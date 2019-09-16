Что там у соперников? Бывшие настучали «Лиону», «Байер» покусали «шмели»

сегодня, 17:30

На этой неделе четыре российских клуба возьмут старт в основных турнирах ЛЧ и ЛЕ . «Соккер.ру» зашел с другой стороны и готов рассказать, как готовились наши соперники.

Все полпреды РПЛ в еврокубках накануне старта в Лиге чемпионов и Лиге Европы одержали победы во внутреннем чемпионате:

«Зенит» - «Арсенал» - 3:1

«Сочи» - «Локомотив» - 0:1

«Тамбов» - ЦСКА — 0:2

«Краснодар» - «Крылья Советов» - 4:2

Не могут похвастаться такой уверенностью и единодушием соперники наших еврокубковых бойцов. Впрочем, смотрите сами.

«Лион» - соперник «Зенита» по 1-му туру Лиги чемпионов

5-й тур чемпионата Франции

«Амьен» - «Лион» - 2:2

Голы: Жалле 7; Бодмер 90+1 — Мусса Дембеле 9, 34.

«Лион», как и «Зенит», свой матч внутреннего чемпионата проводил в пятницу, однако, в отличие от «Зенита», «ткачи» не смогли набрать 3 очка. «Олимпик» играл на выезде с «Амьеном», который уступил в трех из четырех первых туров, но тут вцепился зубами в результат, а мертвую хватку обеспечили бывшие игроки «Лиона» - Кристоф Жалле (с 2014-го по 2017-й выступал за «ткачей») и Матье Бодмер (2007 — 2010). Вообще-то, голы не входят в профильные обязанности этих игроков, ведь один правый защитник, а второй опорник, но в игре с бывшей командой они сделали исключение из правил.

Уже на 7-й минуте Жалле открыл счет, причем он просто выполнял подачу с дальнего стандарта, однако никто не коснулся мяча в штрафной площади, Лопеш оказался дезориентирован, и мяч по факту влетел в ворота прямым попаданием метров с пятидесяти. Еще в первом тайме Мусса Дембеле не только сравнял счет, но и вывел «Олимпик» вперед, забив два очень похожих мяча: форвард в обоих случаях наносил удары с полулета в прыжках, замкнув по передаче с каждого из флангов.

Были у «Лиона» шансы и развить свой успех, но вместо этого скользкий счет сохранился на табло до самых последних минут, тренер «Амьена» в отчаянии бросил в бой 36-летнего Бодмера с его 190 сантиметрами роста. Матье забил на первой компенсированной минуте, причем не головой, а ногой, а передачу перед решающим ударом ему отдал все тот же Кристоф Жалле, который тоже уже далеко не мальчик — ему 35 лет. Вот так два экс-игрока «Лиона», два ветерана, которым в сумме за 70, увели победу из-под носа у своего бывшего клуба, а ведь до этого «ткачи» выиграли шесть из шести матчей у «Амьена».

«Байер» - соперник «Локомотива» по 1-му туру Лиги чемпионов

4-й тур чемпионата Германии

«Боруссия» (Дортмунд) - «Байер» - 4:0

Голы: Алькасер 28; Ройс 50, 90; Геррейру 83.

В матче с участием соперника «Локомотива» тоже было забито четыре мяча, только все они влетели в одни ворота. В ворота «Байера». Объективности ради, у «аспириновых» был один из сложнейших выездов сезона в Бундеслиге — на «Сигнал Идуна Парк», да и для команды из Леверкузена лично путешествие в Дортмунд — большое испытание. С учетом свежей встречи «Байер» в пяти последних выездных матчах с «Боруссией» пропустил 20 голов: дважды по 3 мяча, дважды по 4, один раз целых 6.

При этом нельзя сказать, что «Байер» был грушей для битья, этот разгром чем-то похож на прошлогоднюю победу «Боруссии» над «Атлетико» в Лиге чемпионов, где «шмели» пригвоздили соперника в стенке ошеломляющей эффективностью атак. «Желто-черные» ведь нанесли всего 9 ударов по воротам Градецки, 7 раз попали в створ и четырежды забили. «Байер» стрелял даже чаще — 12 ударов, но только 2 повода для беспокойства Бюрки и 0 голов. В общем, обольщаться «Локомотиву» не стоит, тем более начали сезон «аспириновые» с двух побед и ничьей, а после фиаско в Дортмунде на своем поле будут скорее разъяренными, нежели унылыми.

«Базель» - соперник «Краснодара» по 1-му туру Лиги Европы

1/16 Кубка Швейцарии

«Мейрин» - «Базель» - 0:3

Голы: Адеми 61; Ф. Фрай 68; Штокер 85.

В Швейцарии после международной паузы решили устроить клубам Суперлиги «разминку на кошках». «Базель» играл в 1/16 финала с командой из четвертой лиги своей страны, и «ротблау» пришлось повозиться со скромным «Мейрином», который на протяжении часа игры отказывался пропускать на своем стадиончике, вмещающем около 3000 болельщиков. Многие просто стояли за рекламными щитами по периметру поля, ведь трибуна только одна, а в перерыве матча болельщики даже вышли на газон, чтобы размяться, и никто не был против. Кажется, давление в этот субботний вечер испытывали только гости, которым нужно было выходить в следующий раунд кубка. «Базель» сумел вытащить себя из-под пресса только после гола Адеми, а по-настоящему выдохнули фавориты, когда счет стал 2:0. Окончательный результат в концовке матча установил Валентин Штокер.

«Лудогорец» - соперник ЦСКА по 1-му туру Лиги Европы

9-й тур чемпионата Болгарии

«Лудогорец» - «Этыр» - 2:0

Голы: Кешеру 47; Лукоки 86.