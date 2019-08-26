С Нойштедтером, но без Чалова. Вопросы к Черчесову по составу сборной

вчера, 16:06

Тренерский штаб сборной России определился с именами футболистов, которые сыграют с Шотландией и Казахстаном в сентябре. «Соккер.ру» ищет ответы на возникающие вопросы.

Почему тренерский штаб сборной игнорирует молодых вратарей?

Бывший вратарь Черчесов последовательно игнорирует молодых стражей ворот, чем младше футболист в перчатках — тем меньше шансов у него попасть в состав национальной команды, тренерский штаб сборной ставит на опыт. К примеру, после чемпионата мира на освободившееся место в воротах претендовали Лунев и Гильерме, 26-летний на тот момент Андрей считался фаворитом и поначалу стал преемником Акинфеева, однако впоследствии место в воротах отвоевал русский бразилец, которому уже 33. Молодым и вовсе нет дороги в сборную, только «старикам» почет.

Третьи вратари при Черчесове: Габулов, Шунин, Джанаев. В принципе, даже объясним вызов Габулова третьим номером на чемпионат мира — так часто делают, чтобы не создавать лишнего ажиотажа и суеты вокруг вратарской позиции, тем более у нас на ЧМ -2018 главным голкипером был Акинфеев, у которого особое отношение к конкуренции. Но теперь-то Игорь играет только за ЦСКА , а сборная собирается максимум на 10 дней для подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020. Самое время призвать юношей, чтобы посмотреть на них вблизи, поощрить и дать почувствовать атмосферу первой сборной? Никак нет. Молодым и горячим Сафонову и Максименко путь в главную команду страны заказан, они будут делить место в воротах молодежки.

Что ответит Черчесов? Нет, Станислав Саламович не признается даже в шутку, что, согласно его твердому убеждению или некой неоднократно проверенной примете, один из вратарей сборной России обязательно должен быть осетином: не Габулов; так Джанаев, не Джанаев, так Абаев; не Абаев, так Гудиев. Скорее всего, Черчесов скажет, что он и тренер вратарей Стауче выбирают не только по индивидуальным качествам, но формируют тройку голкиперов как команду в команде. Допустим, но не превращается ли при таком подходе сборная, в частности, ее вратарский отдел в закрытый клуб? Что должны сделать те же Максименко с Сафоновым, чтобы хотя бы «попасть на просмотр»?

Чем мотивирован вызов в сборную Романа Нойштедтера?

Нойштедтер — одна из самых противоречивых фигур в составе сборной России. За последние 7 месяцев Роман провел три официальных матча: один за «Фенербахче», где потерял место в основном составе, два после перехода в «Динамо», причем на позиции опорного полузащитника, хотя в сборной на него рассчитывают как на защитника. Какой смысл тащить в сборную 31-летнего футболиста без игровой практики? За былые заслуги? Так ведь и они, если говорить о выступлениях за сборную, весьма и весьма сомнительны.

Что ответит Черчесов? Мы этого футболиста знаем, он может сыграть на нескольких позициях, знаком с обстановкой в сборной. Кроме того, есть роли, которые должен кто-то играть. В общем, мотивация вызова Нойштедтера — его опыт и универсализм, хотя, скорее всего, до Романа в сентябрьских матчах очередь не дойдет.

Зачем Марио Фернандесу сразу два дублера?

Одна из позиций в сборной России, над которой гадать не приходится, это правый защитник. Марио Фернандес на голову выше всех своих конкурентов. Смольников в сборную больше не вызывается, зато на ближайший сбор вызваны сразу два правых защитника в довесок к Фернандесу — Петров и Караваев. Не возражаю против этих кандидатур, однако зачем нужно три игрока на одну позицию в защите? Логичнее увеличить число опций в атаке в заявке, тем более есть «отцепленные» кандидаты. На мой взгляд, оправдание этому можно быть только одно.

Что ответит Черчесов? Полностью соглашусь с наличием в заявке сборной России одновременно Фернандеса, Петрова и Караваева в том случае, если Черчесов решит перевести Марио в полузащиту. В ЦСКА Фернандес, по сути, играет в средней линии при схеме 3-4-3, в последних двух матчах он забил по голу, частичное освобождение Марио от оборонительных функций даст большой профит в атаке, тем более проверенного правого вингера сейчас в распоряжении тренерского штаба сборной нет.

Почему в сборную не вызван Федор Чалов?

Что еще должен сделать Федор Чалов, чтобы заслужить вызов в национальную сборную? Он лучший бомбардир прошлого сезона, забил три мяча на старте нового чемпионата, но Черчесов больше верит в Смолова и Комличенко. Место Дзюбы, понятно, не оспаривается — он первый номер в атаке, но Чалов заслужил место в обойме сборной своими голами за клуб, разве нет? Однако в сентябре форвард ЦСКА будет играть за молодежку, ведь в заявке главной команды страны ему места не нашлось.

Что ответит Черчесов? Если дойдет до такого вопроса, и Черчесов соизволит дать ответ, то заявит, что действует в интересах молодого футболиста, дает ему прогрессировать шаг за шагом. Так как в первой сборной Чалову пока не гарантирована игровая практика, нет смысла кормить его банальными вызовами, пусть лучше играет и забивает за молодежную команду, это полезнее. Нельзя сказать, что это лишено здравого смысла.

А как насчет лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева?

Форвард «Крыльев Советов» феноменально стартовал в чемпионате: 6 голов и 2 результативные передачи в семи турах. Соболев прямо сейчас «в огне», к тому же он по типологии ближе всех к Дзюбе, ведь Смолов — зависимый «чистюля», а Комличенко — малоподвижный «столб». Однако Соболев, как и Чалов, в игноре. Не сказать, что это стало сюрпризом.

Что ответит Черчесов? Здесь ответ будет крутиться вокруг того, что 7 успешных матчей — слишком маленький отрезок, чтобы делать какие-то выводы. Вот Комличенко целый сезон исправно забивал в Чехии, но в сборную приехал не сразу, только сейчас пожинает плоды своей результативности. Нынешний штаб сборной России не практикует «поощрительные вызовы», считают, что футболисты должны доказывать свою состоятельность работой на дистанции и только тогда…