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ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы

вчера, 12:47

«Спартак» бесславно вылетел, однако на групповом этапе Лиги Европы Россию будут представлять два клуба. «Соккер.ру» готов провести еще одну жеребьевку вместе с УЕФА!

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2019/20

Где? В зале Grimaldi Forum, что в Монако.

Когда? Сегодня, 30 августа, в 14:00 по московскому времени.

Как следить? С помощью трансляций на официальном сайте УЕФА, телеканалах «Матч!» и «Матч! Футбол 1». «Соккер.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию, следите за обновлениями этого материала и общайтесь в комментариях!

Вчера отгремели последние баталии раунда плей-офф Лиги Европы, стали известны все участники основной сетки турнира, а сегодня слепой жребий распределит их по группам, за борьбой в которых будем следить осенью по четвергам. К сожалению, не сумели пробиться в групповой турнир Лиги Европы тульский «Арсенал» и московский «Спартак», шестая и пятая команды прошлого розыгрыша РПЛ. «Оружейники» еще во втором квалификационном раунде уступили «Нефтчи», а «красно-белые», пройдя швейцарский «Тун», сломались на португальской «Браге», что особенно досадно в свете непрекращающейся борьбы с Португалией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Что ж, «Арсенал» и «Спартак» уже не вернешь, для них евросезон окончательно и бесповоротно окончен, но в Лиге Европы есть и другие представители России. ЦСКА после шести кряду сезонов в Лиге чемпионов сыграет во втором по значимости турнире Старого Света. Армейцы в последнем туре РПЛ прошлого сезона вырвали у «Спартака» четвертое место и получили прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. А вот «Краснодар» хотел бы выступить в другом турнире, но в квалификации Лиги чемпионов, выбив «Порту», не справился с «Олимпиакосом». Забавно, что «быки» снова могут встретиться с «драконами», теперь — на групповой стадии Лиги Европы.

Состав участников по странам

Португалия (4): «Брага», «Гимарайнш», «Порту», «Спортинг»

Испания (3): «Севилья», «Хетафе», «Эспаньол»

Англия (3): «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон»

Германия (3): «Айнтрахт», «Боруссия» Менхенгладбах, «Вольфсбург»

Турция (3): «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир», «Трабзонспор»

Нидерланды (3): «Алкмаар», ПСВ, «Фейеноорд»

Швейцария (3): «Базель», «Лугано», «Янг Бойз»

Италия (2): «Лацио», «Рома»

Франция (2): «Ренн», «Сент-Этьен»

Россия (2): «Краснодар», ЦСКА

Украина (2): «Динамо Киев », «Александрия»

Бельгия (2): «Гент», «Стандард»

Австрия (2): «Вольфсберг», ЛАСК

Шотландия (2): «Селтик», «Рейнджерс»

Дания (1): «Копенгаген»

Кипр (1): АПОЕЛ

Сербия (1): «Партизан»

Швеция (1): «Мальме»

Румыния (1): ЧФР

Норвегия (1): «Русенборг»

Казахстан (1): «Астана»

Азербайджан (1): «Карабах»

Болгария (1): «Лудогорец»

Словакия (1): «Слован»

Венгрия (1): «Ференцварош»

Люксембург (1): «Дюделанж»

Среди 48 участников групповой стадии Лиги Европы представители 26 национальных ассоциаций (в прошлом году были представлены 27 стран). Больше всего команд у Португалии, которая выставила целый квартет, отметим также «Дюделанж» из Люксембурга, который второй год подряд сыграет на групповом этапе Лиги Европы. В раунде плей-офф «Дюделанж» выиграл дуэль с «Араратом»: команды обменялись домашними победами 2:1, а в серии пенальти люксембуржцы нанесли на один точный удар больше.

Состав участников по корзинам

Итак, осталось 48 команд из 26 стран, а в общей сложности в Лиге Европы 2019/20 приняли участие 213 клубов и будет еще 8 участников, которые спустятся из Лиги чемпионов. Только 17 команд получили прямые путевки в групповой раунд, 21 команда пробилась через квалификацию Лиги Европы, 6 клубов — это вылетевшие из раунда плей-офф Лиги чемпионов, еще 4 — те, кто проиграл в третьем отборочном раунде ЛЧ на «пути представителей лиг». Теперь 48 команд распределены на четыре корзины согласно рейтингу УЕФА, жеребьевка должна определить состав 12 групп, в каждую попадет по одному представителю из каждой корзины.

Корзина 1: «Севилья», «Арсенал», «Порту», «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Динамо Киев», «Бешикташ», «Базель», «Спортинг», ЦСКА, «Вольфсбург», «Лацио».

Корзина 2: ПСВ, «Краснодар», «Копенгаген», «Селтик», «Брага», «Гент», «Боруссия Менхенгладбах», «Янг Бойз», «Астана», «Лудогорец», АПОЭЛ, «Айнтрахт Франкфурт».

Корзина 3: «Сент-Этьен», «Карабах», «Фейеноорд», «Хетафе», «Мальмё», «Партизан», «Стандард», «Ренн», «Русенборг», «Истанбул Башакшехир», «Эспаньол», «Вулверхэмптон».

Корзина 4: «АЗ Алкмар», «Трабзонспор», «Александрия», «Дюделанж», «Вольфсберг», ЛАСК, «Лугано», «Слован», «Рейнджерс», «Гимарайнш», ЧФР, «Ференцварош».

Самая крутая и самая проходная группа

В Лиге Европы рады всем. Тут вам и английские гранды в лице «Арсенала» и МЮ, и римские клубы, и прошлогодний четвертьфиналист Лиги чемпионов «Порту», а в противоположном углу клуб из Люксембурга, к примеру, хотя рядом с «Дюделанжем» в четвертой корзине есть и приличные ребята. В общем, группы могут получиться совершенно разными — и почти лигочемпионского уровня, и откровенно «дохленькие».

Пример крутой группы: «Манчестер Юнайтед», «Айнтрахт», «Фейеноорд», «Трабзонспор».

Пример не слишком интересной группы: «Базель», АПОЭЛ, «Мальме», «Дюделанж».

Группа для ЦСКА

Армейцы находятся в первой корзине, так что шансы на удачный жребий велики. Если говорить о силе соперников, то во второй корзине самые опасные — немцы и ПСВ, а в третьей - «Вулверхэмптон», хотя и французы могут попить кровушки.

Простая группа для ЦСКА: «Астана», «Мальме», «Ференцварош» или АПОЭЛ, «Карабах», «Дюделанж».

Сложная группа для ЦСКА: «Айнтрахт», «Вулверхэмптон», «Трабзонспор».

Группа для «Краснодара»

Российские и украинские клубы по-прежнему не могут встречаться в турнирах под эгидой УЕФА, так что «Динамо» и «Александрия» автоматически исключены из числа возможных противников. Получается, у «Краснодара» только 10 вариантов из первой корзины, ведь выпадает еще и ЦСКА. Думаю, в Краснодаре будут рады получить в соперники английского гранда, чтобы показать своим болельщикам «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед», хотя самым проходимым вариантом из первой корзины выглядит «Базель».

С другой стороны, попадание на «канониров» или «дьяволов» избавит от встречи с нежелательным «Вулверхэмптоном» из третьей корзины. Гранд + два не слишком сильных соперника из нижних корзин — это идеальный исход жребия для «Краснодара». А меньше всего хочется попасть на «Порту». Во-первых, «драконов» только что видели, во-вторых, португальцы сделают все, чтобы жестоко отомстить за неудачу в квалификации Лиги чемпионов.

Простая группа для «Краснодара»: «Базель», «Русенборг», «Слован».

Сложная группа для «Краснодара»: «Порту», «Вулверхэмптон», «Трабзонспор».

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы LIVE

14.00 УЕФА стандартно открывает жеребьевку видеорядом с яркими моментами прошлого турнира.

14.09 Лучшим игроком минувшего розыгрыша объявлен Эден Азар.

14.20 Представители УЕФА объясняют нюансы жеребьевки.

14.23 Первой вытащили «Севилью».

14.24 Пока ничего интересного, сеяные просто получают свои группы.

14.27 «Краснодар» попадает к «Базелю».

14.28 ЦСКА из второй корзины получил «Лудогорец».

14.30 «Астане» повезло - приедет к ней сам МЮ!

14.34 Испанский «Хетафе» в соперниках у «Краснодара». Интересно.

14.36 ЦСКА тоже получает испанцев! «Эспаньол».

14.41 Серьезный соперник достался «Краснодару» из 4-й корзины - «Трабзонспор».

Группы ЛЕ
 Группа А  Группа В  Группа С  Группа D
 Севилья  Динамо К  Базель  Спортинг
 АПОЭЛ  Копенгаген  Краснодар  ПСВ
 Карабах  Мальме  Хетафе  Русенборг
 Дюделанж  Лугано  Трабзонспор  ЛАСК
 Группа Е  Группа F  Группа G  Группа H
 Лацио  Арсенал  Порту  ЦСКА
 Селтик  Айнтрахт  Янг Бойз  Лудогорец
 Ренн  Стандард  Фейеноорд  Эспаньол
 ЧФР  Гимарайнш  Рейнджерс  Ференцварош
 Группа I  Группа J  Группа K  Группа L
 Вольфсбург  Рома  Бешикташ  МЮ
 Гент  Боруссия М  Брага  Астана
 Сент-Этьен  Истанбул  Вулверхэмптон  Партизан
 Александрия  Вольфсберг  Слован  АЗ

 

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   66 / 911
вчера в 16:44
И для ЦСКА и для Быков группы не плохие, удачи им.
Ravshan.878
Ravshan.878 ответил RamonCSKA
   5 / 911
вчера в 15:45
У них особый корзинка HDD.)))
Зимой кубка Тинка.В Катаре.
blitz
blitz
   135 / 911
вчера в 15:40
Удачи нашим клубам, хуже выступить чем спартак уже не возможно!!!
Ravshan.878
Ravshan.878
   5 / 911
вчера в 15:39
Соседям не повезло. Группа смерти. Им не сладко будет.
Они умеют удивить.Ждем чудо.
Великолепный
Великолепный
   38 / 911
вчера в 15:30
Удачи ЦСКА и Краснодару в ЛЕ.
Indian
Indian
   431 / 911
вчера в 15:14
Группы G и L интересные. Можно было бы выделить ещё и группу С, но там Краснодар
Indian
Indian ответил Номер 1 на этом проэкте
   431 / 911
вчера в 15:10
Наверно ошибка какая-то вышла в зале Grimaldi Forum, что в Монако
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Port-Petrovsk007
   11 / 911
вчера в 15:06
Быкам даже хорошо, что группа сложнее, чем у коняшек. Ибо быки на серьезных соперников и настраиваются гораздо серьезнее, в тонусе находятся, и не сомневаюсь, что такой настрой поможет сыграть прилично и выйти из группы. Лошадки обычно везунчики на группы, что ЛЧ, что ЛЕ, но вот это везение стабильно играет с ними злую шутку ) .....С Эспаньолом будет чуть сложнее, но венгров и болгар надо бы обыграть даже в силу своего более высокого класса. Надеюсь, в этот раз, чувствуя дыхание португальцев с 7-го места наши команды сыграют максимально и предельно строго в группе, и обе выйдут в плей-офф...а Брага пусть покайфует с Бешиком и Вулвером )
Ну так по составу она проходная у ЦСКА у Краснодара же в группе любой клуб может занять любое место,оочень ровная группа!!!!!!Но это пока что!!!!!!!!Дистанция группового этапа долгая и все будет зависеть от того как та или иная команда подошла к этому периоду,может быть спад а может быть и подьем!!!!!Но что уж точно можно сказать,что Краснодару будет на порядок сложнее чем ЦСКА!!!!!С другой стороны это хорошо т.к здоровую конкуренцию ни кто не отменял!!!!!!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   331 / 911
вчера в 15:03
ЦСКА снова полетит в космос )))))
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответил Port-Petrovsk007
   313 / 911
вчера в 15:01
А у Севильи тогда вообще -all inclusive )))
Это да, с группы Севильи вышло бы половина УПЛ
steelhead
steelhead
   258 / 911
вчера в 14:59
Армейцам группа досталась нормальная, а Краснодару не повезло, как мне кажется.
EAGinLE
EAGinLE
   24 / 911
вчера в 14:58
Удачи российским клубам .
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил Мистер Галактикус
   111 / 911
вчера в 14:54
У Динамо Киева опять не группа, а курорт
А у Севильи тогда вообще -all inclusive )))
Ген Геныч
Ген Геныч
   11 / 911
вчера в 14:54
У армейцев проходная группа,в отличие от Краснодара!!!!!!!!!
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   313 / 911
вчера в 14:52
У Динамо Киева опять не группа, а курорт
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007
   111 / 911
вчера в 14:51
Быкам даже хорошо, что группа сложнее, чем у коняшек.

Ибо быки на серьезных соперников и настраиваются
гораздо серьезнее, в тонусе находятся, и не сомневаюсь,
что такой настрой поможет сыграть прилично и выйти из группы.

Лошадки обычно везунчики на группы, что ЛЧ, что ЛЕ,
но вот это везение стабильно играет с ними злую шутку )
.....С Эспаньолом будет чуть сложнее, но венгров и болгар
надо бы обыграть даже в силу своего более высокого класса.

Надеюсь, в этот раз, чувствуя дыхание португальцев с 7-го места
наши команды сыграют максимально и предельно строго в группе,
и обе выйдут в плей-офф...а Брага пусть покайфует с Бешиком и Вулвером )
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   305 / 911
вчера в 14:51
Спартак не вижу ? просто сегодня с деревни приехал.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   32 / 911
вчера в 14:50
Эспаньол - веселая команда, любят атаковать, с ними будет непросто
bsww
bsww
   760 / 911
вчера в 14:47
Группа у Краснодара ровная, фаворита нету.
ЦСКА и Эспаньол фавориты
Поздновато, но лично я рад жребию у Зенита. Единственная проблема, выходить должны Зенит и Лейпциг, а в ЛЕ - Лион
У Локо только "борьба" за 3 место с немцами
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   314 / 911
вчера в 14:46
Группа F - смерти
Strikers188
Strikers188
   213 / 911
вчера в 14:45
А) Севилья, АПОЭЛ, Карабах, Дюделанж
В) Динамо Киев, Копенгаген, Мальмё, Лугано.
С) Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор.
D) Cпортинг .Л, ПСВ Эйндховен, Русенборг, ЛАСК.
Е) Лацио, Селтик, Ренн, Клуж.
G) Порту, Янг Бойз, Фейенорд, Рейнджерс.
H) ЦСКА, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош.
I) Вольфсбург, Гент, Сэнт-Этьенн, Александрия.
J) Рома, Боруссия.М, Истанбул.Б, Вольфсбрергер.
F) Арсенал,Айнтрахт.Ф, Стандарт, Витория Гимарайнш.
K) Бешикташ, Брага, Вулвэрхэмптон, Слован
L) Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан, АЗ Алкмаар.
Beekeeper
Beekeeper
   907 / 911
вчера в 14:45
Щас нам 4-м соперником МЮ прилетит )))
В России полночь
В России полночь ответил Don trambon
   282 / 911
вчера в 14:40
ППЦ хохлам везёт.
Ну так.. спонсор Лиги Европы - Автозаз.
Footbolista
Footbolista ответил RamonCSKA
   2 / 911
вчера в 14:38
От Спартака у Ихоряна в корзине 2 штуки...там поищи...
neomessi
neomessi ответил RamonCSKA
   109 / 911
вчера в 14:38
Корзина: П
Don trambon
Don trambon
   49 / 911
вчера в 14:36
ППЦ хохлам везёт.
Don trambon
Don trambon
   49 / 911
вчера в 14:32
Эх жаль Брага не попалась, так бы показали спаму как играть надо( ))0
bsww
bsww
   760 / 911
вчера в 14:28
Краснодар с Базелем, пока не плохо. Плохо, что Краснодар-Порту не увидим.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Литейный 4
   430 / 911
вчера в 14:25
Не подскажите где найти фк Спартак? Гыгыгы
Спартак нынче посеянный)
Don trambon
Don trambon ответил RamonCSKA
   49 / 911
вчера в 14:21
я не пойму, в какой корзине спартак?
В финале ждёт.
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