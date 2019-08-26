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С Нойштедтером, но без Чалова. Вопросы к Черчесову по составу сборной

вчера, 16:06

Тренерский штаб сборной России определился с именами футболистов, которые сыграют с Шотландией и Казахстаном в сентябре. «Соккер.ру» ищет ответы на возникающие вопросы.

Почему тренерский штаб сборной игнорирует молодых вратарей?

Бывший вратарь Черчесов последовательно игнорирует молодых стражей ворот, чем младше футболист в перчатках — тем меньше шансов у него попасть в состав национальной команды, тренерский штаб сборной ставит на опыт. К примеру, после чемпионата мира на освободившееся место в воротах претендовали Лунев и Гильерме, 26-летний на тот момент Андрей считался фаворитом и поначалу стал преемником Акинфеева, однако впоследствии место в воротах отвоевал русский бразилец, которому уже 33. Молодым и вовсе нет дороги в сборную, только «старикам» почет.

Третьи вратари при Черчесове: Габулов, Шунин, Джанаев. В принципе, даже объясним вызов Габулова третьим номером на чемпионат мира — так часто делают, чтобы не создавать лишнего ажиотажа и суеты вокруг вратарской позиции, тем более у нас на ЧМ-2018 главным голкипером был Акинфеев, у которого особое отношение к конкуренции. Но теперь-то Игорь играет только за ЦСКА, а сборная собирается максимум на 10 дней для подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020. Самое время призвать юношей, чтобы посмотреть на них вблизи, поощрить и дать почувствовать атмосферу первой сборной? Никак нет. Молодым и горячим Сафонову и Максименко путь в главную команду страны заказан, они будут делить место в воротах молодежки.

Что ответит Черчесов? Нет, Станислав Саламович не признается даже в шутку, что, согласно его твердому убеждению или некой неоднократно проверенной примете, один из вратарей сборной России обязательно должен быть осетином: не Габулов; так Джанаев, не Джанаев, так Абаев; не Абаев, так Гудиев. Скорее всего, Черчесов скажет, что он и тренер вратарей Стауче выбирают не только по индивидуальным качествам, но формируют тройку голкиперов как команду в команде. Допустим, но не превращается ли при таком подходе сборная, в частности, ее вратарский отдел в закрытый клуб? Что должны сделать те же Максименко с Сафоновым, чтобы хотя бы «попасть на просмотр»?

Чем мотивирован вызов в сборную Романа Нойштедтера?

Нойштедтер — одна из самых противоречивых фигур в составе сборной России. За последние 7 месяцев Роман провел три официальных матча: один за «Фенербахче», где потерял место в основном составе, два после перехода в «Динамо», причем на позиции опорного полузащитника, хотя в сборной на него рассчитывают как на защитника. Какой смысл тащить в сборную 31-летнего футболиста без игровой практики? За былые заслуги? Так ведь и они, если говорить о выступлениях за сборную, весьма и весьма сомнительны.

Что ответит Черчесов? Мы этого футболиста знаем, он может сыграть на нескольких позициях, знаком с обстановкой в сборной. Кроме того, есть роли, которые должен кто-то играть. В общем, мотивация вызова Нойштедтера — его опыт и универсализм, хотя, скорее всего, до Романа в сентябрьских матчах очередь не дойдет.

Зачем Марио Фернандесу сразу два дублера?

Одна из позиций в сборной России, над которой гадать не приходится, это правый защитник. Марио Фернандес на голову выше всех своих конкурентов. Смольников в сборную больше не вызывается, зато на ближайший сбор вызваны сразу два правых защитника в довесок к Фернандесу — Петров и Караваев. Не возражаю против этих кандидатур, однако зачем нужно три игрока на одну позицию в защите? Логичнее увеличить число опций в атаке в заявке, тем более есть «отцепленные» кандидаты. На мой взгляд, оправдание этому можно быть только одно.

Что ответит Черчесов? Полностью соглашусь с наличием в заявке сборной России одновременно Фернандеса, Петрова и Караваева в том случае, если Черчесов решит перевести Марио в полузащиту. В ЦСКА Фернандес, по сути, играет в средней линии при схеме 3-4-3, в последних двух матчах он забил по голу, частичное освобождение Марио от оборонительных функций даст большой профит в атаке, тем более проверенного правого вингера сейчас в распоряжении тренерского штаба сборной нет.

Почему в сборную не вызван Федор Чалов?

Что еще должен сделать Федор Чалов, чтобы заслужить вызов в национальную сборную? Он лучший бомбардир прошлого сезона, забил три мяча на старте нового чемпионата, но Черчесов больше верит в Смолова и Комличенко. Место Дзюбы, понятно, не оспаривается — он первый номер в атаке, но Чалов заслужил место в обойме сборной своими голами за клуб, разве нет? Однако в сентябре форвард ЦСКА будет играть за молодежку, ведь в заявке главной команды страны ему места не нашлось.

Что ответит Черчесов? Если дойдет до такого вопроса, и Черчесов соизволит дать ответ, то заявит, что действует в интересах молодого футболиста, дает ему прогрессировать шаг за шагом. Так как в первой сборной Чалову пока не гарантирована игровая практика, нет смысла кормить его банальными вызовами, пусть лучше играет и забивает за молодежную команду, это полезнее. Нельзя сказать, что это лишено здравого смысла.

А как насчет лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева?

Форвард «Крыльев Советов» феноменально стартовал в чемпионате: 6 голов и 2 результативные передачи в семи турах. Соболев прямо сейчас «в огне», к тому же он по типологии ближе всех к Дзюбе, ведь Смолов — зависимый «чистюля», а Комличенко — малоподвижный «столб». Однако Соболев, как и Чалов, в игноре. Не сказать, что это стало сюрпризом.

Что ответит Черчесов? Здесь ответ будет крутиться вокруг того, что 7 успешных матчей — слишком маленький отрезок, чтобы делать какие-то выводы. Вот Комличенко целый сезон исправно забивал в Чехии, но в сборную приехал не сразу, только сейчас пожинает плоды своей результативности. Нынешний штаб сборной России не практикует «поощрительные вызовы», считают, что футболисты должны доказывать свою состоятельность работой на дистанции и только тогда…

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил DXTK
   388 / 879
сегодня в 14:04
Черчесов совершенно не разбирается в футболе, ведь Чалова вот вот подпишет Топ клуб АПЛ, он отказал Пэласу потому что играет на высоком космическом уровне, как Месси, его голы Реалу в ЛЧ в прошлом году помнят все + лучший Бомбардир РФПЛ....... физрук чего хотите, еще и бывший спартаковец, если бы не другой игрок ЦСКА Игорь Акинфеев не дошла бы сборная до 1/4 финала ЧМ.
Если бы не Акинфеев , то сборная могла быть в полуфинале , либо в финале.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   106 / 879
сегодня в 05:57
2 игры выиграют, вообще никаких вопросов, где-то оступятся - вопросов будет больше
mugik1973
mugik1973 ответил DXTK
   192 / 879
сегодня в 05:43
Про акенфеева конечно ты загнул. Если Акенфеев такой крутой, то почему он в 43 матчах ЛЧ пропускал и не разу не вывел коней в финал ЛЧ
Tostao
Tostao
   79 / 879
сегодня в 02:44
Странно, что он Самедова ещё не вызвал.
амурец
амурец
   82 / 879
сегодня в 02:35
конечно автор написал полную ересь, но вот Чалова надо было бы конечно посмотреть, чего чего, а вызова в первую сборную он заслужил
serh62
serh62
   484 / 879
вчера в 21:28
самовлюбленный болван, этот черчесов
Правдин Семён
Правдин Семён
   75 / 879
вчера в 21:24
Зачем звать в сборную Сафонова и Максименко , если стоять в рамке будет Гильерме,а в случае травмы-Лунев?В молодежке же Сафонов основной, а Максименко его дублер. Чалова и в юношеской сборной часто берегут,видимо, по просьбе Гинера. Соболева Черчесов посмотрит на дистанции и это верно. А вот Нойштедтер,пожалуй, баласт.Не так все и критично. Хотя с удовольствием посмотрел бы на Чалова в первой сборной.
pomor45
pomor45 ответил СПАРТАК1984
   166 / 879
вчера в 20:49
вот я то же не понимаю не вызов в сборную Чалова 😌😌😌
Чалова Гинер бережёт для клуба. Его травма в сборной явится очень большим ущербом для ЦСКА - фактически уничтожением линии атаки.
Александр Черёмин
Александр Черёмин
   742 / 879
вчера в 20:41
Черчесов не тех зовет на 50 процентов
112910415
112910415
   33 / 879
вчера в 19:24
консерватор ... иногда это неплохо, но..
DXTK
DXTK
   298 / 879
вчера в 18:46
Черчесов совершенно не разбирается в футболе, ведь Чалова вот вот подпишет Топ клуб АПЛ, он отказал Пэласу потому что играет на высоком космическом уровне, как Месси, его голы Реалу в ЛЧ в прошлом году помнят все + лучший Бомбардир РФПЛ....... физрук чего хотите, еще и бывший спартаковец, если бы не другой игрок ЦСКА Игорь Акинфеев не дошла бы сборная до 1/4 финала ЧМ.
СаняШумок
СаняШумок
   780 / 879
вчера в 18:42
Если это принесёт результат, все оправдано. В другом случае всегда будет если бы да кабы
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   179 / 879
вчера в 18:30
вот я то же не понимаю не вызов в сборную Чалова 😌😌😌
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Литейный 4
   61 / 879
вчера в 18:15
Евсеев вам якорь ⚓️)))
Finn88
Finn88 ответил Илья Кузнецов
   284 / 879
вчера в 17:56
Если ребята играют то их нужно вызывать. На них сейчас пахать нужно. А то кровь остынет, давление упадет и будет обычные СмоловыДзюбыЖырковы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   72 / 879
вчера в 17:46
Черчесов подкинул кость журналистам, объявив состав сборной, и те принялись ее с жадностью обсасывать)))
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 879
вчера в 17:45
Игроки свиней это якорь на ноге сборной. Гыгыгы
dzvinka
dzvinka
   44 / 879
вчера в 17:30
дак все просто, сборная РФ не уровень г-н Чалова, как и КристалПэлас. Надо ждать вызова только топов!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   302 / 879
вчера в 17:23
Чалов не будет вызываться в сборную Черчеса потому что у этой сборной одна тактика - заброс на Дзюбу. То же касается и Соболева. А Комличенко все матчи просидит на лавке 100% (ну может выйдет в добавленное время).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   48 / 879
вчера в 17:04
Что интересно автор писал и за себя, и за Саламыча. Прям Юлий Цезарь... 😁
Hypnoz
Hypnoz
   187 / 879
вчера в 16:57
У меня один вопрос !
Почему Соболев, ещё не у бомжей ?!
Великолепный
Великолепный
   122 / 879
вчера в 16:51
Зачем Марио сразу два дублёра?
Как зачем? Сменщиков надо тоже просматривать.
На всякий пожарный случай.
номер 12
номер 12 ответил ZjzoRe
   846 / 879
вчера в 16:46
к арбузнику их больше, чем было к любому другому тренеру
Так раньше и не было такой жестокой конкуренции в составе. Попадать по мячу могли только одни на миллион
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   176 / 879
вчера в 16:38
Не понимаю почему такой ажиотаж вокруг молодых игроков? Да, мне тоже хочется видеть в сборной Чалова, Шапи, Игнатьева, Сафонова, Максименко и т.д. Но их время придёт, пусть пока есть возможность играют в молодёжке. При всём уважении они не игроки уровня Роналду или Руни, которые с 18 лет в основной сборной выступали.
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   49 / 879
вчера в 16:29
Автору позор, не знает, что у молодежки важнейшие матчи, а у сборной никаких проблем нет, отсюда Чалов и в молодежке, потому, что он там нужнее.
Mi6
Mi6
   645 / 879
вчера в 16:28
Усач всё дальше и дальше от футбола
ZjzoRe
ZjzoRe ответил blitz
   395 / 879
вчера в 16:28
К тренеру сборной всегда будут вопросы по составу.
к арбузнику их больше, чем было к любому другому тренеру
blitz
blitz
   189 / 879
вчера в 16:27
К тренеру сборной всегда будут вопросы по составу.
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