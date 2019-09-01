10 дебютантов битвы двух столиц

вчера, 12:30

По накалу страстей матчи «Спартака» и «Зенита» не уступают московским дерби. Сегодня почти половина потенциальных участников впервые ощутят атмосферу суперматча.

Большинство дебютантов — из «Спартака», который существенно обновился этим летом, но и у «Зенита» есть тройка футболистов, которые против «красно-белых» в футболке петербургского клуба пока не играли. Самый звездный из них не сыграет и сегодня, но расскажем обо всех по порядку.

Аяз Гулиев («Спартак»; Россия)

Единственный шанс сыграть в официальном матче «Спартак» - «Зенит» у Гулиева был весной, но ту встречу Аяз пропустил из-за перебора желтых карточек. На счету полузащитника есть неофициальный матч против «Зенита» на январском Кубке Матч Премьер, тогда Гулиев провел на поле первый тайм, отметился результативной передачей, а «Спартак» выиграл 3:0. Кроме того, Аяз участвовал в соперничестве на уровне молодежных команд (1 победа, 2 поражения) и «двоек» (2 поражения).

Против первой команды «Зенита» Гулиев играл за «Анжи» и «Ростов». В апреле 2017-го «Анжи» с Гулиевым сенсационно отобрал очки у «Зенита» на выезде — 1:1, и этот результат порадовал всех «красно-белых», ведь петербуржцы преследовали команду Массимо Карреры в чемпионской гонке. В 2018-м Гулиев дважды сыграл против «Зенита» за «Ростов»: на берегах Дона была зафиксирована ничья 0:0, а в Санкт-Петербурге гости проиграли, а Аяз был удален с поля на 81-й минуте.

Алексей Сутормин («Зенит»; Россия)

Для футболиста за 50000 рублей большая удача сыграть в матче с такой афишей! Сутормин принял участие во всех семи предыдущих турах чемпионата России — иногда выходил в основе, иногда на замену, велика вероятность, что и против «Спартака» сыграет. В прошлом сезоне, выступая за «Оренбург», Алексей вместе со своими партнерами огорчил «красно-белых» в последнем туре РПЛ . Тот матч стоил «Спартаку» прямой путевки в Лигу Европы, а перед новой встречей с Суторминым в составе уже другой команды москвичи упустили и второй шанс пробиться в ЛЕ , уступив «Браге» в раунде плей-офф.

Гуус Тиль («Спартак»; Нидерланды)

Голландский Гуус был в восторге от атмосферы на «Открытие Арены» после дерби с ЦСКА , сегодня его ждет еще один яркий матч в исполнении фанатов, которым «Спартак» постарается соответствовать. Тиль стартовал в РПЛ ярко: отдал две результативные передачи в Грозном, забил победный гол в Самаре на последних минутах, если сумеет внести решающий вклад в победу над «Зенитом», станет фаворитом сердец влюбчивых «красно-белых». Сегодня Гуус точно будет на поле, а однажды он смотрел со скамейки, как его товарищи играют против «Зенита». Три года назад 18-летнего полузащитника стали подтягивать к главной команде АЗ , он даже съездил в Санкт-Петербург на матч Лиги Европы. Сам провел всю встречу на скамейке, откуда увидел пять безответных мячей в ворота своей команды.

Резиуан Мирзов(«Спартак»; Россия)

А вот Резиуан Мирзов со своими командами «Зениту» проигрывал не только 0:5, но и 1:8. Пять голов пропустило «Тосно», которое уже приказало долго жить, 1:8 на «Петровском» проиграло «Торпедо», в котором Резиуан начинал свою карьеру в РПЛ . Однако есть на его счету и победы: 2:1 в составе «Ахмата» и 4:2 с тульским «Арсеналом», причем в этой игре Мирзов еще и голом отметился.

Зелимхан Бакаев («Спартак»; Россия)

В том же матче за тульский «Арсенал» отличился еще и Зелимхан Бакаев, эффектно уложивший перед разящим ударом нескольких соперников на газон ложными замахами, впрочем, кое-что хорошее для «Зенита» Бакаев в прошлом сезоне тоже сделал: именно его гол стат победным в матче 27-го тура против «Локомотива», тот результат принес «сине-бело-голубым» досрочное чемпионство. Сегодня Зелимхан постарается забить «Зениту» уже за родной клуб.

Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия)

В весеннем матче «Спартак» - «Зенит» за петербуржцев дебютировали три футболиста: Ракицкий, Барриос и Азмун. Колумбийцу удалось отметиться голом, и он хочет еще. Наверняка Вильмар и другие партнеры рассказали и Дугласу Сантосу о принципиальности соперничества со «Спартаком», бразилец первый раз увидит Москву и главного противника «Зенита», для него это полноценное знакомство.

Эсекель Понсе («Спартак»; Аргентина)

Для Понсе матч с «Зенитом» тоже будет особенным, ведь аргентинский форвард пропустил дерби с ЦСКА из-за дисквалификации, на его счету пока нет голов в РПЛ , да и в целом Эсекель пока не убедил. Что ж, матч против «Зенита» - шанс для него «прописаться» в «Спартаке» и заявить о своих амбициях.

Джордан Ларссон («Спартак»; Швеция)

К сыну Хенрика отношение пока тоже скорее настороженное, хотя гол в Самаре добавил Джордану вистов. Знаменитый отец форварда «Спартака» играл во многих больших матчах, в том числе в финале Лиги чемпионов за «Барселону», у Ларссона-младшего все впереди, и такая игра, как «Спартак» - «Зенит», просто не может быть для него рядовой.

Андре Шюррле («Спартак»; Германия)

А вот в карьере Андре Шюрлле были матчи самого высокого накала, включая финал чемпионата мира, и большие шумные стадионы он повидал, чего стоит хотя бы «Сигнал Идуна Парк» с желто-черной стеной. Немец очень ярко начал в «Спартаке», но в двух последних матчах был не столь убедителен, ему тоже есть, что доказывать, а в больших матчах большие игроки должны проявлять себя.

Малком («Зенит»; Бразилия)

К сожалению, 40-миллионный бразилец, приехавший из «Барселоны», не сможет украсить битву двух столиц. Малком на старте карьеры в «Зените» получил неприятную травму и выбыл из строя. Если эскулапы чемпионов России не совершили чудо, то Малкома сегодня на поле не увидим. Его дебют в противостоянии со «Спартаком» откладывается до второго круга.