечными травмами ведущих футболистов. Еще до старта сезона «Краснодар» остался без Юрия Газинского и Виктора Классона, которые получили тяжелые травмы в расположении национальных сборных. Россиянин должен вернуться на поле осенью, а у шведа тяжелый случай повреждения крестообразных связок, до конца года он точно не сыграет, есть большие опасения, что вообще сможет вернуться на прежний уровень.

Радость под руку с печалью. Дубль два

Активнейшая летняя трансферная кампания вновь настроила на оптимистичный лад, «Краснодар» сделал несколько конкретных приобретений «под Лигу чемпионов». Во всяком случае, известный голландец Тонни Вильена и француз Реми Кабелья точно из этой когорты, да Юнес Намли с Русланом Камболовым были встречены позитивно. С бразильцем Кайо, похоже, не попали, да и Берг какой-то квелый, но фокус внимания был точно не на них, когда «Краснодар» после поражения в первом туре РПЛ от «Ахмата» набрал ход и расположился в шаге от первого места после шести раундов, а в квалификации Лиге чемпионов провел одухотворяющий первый тайм на «Драгау», а потом отстоял устраивающий результат в соперничестве с разозленным «Порту» и выбил постоянного участника ЛЧ на стадии отбора.

У «Краснодара» все было прекрасно до этого вторника — спросите у болельщиков, которые уже мечтали о групповой стадии Лиги чемпионов и даже о более далекой борьбе за «золото» в РПЛ. Но в футболе один матч может все перевернуть в жизни целого клуба, причем как в хорошую сторону, так и в плохую. «Краснодар» встретил свой ужасный вечер в греческом Пирее, где мало того, что проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4 и практически лишил себя шансов на попадание в основную сетку Лиги чемпионов, так еще и потерял своего самого дорогого новичка в истории, в перспективе нового лидера команды на длительный срок: у Реми Кабелья диагностирован разрыв крестообразных связок. Сам француз подтвердил то, во что не хотелось верить, когда пошла первая волна слухов: 

Это больно… Знаю, что некоторое время не смогу делать то, что люблю больше всего на свете. Это второй самый трудный момент в моей карьере, но в жизни есть более серьёзные вещи, чем травма. От всего сердца благодарю всех за сообщения. Желаю своему клубу и партнёрам по команде успеха, которого вы заслуживаете. Верю в вас! Я вернусь более сильным и завершу концовку чемпионата. Никогда не сдавайтесь.

«Кресты» для французов в России

Начало этой недели для представителей Франции в клубах РПЛ получилось совершенно разным: Самуэль Жиго оформил дубль в дерби и принес «Спартаку» победу над ЦСКА, а его соотечественник на следующий день получил тяжелейшую травму и стал свидетелем избиения своей команды. Год назад сам Жиго оказался вне футбола, примерно в эти же дни, на стыке лета и осени, защитник «Спартака», который в 2018-м мог присоединиться и к «Краснодару», порвал «кресты» в Санкт-Петербурге. В понедельник мощный Самуэль сам жестко играл против Ефремова, что привело к тяжелым для здоровья армейца последствиям. Дмитрию, как и Реми, желаем скорейшего выздоровления!

Сколько судеб скрестилось… А вообще, некое проклятие преследует колени французских футболистов в России, тема не для состязания в остроумии, но горькие шутки о наполеоновском наследии напрашиваются. Не только Жиго и Кабелья рвали крестообразные связки, будучи футболистами клубов РПЛ, до них это делали Флоран Синама-Понголь в «Ростове» и Стив Жозеф-Ренет в «Крыльях Советов». Была травма колена и у Лассаны Диарра в «Анжи», но там обошлось без полного разрыва, полузащитник пропустил два месяца.

Реми Кабелья — «рецидивист»

Особенно тревожит тот факт, что это уже второй разрыв крестообразных связок колена в карьере Кабелья. Сейчас Реми 29 лет, а первый сложный момент в его карьере, о котором он упомянул в своем обращении, случился 10 лет назад. Тогда 19-летний полузащитник «Монпелье» остался без футбола на 7 месяцев, пропустил 212 дней с сентября по апрель. Сколько ему потребуется на восстановление теперь? И да, задним умом, конечно, крепки все, но теперь, когда случилась беда, есть основания полагать, что колено Кабелья находилось в стрессовом состоянии, что изначально увеличивало риск такой травмы.

Известно, что проблемы с коленом начались у Реми еще в конце прошлого сезона в «Сент-Этьене», летом он тренировался по индивидуальной программе, но восстановиться до конца, видимо, не успел, а в «Краснодаре» на него сразу же насели: француз с ходу сыграл четыре матча в основе за 10 дней. В игре с «Тамбовом» он получил передышку, накануне матча с «Олимпиакосом» было известно, что Кабелья не до конца здоров, но он все равно вышел с первых минут. Знали о состоянии Реми и греки, не постеснявшиеся пару раз жестко встретить хавбека, вокруг которого в новом сезоне строится игра «быков». Что было дальше — вы знаете, но в «Краснодаре» должны разобраться, является ли травма Кабелья только трагической случайностью или здесь присутствует элемент преступной халатности.

Что делать «Краснодару»?

Исчерпывающий комментарий дал генеральный директор клуба Владимир Хашиг:

Уважаемые болельщики! Мы потрясены травмой Реми Кабелья, полученной им в матче «Олимпиакос» – «Краснодар». Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелья – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.

«Краснодар» выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за 6 туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора.

У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play. И это вдвойне обидно, ведь из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил.

Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период.

Даже не знаю, что добавить к этим словам. Хочу только пожелать удачи «Краснодару», она точно пригодится «быкам» в годину тяжких испытаний. Не сдавайтесь! 

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Футбозритель
Футбозритель
   197 / 938
сегодня в 07:53
А впереди ещё Лига Европы. Молодые там перегорят, хотя...
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   492 / 938
сегодня в 03:04
да уж. не повезло так не повезло. остается надеяться быкам, что те кто будут заменять травмированных, будут не на много слабее. чтобы хотя бы не рухнуть по результатам в рпл. даже без травмированных, надо держаться хотя бы за 3-4 место.
pomor45
pomor45
   194 / 938
вчера в 21:43
Скоро Мамаев из тюрьмы выйдет, но ведь Галицкий нос воротит от эксуголовника. Сам был бы лучше - чудом тюрьмы избежал.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 17:52
Купили хрусталя , получайте
pomor45
pomor45
   194 / 938
вчера в 17:40
является ли травма Кабелья только трагической случайностью, или здесь присутствует элемент преступной халатности.
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Здесь присутствует элемент преступного авантюризма Галицкого, поставившего всё на карту ЛЧ. Авантюра провалилась. Она провалилась бы в ЛЧ и без травмы Реми, но Фемида усугубила наказание авантюриста, создав этой травмой ещё и проблемы в РПЛ. ФФП винить нечего. Он как раз и направлен на пресечение использование криминальных денег в футболе, каковыми пользуется Галицкий с друганами. Вот откуда у этого любимца публики деньги после потери торговой сети Магнит? Это деньги чёрного нала. Они есть, но их не даёт использовать ФФП.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   41 / 938
вчера в 14:05
да все у быков будет хорошо, выкрутятся на характере, нисмотря на то что нет мощной крыши в лице государства как у некоторых. И вообще это второй клуб в стране после Великого Спартака
RomM84
RomM84
   911 / 938
вчера в 12:39
Спасибо
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   157 / 938
вчера в 12:29
Всем ЗДОРОВЬЯ!!!
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