Полсотни кандидатов в фавориты Евро-2020

вчера, 19:52

Невероятная конкуренция – это об этой сборной. «Соккер.ру» обращает внимание, что в распоряжении Дешама сразу пять составов «трехцветных»!

Эксперт Моуриньо изволили шутить, что на титул в Англии претендует четыре команды – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав Гвардиолы. У Браво, Канселу, Отаменди, Менди, Фернадиньо, Фодена, Гюндогана, Мареза, Сане и Жезуса вправду были бы шансы повоевать за высокие места.

Но в мире сборных есть свой «Манчестер Сити» - главная команда Франции. Чемпионы мира под предводительством Дешама уверенно идут за попыткой исправить ошибку 2016 года, когда на родной земле были в шаге от европейской короны, но упустили ее в борьбе не столько с Роналду, как с форвардом «Локомотива» Эдером – недооценили парня, не накрыли.

Сейчас часть публики может недооценивать глубоких резервистов сборной Франции. Оно и понятно, не все знакомы широкой публике так, как Мбаппе или Гризманн. Но во французском случае кадровая ситуация круче, чем у Бразилии – там не на каждой позиции есть равноценная замена, или у Германии – хотя у немцев вправду сразу несколько вариантов состава сборной, и каждый – интересный.

А у Франции при желании можно собрать пять разных сборных, причем если подключить двух футболистов, которых Дешам уже не позовет – Бензема и Рибери, хотя оба по-прежнему выступают на высоком уровне в топ-5, то получите очень даже представительные варианты. Разумеется, первый состав лучше, чем второй, второй – чем третий. Но и в пятом есть любопытные ребята и даже главное открытие года в Лиге 1.

Франция «А»

Льорис – первый номер сборной, Павар – основной правый бек, Эрнандес – чемпион мира, играл слева. Варан и Ляпорт могут работать в центре, ведь Эмерику только травма помешала дебютировать в свежих матчах, Дешам наконец его заметил и позвал. В центре все просто – Канте и Погба. Коман, Мбаппе и Гризманн могут сформировать тройку под форвардом, которым является у Дидье не самый забивной, но проверенный временем и тактикой Жиру.

Франция А: Льорис – Павар, Варан, Ляпорт, Эрнандес – Канте, Погба – Мбаппе, Гризманн, Коман – Жиру.

Франция «В»

Актуальности разговору придает Евро-2020 на горизонте. Мало того, что французы будут на турнире одними из фаворитов, мало того, что решающие матчи, если чемпионы мира попадут в четверку, пройдут на вражеской английской земле, так еще разговор лишний раз убеждает – работа у визуально здорово постаревшего Дешама не такая простая, как думают. Большие возможности – большая ответственность. Поэтому во втором составе ребята из «Реала», «Барселоны», «Баварии», «Ювентуса» и «Атлетико». А еще Фекир, который во многих элитных европейских сборных был бы вечно в основе.

Франция В: Ареоля – Сидибе, Зума, Умтити, Динь – Матюиди, Толиссо – Дембеле, Фекир, Лемар – Бен Йеддер.

Франция «С»

Поскольку уже назвали 22 игроков, а заявка на Евро будет состоять из такого количества плюс третьего голкипера, то в третьем составе найдете 10 из 11 вероятных неудачников. Только у Манданда есть шанс поехать на турнир, а вот любому из полевых надо умудриться вышибить из заявки представленных выше, что в большинстве случаев сделать будет крайне сложно. При этом Ленгле – защитник «Барселоны», пока основной. Гендузи – один из самых интересных хавбеков своего поколения. Н’Домбеле – важная ставка финалиста ЛЧ . Менди – новичок «Реала», Марсьяль – игрок МЮ , Пайет – мастер передач, Товен – чемпион мира, на секундочку. А Ляказетт – звезда «Арсенала», хотя и не любимчик Дешама.

Франция С: Манданда – Дюбуа, Упамекано, Ленгле, Ф. Менди – Н’Домбеле, Гендузи – Товен, Пайет, Марсьяль – Ляказетт.

Франция «D»

Хотя добрались до четвертого состава для сборной Франции, нужно отметить, что будут на чемпионате Европы команды, чьи основы слабее, чем вот этот. Хотя бы потому, что Сиссоко – вице-чемпион Европы, финалист ЛЧ . Кимпембе – защитник ПСЖ . Менди из «Манчестер Сити» поставил карьеру на паузу, но игрок феноменальных возможностей, о чем напоминает стоимость контракта. Рабьо пошел из ПСЖ в «Ювентус», а не из «Генгама» в «Ниццу». Сен-Максимен – один из самых техничных парней в футболе, мастер дриблинга. Конечно, сильных центральных форвардов у Франции маловато, но Дембеле приедет с «Лионом» в Россию, и наперед сочувствуем Ивановичу и Ракицкому, Мусса – непростой соперник.

Франция D: Ляфон – Кватенг, Конате, Кимпембе, Б. Менди – Сиссоко, Ауар – Сен-Максимен, Рабьо, М. Диаби – М. Дембеле.

Франция «Е»

Не у каждой сборной в пятом составе окажется парень, который вместе с Йовичем зажигал в «Айнтрахте» и добрался до полуфинала ЛЕ – Себастьян Алле, перешедший в «Вест Хэм» летом. Не каждый получит в пятый состав чемпиона мира Н’Зонзи. А чтобы вариант не показался вам составленным из ноунеймов (хотя среди них защитники ПСЖ Дагба и Диалло с Диопом из «Вест Хэма»), добавим Рибери и Бензема. Их никакой закон не запрещает вызывать в сборную Франции, пусть Франк завершил международную карьеру в силу возраста, а Карима «забанил» Дешам – за грехи за пределами поля. Кстати, раз уж идем по серьезным ветеранам, то чем плох тот, кого друзья форварда «Реала» шантажировали? Вальбуэна будет играть в группе ЛЧ , Матье в чудесной форме. Иронично, что они с Каримом в одном составе, но такова жизнь – полна парадоксов.

Франция Е: Меньян – Дагба, Диоп, Диалло, Курзава – Н’Зонзи, Камавинга – Иконе, Вальбуэна, Рибери – Бензема.

Если кто-то из знакомых, которые следят за футболом время от времени, будут спрашивать, является ли сборная Франции фаворитом Евро-2020 после того, как не сумели выйти в финал четырех Лиги Наций, просто покажите им вот эти составы. Пять сборных, 55 мастеров высокого класса от 16 до 34 лет.

У Дешама в день выбора окончательной заявки голова будет гудеть. Придется отсеивать невероятных мастеров и талантов уровня Камавинги, у которого есть ангольские корни, которые не остановят Дидье от вызова шестнадцатилетнего хавбека «Ренна» в сборную Франции, если парень продолжит зажигать так, как в последних матчах.

В Лиге 1 и иностранных клубах, где играют французы, развиваются феноменальные футболисты, так что Мбаппе – главный алмаз, но далеко не единственный. К слову, не только в составе «Лиона», что понятно, но и у других соперников «Зенита» и «Локомотива» в составе французы. Ребят из «Лейпцига», «Ювентуса», «Байера» и «Атлетико» не советуем недооценивать.