ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы

вчера, 12:47

«Спартак» бесславно вылетел, однако на групповом этапе Лиги Европы Россию будут представлять два клуба. «Соккер.ру» готов провести еще одну жеребьевку вместе с УЕФА !

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2019/20

Где? В зале Grimaldi Forum, что в Монако.

Когда? Сегодня, 30 августа, в 14:00 по московскому времени.

Как следить? С помощью трансляций на официальном сайте УЕФА , телеканалах «Матч!» и «Матч! Футбол 1». «Соккер.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию, следите за обновлениями этого материала и общайтесь в комментариях!

Вчера отгремели последние баталии раунда плей-офф Лиги Европы, стали известны все участники основной сетки турнира, а сегодня слепой жребий распределит их по группам, за борьбой в которых будем следить осенью по четвергам. К сожалению, не сумели пробиться в групповой турнир Лиги Европы тульский «Арсенал» и московский «Спартак», шестая и пятая команды прошлого розыгрыша РПЛ . «Оружейники» еще во втором квалификационном раунде уступили «Нефтчи», а «красно-белые», пройдя швейцарский «Тун», сломались на португальской «Браге», что особенно досадно в свете непрекращающейся борьбы с Португалией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА .

Что ж, «Арсенал» и «Спартак» уже не вернешь, для них евросезон окончательно и бесповоротно окончен, но в Лиге Европы есть и другие представители России. ЦСКА после шести кряду сезонов в Лиге чемпионов сыграет во втором по значимости турнире Старого Света. Армейцы в последнем туре РПЛ прошлого сезона вырвали у «Спартака» четвертое место и получили прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. А вот «Краснодар» хотел бы выступить в другом турнире, но в квалификации Лиги чемпионов, выбив «Порту», не справился с «Олимпиакосом». Забавно, что «быки» снова могут встретиться с «драконами», теперь — на групповой стадии Лиги Европы.

Состав участников по странам

Португалия (4): «Брага», «Гимарайнш», «Порту», «Спортинг»

Испания (3): «Севилья», «Хетафе», «Эспаньол»

Англия (3): «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон»

Германия (3): «Айнтрахт», «Боруссия» Менхенгладбах, «Вольфсбург»

Турция (3): «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир», «Трабзонспор»

Нидерланды (3): «Алкмаар», ПСВ , «Фейеноорд»

Швейцария (3): «Базель», «Лугано», «Янг Бойз»

Италия (2): «Лацио», «Рома»

Франция (2): «Ренн», «Сент-Этьен»

Россия (2): «Краснодар», ЦСКА

Украина (2): «Динамо Киев », «Александрия»

Бельгия (2): «Гент», «Стандард»

Австрия (2): «Вольфсберг», ЛАСК

Шотландия (2): «Селтик», «Рейнджерс»

Дания (1): «Копенгаген»

Кипр (1): АПОЕЛ

Сербия (1): «Партизан»

Швеция (1): «Мальме»

Румыния (1): ЧФР

Норвегия (1): «Русенборг»

Казахстан (1): «Астана»

Азербайджан (1): «Карабах»

Болгария (1): «Лудогорец»

Словакия (1): «Слован»

Венгрия (1): «Ференцварош»

Люксембург (1): «Дюделанж»

Среди 48 участников групповой стадии Лиги Европы представители 26 национальных ассоциаций (в прошлом году были представлены 27 стран). Больше всего команд у Португалии, которая выставила целый квартет, отметим также «Дюделанж» из Люксембурга, который второй год подряд сыграет на групповом этапе Лиги Европы. В раунде плей-офф «Дюделанж» выиграл дуэль с «Араратом»: команды обменялись домашними победами 2:1, а в серии пенальти люксембуржцы нанесли на один точный удар больше.

Состав участников по корзинам

Итак, осталось 48 команд из 26 стран, а в общей сложности в Лиге Европы 2019/20 приняли участие 213 клубов и будет еще 8 участников, которые спустятся из Лиги чемпионов. Только 17 команд получили прямые путевки в групповой раунд, 21 команда пробилась через квалификацию Лиги Европы, 6 клубов — это вылетевшие из раунда плей-офф Лиги чемпионов, еще 4 — те, кто проиграл в третьем отборочном раунде ЛЧ на «пути представителей лиг». Теперь 48 команд распределены на четыре корзины согласно рейтингу УЕФА , жеребьевка должна определить состав 12 групп, в каждую попадет по одному представителю из каждой корзины.

Корзина 1: «Севилья», «Арсенал», «Порту», «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Динамо Киев», «Бешикташ», «Базель», «Спортинг», ЦСКА , «Вольфсбург», «Лацио».

Корзина 2: ПСВ , «Краснодар», «Копенгаген», «Селтик», «Брага», «Гент», «Боруссия Менхенгладбах», «Янг Бойз», «Астана», «Лудогорец», АПОЭЛ , «Айнтрахт Франкфурт».

Корзина 3: «Сент-Этьен», «Карабах», «Фейеноорд», «Хетафе», «Мальмё», «Партизан», «Стандард», «Ренн», «Русенборг», «Истанбул Башакшехир», «Эспаньол», «Вулверхэмптон».

Корзина 4: « АЗ Алкмар», «Трабзонспор», «Александрия», «Дюделанж», «Вольфсберг», ЛАСК , «Лугано», «Слован», «Рейнджерс», «Гимарайнш», ЧФР, «Ференцварош».

Самая крутая и самая проходная группа

В Лиге Европы рады всем. Тут вам и английские гранды в лице «Арсенала» и МЮ , и римские клубы, и прошлогодний четвертьфиналист Лиги чемпионов «Порту», а в противоположном углу клуб из Люксембурга, к примеру, хотя рядом с «Дюделанжем» в четвертой корзине есть и приличные ребята. В общем, группы могут получиться совершенно разными — и почти лигочемпионского уровня, и откровенно «дохленькие».

Пример крутой группы: «Манчестер Юнайтед», «Айнтрахт», «Фейеноорд», «Трабзонспор».

Пример не слишком интересной группы: «Базель», АПОЭЛ , «Мальме», «Дюделанж».

Группа для ЦСКА

Армейцы находятся в первой корзине, так что шансы на удачный жребий велики. Если говорить о силе соперников, то во второй корзине самые опасные — немцы и ПСВ , а в третьей - «Вулверхэмптон», хотя и французы могут попить кровушки.

Простая группа для ЦСКА : «Астана», «Мальме», «Ференцварош» или АПОЭЛ , «Карабах», «Дюделанж».

Сложная группа для ЦСКА : «Айнтрахт», «Вулверхэмптон», «Трабзонспор».

Группа для «Краснодара»

Российские и украинские клубы по-прежнему не могут встречаться в турнирах под эгидой УЕФА , так что «Динамо» и «Александрия» автоматически исключены из числа возможных противников. Получается, у «Краснодара» только 10 вариантов из первой корзины, ведь выпадает еще и ЦСКА . Думаю, в Краснодаре будут рады получить в соперники английского гранда, чтобы показать своим болельщикам «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед», хотя самым проходимым вариантом из первой корзины выглядит «Базель».

С другой стороны, попадание на «канониров» или «дьяволов» избавит от встречи с нежелательным «Вулверхэмптоном» из третьей корзины. Гранд + два не слишком сильных соперника из нижних корзин — это идеальный исход жребия для «Краснодара». А меньше всего хочется попасть на «Порту». Во-первых, «драконов» только что видели, во-вторых, португальцы сделают все, чтобы жестоко отомстить за неудачу в квалификации Лиги чемпионов.

Простая группа для «Краснодара»: «Базель», «Русенборг», «Слован».

Сложная группа для «Краснодара»: «Порту», «Вулверхэмптон», «Трабзонспор».

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы LIVE

14.00 УЕФА стандартно открывает жеребьевку видеорядом с яркими моментами прошлого турнира.

14.09 Лучшим игроком минувшего розыгрыша объявлен Эден Азар.

14.20 Представители УЕФА объясняют нюансы жеребьевки.

14.23 Первой вытащили «Севилью».

14.24 Пока ничего интересного, сеяные просто получают свои группы.

14.27 «Краснодар» попадает к «Базелю».

14.28 ЦСКА из второй корзины получил «Лудогорец».

14.30 «Астане» повезло - приедет к ней сам МЮ !

14.34 Испанский «Хетафе» в соперниках у «Краснодара». Интересно.

14.36 ЦСКА тоже получает испанцев! «Эспаньол».

14.41 Серьезный соперник достался «Краснодару» из 4-й корзины - «Трабзонспор».