Дни открытых ворот

сегодня, 20:19

«Соккер.ру» рассказывает о главных событиях шестого тура чемпионата Голландии, который выдался очень результативным. В девяти матчах было забито 46 мячей.

Орлиные перья

«Витесс» Леонида Слуцкого ушёл на перерыв лидером. Но «орлов» очень быстро попросили с первого места, причём в грубой форме. В виде разгрома от ПСВ со счётом 0:5. Причём все пять мячей в ворота Ремко Пасвера отправил один футболист - нападающий брабантцев Дониэл Мален. В первом тайме 20-летний игрок реализовал выход один на один с вратарём, потом он же отличился при подаче с углового, а вскоре после перерыва добил в сетку мяч, отражённый Пасвером. В конце встречи ПСВ получил право сразу на два пенальти. Оба реализовал всё тот же Мален. Герой старта рассыпался, как домик из песка. И вряд ли причиной тому уход Вячеслава Караваева в «Зенит». Крупный проигрыш отбросил «Витесс» на четвёртое место, а ещё подпортил «орлам» разницу забитых и пропущенных мячей. Она теперь слабо положительная 10:9.

Другой возмутитель спокойствия «Виллем II» также не избежал разгрома, получив 1:4 в Алмело от «Хераклеса». Единственная радость «гвардейцев» - гол Василиса Павлидиса, позволяющий греку находиться в числе лучших бомбардиров.

Но ПСВ не стал единоличным лидером. Приходится делить первое место с «Аяксом». При это у чемпиона лучшая разница мячей, благодаря которой он значится в таблице первым.«Аяксиды» дома разобрались с «Херенвеном» 4:1. Неплохо помогли атаке защитники амстердамцев, забившие три из четырёх мячей. Николас Тальяфико положил парочку в ворота фризов, ещё один гол провёл молодой Пер Схюрс. Не чужой нам Квинси Промес отбегал за победителей 83 минуты.

Битые спартанцы

«Алкмар» указал «Спарте» на её место и не пожалел старейший клуб страны - 5:1. По дублю сотворили Уссами Идрисси и Майрон Боаду, подвёл итог ударом с точки новый капитан «сыроделов» Теун Коопмейнерс, как всегда уверенно пробивший с точки.

«Фейеноорд» забил пять мячей в ворота с «Ден Хаага». Три из них в чужие ворота до перерыва. Рик Карсдорп и Лерой Фер показали, как надо пробивать 11-метровые, а Лусиано Нарсинх с игры. Но продолжения голевого банкета не последовало. Более того, Эдгар Иэ и Ренато Тапия точными ударами по собственным воротам поставили победу «Фейе» под сомнение. Но подопечные Япа Стама выиграли, опять со счётом 3:2 и подтянулись к группе лидеров.

У «Утрехта» тоже есть любимый счёт - 3:1. Команда Джона ван дер Брома трижды завершала матчи с таким результатом. Две победы и проигрыш. На этот раз утрехтцы переиграли «Эммен», благодаря чему сократили отставание от «Витесса» до одного очка.

Вовсе не странный «Твенте»

Из всех трёх новичков Эредивизие приличнее всех смотрится «Твенте». Команда Гонсало «Рекобы» Гарсии пока не потерпела ни одного поражения, чем могут похвастать только три «кита» - «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд». В воскресенье «Твенте» успешно посетил город Ситтард. Интернациональная бригада в лице японца Кейто Накамуры, испанца Хавьера Эспиносы и грузина Георгия Абурджании создала клубу из Энсхеде солидное преимущество. Но лучшему бомбардиру «Твенте» тоже хотелось забить. Вот он и поразил свои ворота, чем оживил интригу матча. Перед самым финальным свистком «Фортуна» забила ещё один мяч. Не помогло. «Твенте» выиграл 3:2 и занимает вполне заслуженное третье место.

Скоромнее всех в туре выступили «Венло» с «Гронингеном». Всего три мяча на двоих. Два в ворота гостей. Гронингенцы вообще ведут себя застенчиво - всего четыре забитых мяча. Правда и пропущено немного. Но это заслуга вратаря Серджио Падта, не оставившего мечту попасть в сборную Голландии и поехать с ней на крупный турнир. Пусть и в роли безнадёжно запасного.

«Зволле» и «Волендам» устроили голевую феерию, в которой хозяева забили в три раза больше, а именно 6:2. Но крупный счёт не должен вводить в заблуждение. Гости вели 2:1, пока в составе «Зволле» на поле не появился Реза Гучаннеджад. Иранец вышел на 56 минуте, а уже на 60-й принимал поздравления. Затем 32-летний дебютант ещё трижды оказывался в объятиях партнёров. Четыре гола в первом матче за клуб - это, согласитесь, достижение. Сам же Реза далеко не новичок в голландском футболе. Он еще 14 лет назад играл за «Херенвен». Иранец также известен по матчам за «Камбюр» и «Гоу Эхэд Иглз». Более того, в юности Гучаннеджад даже выступал за разные голландские сборные, и только в зрелом возрасте встал под знамёна сборной Ирана.

Дониэл Мален за счёт своих пяти голов в ворота «Витесса» вырвался в лидеры в споре бомбардиров. На его счете 6 голов. По пять забили Душан Тадич («Аякс»), Уссама Идрисси («Аклмар») и Василис Павлилис («Виллем II»).