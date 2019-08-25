Отложили на десерт. «Спартак» выбирает гладиатора

вчера, 12:30

Жиго готов «убивать» за клуб, но в команде не все такие. «Соккер.ру» следит за активными поисками новой центральной фигуры.

Новый корабль с пробоиной?

Страшные времена наступают. «Спартак» иногда есть за что похвалить, причем лучшая игра может ждать впереди. Но начало 2017 года болельщики «красно-белых» как-то пережили, поэтому потерпят еще немножко, если футболисты и дальше будут спасать Кононова, а тот окажется Карпиным по части разговоров в перерыве.

Если бы летом Цорн не затеял настоящую революцию, ослушавшись Федуна – тот обещал всего 1-2 новичков, а получили уже пятерых плюс Бакаева и Жано из аренд, то ничего бы существенно не изменилось. Легко представить, что команда Глушакова, Фернандо, Комбарова, Зе Луиша и Луиса Адриано играет примерно так, как в прошлом сезоне.

Футболисты не рвались к прогрессу в силу разных обстоятельств. Пусть опорный хавбек из Бразилии выделяется в конкретном списке, как и Зе Луиш – Фернандо спасал штрафными и умными пасами, его уход не означает, что новый «Спартак» невозможен. Баланс в игре бразилец в прошлом сезоне не обеспечивал, ведь опорник не только участвует в построении атак, но и должен держать удар.

Говорим о базовой потребности. В команде, где прямо сейчас лучшие по отборам – Ещенко и Айртон (латерали), а по перехватам - Ещенко и Жиго (не считая показателя Фернандо, ведь он больше не помощник), срочно нужен тафгай. Жесткий, но не всегда прямолинейный. Зобнин и Тиль не самые элегантные в обращении с мячом, так что нужен двужильный пластичный человек с мягким пасом.

Оставаться без нового опорника нельзя, поскольку ни у Гулиева, ни у Зобнина нет показателей, которые выдавали бы в них крутых организаторов игры, как был Фернандо. Или же позволяли считать именно их мастерами черновой работы, в чем бразилец тоже был не лучшим. Надо залатать брешь в центре новой конструкции. Для более-менее приличной основы «Спартаку» не хватает как раз опорника.

Точно нужен второй Фернандо?

С одной стороны, когда уходит человек с 10 длинными передачами за игру в среднем, рекордом по кроссам в команде, браком всего в 16 % и с 81 передачей за игру в РПЛ 19/20, то ответ очевиден – нужен человек, который дружит с мячом, поскольку нехватка таковых чувствуется. Например, первый тайм против ЦСКА был далеко не таким вдохновенным, как второй.

Но кто обеспечил результат? Шюррле со своими последними передачами и Жиго в роли центрального форварда. Как только не клеится у ребят, что могут сделать все сами – начинается «Брага» с «Туном». И раз бюджет вряд ли позволит подписать еще и буквальную замену Зе Луишу в центре атаки, то хотя бы человек в середине поля нужен. Но вряд ли ищут или могут найти парня с параметрами Фернандо.

Причем не факт, что таковой нужен, поскольку получится не копия, а подделка. Бразилец рос в «Шахтере», где в те времена, особенно в УПЛ , действительно был футбол по Бескову, о котором зря столько говорил Кононов. «Горняки» крутили кружева и контролировали мяч так мощно, что позже в кружевном «Манчестер Сити» много лет ставили в опорной зоне Фернандиньо – изначально атакующего плеймейкера. Фернандо тоже не всегда разрушал в молодости…

Вот и получается, что потеряли одного из самых интеллектуальных в футбольном смысле игроков, но найти такого же на рынке будет сложно. Учтите ведь, что многие откажутся от приглашения именно «Спартака» - тут вам ни Лиги чемпионов, ни гарантии участия в группе Лиги Европы, ни реальных шансов бороться за чемпионство в РПЛ . Это Тиль впечатлительный, ему рассказали о 50-60 миллионах фанатов клуба в России – поверил.

Суровым перспективным ребятам из Лиги 1 – именно они в основном фигурируют в новостях о путешествиях Цорна по Европе, нужна конкретная цель. Иначе дождутся предложения от «Лестера» или «Вест Хэма», уедут в АПЛ и получат шанс позже играть за «Челси» или «Манчестер Сити». Сложность поисков заключается в том, что как только Цорн выходит на настоящего мастера – тот не хочет в пятую команду сезона в РПЛ .

Почему нет игры в центре поля?

Во-первых, потому что тренер «Спартака» - Кононов? Во-вторых, та же причина? Но есть другие, не менее важные. Например, неготовность юных ребят из молодежного состава пахать на уровне первой команды, чтобы мотивировать Гулиева и Зобнина, которые не показывают невероятный футбол на старте. Особенно разочаровал Роман, ведь от него многого ждали. И не получают, что странно.

Нет сомнений, что Зобнин хорошо пашет на тренировках. Нет сомнений, раз играет постоянно, что порванные «кресты» не перечеркнули его шансы на продолжение профессиональной карьеры. Но универсал перестал таковым быть – играет на одной позиции, подменил умение быть одновременно в двух местах неумением выбрать идеальную позицию, скорость обменял на сумбур.

У Зобнина отборов меньше, чем у Бакаева, брак чуть выше, чем у Гулиева, и оба слабо созидают, когда нужно. Выжимают от силы один пас под удар за матч, хотя у Ещенко и Джано таких передач больше. Не говоря о Бакаеве, Тиле или Шюррле, которые должны отвечать за созидание. А вот Роману и Аязу с учетом, что Гуус работает между линиями, давно пора страховать команду.

Ни диспетчерских функций, ни оборонительных не выполняют. Зобнин и Гулиев в одной упряжке, пока новые Глушаковы. Бегать бегают, но не туда, куда нужно, не так, как стоило. И если Аяз для себя нормально начал сезон – с поправкой, что не претендовал на железную основу по качеству футбола, то Роман разочаровал. Поэтому когда в команде окажется новый опорник, то не факт, что именно Гулиев отправится на скамейку. Но одного из двух новичок, если заиграет, спасет и подтянет к уровню основы.

Создадут обновленный «Спартак»?

Победа над ЦСКА не означает, что вернулись к борьбе за титул. Обратите внимание, что плохой старт «Зенита» - 14 пунктов, будет равен приличному старту «красно-белых» - тоже 14, если обыграют «Крылья Советов» в Самаре, где в чемпионском сезоне горели 0:4. А вот если разделить желаемое и действительное, то в реальности у москвичей появился набор не всегда бесталанных и не всегда старых игроков.

Шюррле, Жиго, Джикия, Максименко, Айртон, Зобнин, Бакаев, Ларссон и Тиль, будучи в форме, покажут нормальный футбол. Но последнего в отряде самураев, которым призвано спасти нервы фанатов «Спартака», очевидно не хватает. Без высококлассного опорника в бой на длительной дистанции ввязываться не стоит. Зобнин и Гулиев не выполнят тот объем черновой работы, что нужен, и одновременно нет мастера тонких передач.

Новичок нужен, пока все переговоры срываются по разным причинам, но Цорн работает. «Спартак» ждет центрального полузащитника с широким диапазоном действий, но при этом с умением отбирать мяч. И тогда, получив в обойму за лето вместо 1-2 новичков целых шесть, не считая двух возвращенных из аренд, этот или следующий тренер «Спартака» сможет поставить футбол, за который в большинстве случаев будет не стыдно.

Фанаты «красно-белых» давно не требуют многого – полная отдача и хотя бы медленный, но заметный прогресс. Но тут как у «Динамо» с центральным результативным форвардом – «Спартак» оставил ключевой трансфер на последние дни лета. Крупно рискуют премиальными от УЕФА за сезон в группе Лиги Европы. Также поставили на кон очки в чемпионате против соперников, которые зададут и выдержат темп.

Но этот «Спартак» имеет большие шансы в итоге оказаться более успешным и аппетитным по игре, чем тот, что был буквально несколько месяцев назад, когда собирались сделать минимальный ремонт. Ничего страшного, когда люди докупают мебель в новый дом постепенно, ведь не все нефть добывают. Но в этом случае не подключили wi-fi - настолько важен опорник в современном мире, получив после знаковых прощаний средства на заметное обновление.