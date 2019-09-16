Онопко, выходи играть! Кадровая катастрофа в ЦСКА

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Армейцы вырвали победу у «Тамбова», но какой ценой! В лазарете не хватает свободных коек, а еще двое дисквалифицированы. «Соккер.ру» изучает головные боли Ганчаренко.

Предпосылки

Летняя трансферная кампания ЦСКА не удовлетворила ни тренерский штаб, ни болельщиков, ни руководство клуба, о чем открыто рассказал Роман Бабаев в большом интервью. Генеральный директор подробно рассказал о форвардах, которых вели армейцы, но не смогли завести в команду, еще раз подчеркнул позицию клуба на трансферном рынке — брать только тех, кто станет реальным усилением сразу или в ближайшем будущем, и только за адекватные деньги. Если коротко, ЦСКА не сумел осуществить все задуманные планы на трансферное окно именно по той причине, что не готов переплачивать. Это четкая и уже давно сформировавшаяся позиция.

Однако состояние трансферного рынка таково, что становится все сложнее привозить футболистов вменяемого уровня в Россию «за копейки», как любит это делать ЦСКА . По тому же Николаю Комличенко армейцы продавливали вариант с арендой, хотя чехи готовы были продать лучшего бомбардира своего чемпионата за 3 миллиона евро. Не считая Влашича и Дивеева, которые уже выступали за ЦСКА в прошлом сезоне, и чьи контракты были выкуплены этим летом, у «красно-синих» всего три новичка: Шарлия, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. Причем двое последних были подписаны уже в августе, после поражения в дерби от «Спартака», когда тренерский штаб начал бить тревогу.

Ну, и фактически опций в распоряжении Виктора Ганчаренко больше не стало: Звонимир Шарлия заменил в составе Родриго Бекао, другой центральный защитник Седрик Гогуа на место отправленного в «Крылья Советов» Никиты Чернова. С натяжкой можно считать, что Лукас Сантос заменил в составе Абеля Эрнандеса, только уругваец — центральный нападающий, а миниатюрный бразилец — фланговый форвард. Таким образом, нападающего Виктор Ганчаренко не получил, как и футболиста в центр поля. Команда осталась частично недоукомплектованной, но это не такие грандиозные пробелы в составе, чтобы писать: «Все пропало!» Но если добавить к ним еще 33 несчастья в виде травм и дисквалификаций…

Травмы

Это похоже на дежавю. Ровно год назад ЦСКА играл против «Уфы» и в том матче потерял двух футболистов из-за травм — Магнуссона и Эрнандеса. Теперь игра с «Тамбовом» и снова травмы: Гогуа потребовалась вынужденная замена в начале второго тайма, с повреждениями доигрывали встречу Шарлия и Ахметов. В 2018-м со старта летней подготовки и до середины сентября травмы в ЦСКА получили Макаров, Дзагоев, Хосонов, Щенников, Бийол, Магнуссон (две травмы), Бистрович и Эрнандес. Сейчас травмированы Щенников, Сигурдссон, Васин, Ефремов, Бийол, Набабкин, Гогуа. Травмы Шарлии и Ахметова пока не подтверждены официально.

Стоит ли искать в большом количестве травм систему? Наверняка. Только ответ, который так и хочется схватить с поверхности вряд ли окажется правильным. Понятно, что всегда есть соблазн обвинить тренерский штаб или специалистов по физической подготовке в просчетах или чрезмерной интенсивности занятий, однако характер травм этого не подтверждает. О системных недочетах в работе медицинского департамента или «физруков» можно говорить, если в команде нескончаемые мышечные травмы, но первое мышечное повреждение в ЦСКА получил Седрик Гогуа, которого готовили к сезону в «Тамбове». До этого под ударом оказывались голеностопы, лодыжки, колени, голени, причем футболисты получали травмы в жестких стыках, где немудрено «поломаться».

Таким образом, общую причину обилия травм в ЦСКА все же можно выявить, и это не пробелы в подготовке, армейцы расплачиваются повреждениями за боевой командный настрой. Команда у Ганчаренко молодая, горячая, кровь кипит, да и Виктор Михайлович заботится, чтобы у футболистов всегда горели глаза. На поле никто ноги не убирает, армейцы играют бесстрашно, не ведая осторожности. Это позитивное дополнение к характеристике команды, но возрастающий риск для каждого отдельного звена.

Кто сыграет против «Краснодара»?

Во-первых, на этой неделе у ЦСКА не только важнейшая игра против «Краснодара» в РПЛ , но и выезд в Болгарию на матч Лиги Европы против «Лудогорца». В четверг Ганчаренко хотя бы может рассчитывать на Магнуссона и Облякова, а вот в воскресенье не будет еще и этих двоих: исландец и россиянин пропустят матч с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек. Итак, кто точно не сможет сыграть с «быками»?

Дисквалифицированы: Магнуссон, Обляков.

Травмированы: Дзагоев, Гогуа, Щенников, Ефремов, Васин.

Под вопросом: Набабкин, Бийол и Сигурдссон (завершают восстановление после травм, полученных еще в августе), Шарлия, Ахметов.

Сильнее всего текущая кадровая ситуация ударила по центру обороны, где остался один только Дивеев. Учитывая, что ЦСКА играет в три центральных защитника — это катастрофа, действительно надежда лишь на то, что Виктор Онопко возобновит карьеру. Допустим, поставят на ноги Набабкина, но, чтобы собрать тройку защитников, придется переводить Фернандеса в оборону или искать другие неочевидные варианты, только их тоже всего ничего, ведь центр поля провиснет без Облякова, а если не будет еще и Ахметова… Состав ЦСКА в игре с «Краснодаром» может оказаться суперэкспериментальным, если сбудутся все худшие опасения:

Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Набабкин — Кучаев, Марадишвили, Бистрович, Влашич, Лукас Сантос — Нисимура, Чалов.