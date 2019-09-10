Кокорина и Мамаева ждут в «Урале»

10 сентября 2019, 09:00

Президент «Урала» Григорий Иванов славится своими яркими высказываниями. «Соккер.ру» - о новой порции запоминающихся слов руководителя екатеринбургского клуба.

О Кокорине и Мамаеве:

Ох... Мне этот вопрос что-то постоянно задают. Я уже говорил: если Мамаев и Кокорин захотят играть в «Урале», мы будем с ними разговаривать. Понимаете? Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос. Если Мамаев выйдет на нас, конечно, поговорим. И Павел, и Александр — качественные исполнители. Да, они совершили проступок. Но их очень жестко наказали. Год без футбола... Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть. Кокорин? Но ведь не факт, что он сразу заиграет в «Зените». Может быть, питерский клуб отдаст его в аренду. И потом — по факту у Кокорина же нет контракта с питерским клубом. Так? Мы готовы и ему, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, «Урал» не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты. Заметьте, я первый сказал, что это качественные футболисты, которых мы готовы будем взять. Это потом уже другие стали их жалеть.

О «Спартаке»:

«Спартак» есть «Спартак». Это даже не обсуждается. Один из лидеров нашего футбола, топ-клуб. Он всегда будет являться серьезным раздражителем. Помню, был на игре, когда красно-белые выступали в первой лиге. «Уралмаш» победил — 2:1. Такой праздник для города получился! Стадион битком забит! И это в первой лиге! На «Спартак» все настраиваются с двойной, а то и с тройной силой. Если ты проиграл «Спартаку» — не так обидно, а вот если победил, то ты герой Советского Союза. Вот и все.

О Шюррле:

Видно, что адекватный футболист, чемпион мира. Классный исполнитель. Может быть, где-то сейчас сказываются проблемы в подготовке к сезону. Думаю, он всем еще все докажет. Культура паса видна. Чем больше таких игроков с именем появятся в России, тем лучше. Народ пойдет на стадион.

О судействе в РПЛ :

Столько результативных ошибок в начале сезона никогда не было. Да и в конце прошлого творился настоящий беспредел. Была летняя пауза. Мы готовили футболистов. А Егоров должен был подготовить судей к началу чемпионату. А они выходят и допускают такие ляпы... Москалев каждый год творит непонятные вещи. Что это такое? Сейчас он снова на сборах, его потихоньку опять подпустят к Премьер-Лиге. А что — нет молодых арбитров? Дайте им шанс. Почему-то убрали Чистякова. Не ставят Галимова. Куда-то пропал Федотов, которого мы видим только как эксперта на ТВ? Предоставьте возможность проявить себе новым рефери. Пусть они ошибаются, набивают шишки. Им первое время простительно. А у нас тасуют одних и тех же, и опытные арбитры такое выделывают! Да Егоров сам признал, что зря понадеялся на опытных судей... Они допустили много ошибок. Но ведь тут возникает другой вопрос. Егоров — это такой же главный тренер, так? Согласны? Если команда играет плохо, тренера увольняют, убирают или он сам подает в отставку. Так и в судействе. А Егоров уверяет: мы исправимся, все дела... Но в чем вся штука. Судья свистнул не туда, не увидел фол, поставил левый пенальти — команда проиграла. Тренера уволили. А у него вообще-то дети, семья... От судей зависит судьба людей! От одного неверного свистка. Надо думать о других. Знаете, какой судья самый лучший? Которого не видно! А наши судьи ходят как павлины. Его должны все видеть, и он такой — демонстративно карточки раздает направо и налево. Это неправильно. Тебя никто не должен видеть!

О том, что «Урал» много забивает и пропускает:

Кому-то, может, и весело. А нам не очень. Когда команда пропускает в каждом матче — хорошего в этом мало. И в прошлом году была такая же проблема. Думаю, тренерский штаб должен серьезно проработать вопрос, решить проблему. Пропустили больше всех. Как так? Вроде, очки набрали, но... На мой взгляд, лучше выиграть пять раз по 1:0, чем по 4:5 или что-то в этом роде. Ну вы понимаете. Радует, что мы играем в атаку, но надо прагматичнее действовать сзади.

О том, пытались ли другие клубы купить лидеров «Урала»:

Мы не получили предложений ни по одному нашему футболисту. Хотя в «Урале» качественные игроки. Но топ-клубы почему-то на них не обращают внимание, покупают других за какие-то деньги. Ну... По большому счету, мы особо ни с кем и не хотели расставаться.

Об оценке игры Павла Погребняка:

Да, не так, как хотелось бы. Но Паша хорошо работает в тренировочном процессе. Мы довольны его отношением к делу. Однако травмы и возраст все равно сказываются. Голеностоп беспокоит. Мы рассчитываем на Погребняка. Он и в прошлом сезоне долго болел, долго сидел. А потом вышел и свои мячи забил, помог «Уралу». Это, вне всякого сомнения, опытный футболист.

Цитаты из интервью взяты с сайта sport-express.ru.