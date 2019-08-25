«Удинезе» - «Милан»: увидим ли мы победу гостей?

вчера, 08:31

«Удинезе»

Подопечные Игора Тудора в прошлом сезоне вели отчаянную борьбу за выживание и все-таки сумели сохранить за собой подписку в Серии А. Команда завершила чемпионат на двенадцатой позиции. В межсезонье практически никаких трансферов «зебры» не совершили. Единственное подписали Родриго Бекао и Уоласа.

Старт сезона для «Удинезе» был весьма удачным удалось разобраться с «Судтиролем» в первом матче Кубка Италии.

«Милан»

Перед Марко Джампаоло стоит четкая задача – вывести команду в Лигу Чемпионов. Для этого были приобретены Рафаэль Леао, Тео Эрнандес и Исмаэль Беннасер.

«Россонери» вынуждены были отказать от выступления в Лиге Европы, так как в таком случае активировались бы санкции УЕФА . Сейчас «Милан» может сосредоточится на выступление в Кубке Италии и Серии А.

Котировки от БК Pinnacle на матч «Удинезе» - «Милан:»

Победа Удинезе – 3,85

Ничья – 3,42

Победа Милана – 2,10

Интересные факты

За четыре последние встречи «Милан» не проигрывал «Удинезе»

«Зебры» в пяти последних поединках пропускал как минимум гол от «россонери»

В Серии А «Милан» побеждает на протяжении четырех игр

Прогноз

Сложно будет «Удинезе», так как у команды есть небольшие финансовые трудности из-за чего качественных игроков команда приобретать не может. Сейчас остается только сконцентрироваться на одном – борьбе за выживание и вере в то, что у клуба наступят лучшие времена. «Милан», если хочет попасть в Лигу Чемпионов должен сосредоточится на том, чтобы уже в первых турах Серии А сконцентрироваться на том, чтобы набирать максимальное количество очков. Ожидаем тяжелую победу «Милана». Заиграть такой исход в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 2,10.